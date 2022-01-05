Калуга-столица, олимпийское серебро и явление Хохули: чем запомнился 2021 год

Вот и наступил пятый день Нового года-2022, и мы продолжаем наш цикл новогодних публикаций.

Самое время оглянуться назад и вспомнить, каким был год ушедший. А он стал для Калужской области особенным. В двух крупнейших городах региона прошли юбилейные празднования.

Конечно, и подарков регион получил большое количество. И мы отметили самые главные события уходящего года в нашем календаре, выбрав по ключевому событию в каждом месяце.

Январь. Новогодняя столица

Начался год с праздника «Новогодняя столица России-2021». Он проходил в течение месяца в областной столице.

Праздник удался. Город посетило более 165 тысяч гостей, которые потратили на все про все более миллиарда рублей – около 6000 рублей на человека.

Загруженность гостиниц в последние две недели проекта – в конце декабря и начале января – составляла 100%. Также не было свободных мест в кафе и ресторанах.

Праздник федерального масштаба будет помогать создавать нужное настроение калужанам и в будущем. Так, в Калуге для украшения города к новому 2022 году используют около 90% конструкций, которые были задействованы годом ранее при подготовке к проекту «Новогодняя столица России».

Февраль. Калужанка родила ребенка после пересадки сердца

Карина Пиреева в 23 года перенесла операцию по пересадке сердца. К этому привела болезнь - дилатационная кардиомиопатия. Несмотря на некоторые осложнения, девушка смогла восстановиться, вышла замуж и задумалась и рождении ребенка.

Еще 10 лет назад врачи начали бы отговаривать девушку. Но сейчас российская медицина шагнула вперед. Карина Пиреева родила дочку, которую назвали Алисой.

На выписке присутствовали журналисты двух федеральных телевизионных каналов.

Рождение ребенка Карины Пиреевой после пересадки сердца - второй случай в истории российской медицины.

Март. Пять икон замироточили в храме

В марте мы писали о том, что в храме в честь Святой Животворящей Троицы в городе Кондрово замироточили иконы. Люди быстро узнали об этом и приехали в храм помолиться перед ними и собрать миро.

Первой замироточила икона преподобного Серафима Вырицкого. Затем - Божией матери «Всех скорбящих радость»: миро стекало четырьмя тонкими струйками. Чуть позже прихожане заметили, что мироточат иконы Ксении Петербуржской и Матроны Московской, а также одна из храмовых икон, которую перенесли в воскресную школу.

Храм в честь Святой Животворящей Троицы был построен в 1818 году. Именно он стал первым в Калужской области, который передали епархии и начали восстанавливать в 1988 году.

Апрель. Открытие второй очереди музея истории космонавтики

Первым подарком для Калуги, которая отметила в 2021 году 650-летний юбилей, стала вторая очередь музея истории космонавтики.

17 апреля калужане и гости областной столицы из Москвы, Брянска, Нижнего Новгорода и Московской области смогли посетить новый культурный объект. В первый день работы второй очереди музея его посетили более 5000 человек.

Общая площадь нового комплекса – 12,5 тыс. кв. метров. Это почти в четыре раза больше площади старого здания. Экспозиционные пространства увеличились в пять раз.

Пропускная способность калужского музея космонавтики, как предполагается, должна увеличиться более чем в два раза – до 400 тысяч человек в год.

Май. Ремонт дорог

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» помог Калуге преобразиться перед юбилеем. Работы начались уже в мае.

В связи с 650-летием Калуги особое внимание в областном центре уделили ремонту знаковых дорог, которые являются её визитной карточкой. За 2021 год были отремонтированы Тульское шоссе, мост через реку Ока с транспортной развязкой, дамба Яченского водохранилища, участок от Секиотовского кольца до деревни Колюпаново, переулок Григоров и улица Декабристов.

Общая протяженность приведенных к нормативу дорог в городе составила 12 километров.

Июнь. Калужская область вошла в ТОП-10 регионов с лучшим инвестклиматом

В июне на Петербургском международном экономическом форуме губернатор области Владислав Шапша принял участие в презентации результатов ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации - 2020.

Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

Интегральный индекс Калужской области составил 279,2 балла. В Национальном рейтинге, оглашенном на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, Калужская область вошла в ТОП-10, сохранив свои позиции на восьмом месте.

Олег Стояновский выиграл серебряную медаль в Токио.

Июль. Олимпийские игры

Олимпийские игры в Токио стали долгожданными событием для всех спортсменов в мире. Турнир был перенесен на один год. И стартовал 23 июля.

На Олимпиаду от Калужской области отправились четыре спортсмена. Двое из них принесли сборной России и нашему региону медали.

Обнинский спортсмен Михаил Вековищев на своих первых Играх завоевал серебряную награду. 23-летний пловец помог сборной России занять второе место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Воспитанник клуба «Обнинск» Олег Стояновский также завоевал серебряную награду в турнире по пляжному волейболу.

На своей четвертой Олимпиаде выступила пловчиха Анастасия Фесикова. Дебютировал на Играх гребец из Калуги Илья Кондратьев. Он занял седьмое место.

Август. Юбилей Калуги

В 2021 году два самых больших города Калужской области отметили юбилей. Региональная столица праздновала 650-летие с размахом. Гуляли в Калуге не один день, как обычно, а в течение всего месяца. Культурно-массовые события начались 3 августа.

В Калуге прошли несколько крупных фестивалей. Реконструкторы в разных местах города отобразили историю областной столицы в веках. Также прошел фестиваль балета. Горожане в Гостином дворе увидели заслуженных деятелей культуры.

Фестиваль фейерверков вместил в себя несколько огненно-лазерных шоу. Впервые в Калуге состоялся парад дронов.

Конечно, выступили на юбилее Калуги и звезды российской эстрады – Полина Гагарина и Егор Крид.

А Обнинск отметил 65-летие.

Сентябрь. Открытие дворца спорта

К юбилею Калуга получила в подарок несколько знаковых объектов. Дворец спорта «Центральный» появился на улице Ленина. Он состоит из трех зданий: гостиницы, ледовой и водной арен. Стоимость возведения объекта составила 4,4 миллиарда рублей.

Самый масштабный спортивный объект региона уже в сентябре стал тренировочной базой для калужских школ «Труд», «Юность» и «Космос».

Впервые жители областной столицы получили возможность плавать в 50-метровом олимпийском бассейне. Ледовый комплекс станет пристанищем не только для хоккеистов и фигуристов. Арена сможет принять соревнования практически по любым видам спорта. Так, в 2021 году тут прошли всероссийские турниры по баскетболу.

Октябрь. Явление Хохули

Экогерой Калужской области Хохуля в октябре 2021 года проснулся знаменитым. Хотя маскот министерства экологии и природных ресурсов появился намного раньше. Но только в этом году он попал в эфир «Вечернего Урганта» на Первом канале.

В инстаграм-аккаунте Хохули резко увеличилось число подписчиков. В других блогах его тоже активно обсуждают. Кому-то он безумно нравится, кто-то над ним откровенно смеется. Но равнодушным Хохуля не оставил никого.

Герой из семейства выхухолей путешествует по просторам Калужской области и посвящает зрителей в темы лесных пожаров, выгула питомцев на особо охраняемых территориях, посадки леса и даже мер предосторожности при COVID-19.

Калужского экогероя не только сравнивают с ему подобными, но и противопоставляют военизированному Тульскому прянику – символу местного МЧС.

Ноябрь. ВК «Обнинск» - спортивный флагман региона

В Калужской области впервые за последние годы появился профессиональный волейбольный клуб. Мужская команда из Обнинска стартовала в чемпионате России.

В ноябре в областной столице впервые за пять лет прошли первые матчи с участием профессиональных волейбольных клубов.

«Обнинск» радует своими амбициями и результатами. Клуб ставит цель победу в национальном чемпионате. И пока команда, которая в 2021 году получила серьезного спонсора, идет на первом месте. В 14 матчах волейболисты из наукограда добились 13 побед.

Так что мужская команда клуба «Обнинск» уже в свой первый год существования становится флагманом калужского спорта.

Салют из 80 залпов запустили в честь годовщины освобождения Калуги.

Декабрь. 80-летие освобождения Калуги

30 декабря 2021 года Калуга отметила 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в городе прошло несколько торжественных мероприятий.

На площади Победы возложили цветы к Вечному Огню на могиле Неизвестного Солдата. В городе дали салют из 80 залпов в честь воинов-освободителей.

Также к памятной дате учредили памятную медаль «80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков».

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