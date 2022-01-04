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Новогодний карнавал в Калуге: Снеговушки-веселушки, Кощей, Киборг, тигры и дрессировщик

Светлана Теплякова , Фото автора
Опубликовано: 04.01.2022 14:48 0 708
Новогодний карнавал в Калуге: Снеговушки-веселушки, Кощей, Киборг, тигры и дрессировщик

Сказочные персонажи собирались прямо у входа в парк, регистрировались и вносили последние штрихи к новогодним образам: делали аквагрим, добавляли детали к костюмам, а Тигры - символы года - учились рычать. Затем все дружно выстроились и проследовали в центр парка к сцене. Каждый персонаж выходил и представлял себя зрителям. И кого здесь только не было!

Одними из первых в парке появилась семейка зайцев. Правда, зайцы тут же заявили, что они не семейка, а отряд. «Кто шагает дружно в ряд? Это заячий отряд!» - хором чеканили зайцы.

Погода в этот день была морозная, но маленькие зайчики стойко держались.

У отряда был свой девиз: «Зайцы - смелые, ловкие, умелые!»

- Любимые воспитатели всё придумали и позвали нас поучаствовать, - рассказала Анастасия АНИКИНА (в центре в чёрном). - Я пришла вместе с дочкой Викой. Здесь ещё маленькие зайчики: Настя РОЖЕНКО, Есения ГОНЧАРОВА и Агния КУВШИНОВА.

Подтянулись Ангелы, Тигры, Метелица.

Кира КУЛАКОВА в образе Метелицы (Обуховский СДК в пос. Куровской).   

Снеговушки-веселушки - Анна СЫЧЁВА с дочкой Викторией – представляли Колюпановский Дом культуры и заняли в конкурсе первое место.

- Мы всех калужан ждём на праздник, будем дарить позитив! Будем греться, веселиться!

Ирина ГОРБАЧЁВА, методист ДК «Силикатный», была Снежной королевой. Костюм жюри оценило, в итоге – первое место за оригинальность.

- Костюм делал сама, - поделилась с нами Ирина .– Сначала каркас из проволоки и ниток. Сверху него – ветки, покрытые краской. Зеркала - это старые диски, которые уже никто не смотрит. Зато они пригодилось для костюма. Идея пришла быстро. А вот как его воплотить, придумывала долго.

Ирина ПАНИЧКИНА представляла Городской досуговый центр в образе Мадам Пуансеттии.

- Пуансеттия – это рождественский цветок, который напоминает морозные узоры., - объяснила Ирина. - Он бывает красного и белого цвета. Очень красивый!

А это - Дед Мороз, который путешествует в компании тигрёнка Арчи. У них тандем.

Этот образ примерила на себя Светлана ШИШКИНА, которая представляла культурно-досуговый центр «Турынино». А идея - руководителя кружка «Арт-декор» Валентины Терениной. Она и воплотила этот образ.

Дед Мороз нам признался, что ему удобно, тепло, комфортно. И совсем не устал.

- Тигр меня катает! Я сижу у него на плечах! – сказал Дедушка.

Настя ЕРМОЛЕНКО – Рождественская звезда и Новогодний волшебник Кирилл РАТНИКОВ (Росвянский СДК). Насте в морозный день было тепло, её костюм был сделан из утеплительного материала. 

Павел КОНСТАНТИНОВ выбрал необычный образ:

-  Песец-киборг -  это один из главных персонажей моей книги. Я написал книгу про Калугу, постапокалипсис, про мир без людей, - пояснил Павел. -  Книга ещё не вышла, но скоро должна выйти. Сделать костюм мне помогал друг. Основа головы  - это 3D -печать, в Москве заказывали. Глаза светятся, пасть открывается. В костюме очень тепло, потому что мех и пять слоёв одежды. А вот обзор плохой.

Ну и куда же на карнавале без Бабки Ёжки! В её образе предстала Ольга КОЗЛОВА (Шопинский ДК).

- Я сегодня добрейшая, чтобы деток не пугать, - уверяла Бабка Ёжка.

Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА сшила сложный наряд, её образ назывался «Зимняя Калуга». А Елизавета - дочка Ольги – была «Весёлой снежинкой». Оба наряда они сделали за неделю, вдохновившись нынешней зимой.

-  Зима в этом году потрясающая. Радует, как никогда! – заметила Ольга.

На шлейфе у Зимы была Калуга в миниатюре.

 

Демид ЕГОРЕНКО – «Кощей» и его сестра Мария – «Новогодняя ночь» участвуют в карнавале впервые.

Максим КОЗЫРЕНКОВ приехал в парк из ДК «Калуга-2»:

- Я - тигр-охотник за птицами счастья. Ловлю их и раздариваю всем людям.

В конкурсе калужане участвовали целыми семьями. Вот, например, семья Колобковых.

-  Дед Мороз и Снегурочка к вам в гости пришли и тигра с собой привели!

Самый маленький участник конкурса – Колобок - заснул в санках. Степану Рогачёву всего 1 год 9 месяцев.

Снегурочка Снежка и Мороз Ёлкович из детского сада «Алёнушка».

Амина и Камил МУРАТОВЫ – Снежная королева и Кай.

Миша ТИМОНЕНКОВ в роли дрессировщика и Елизавета ОСТАПЧУК в роли тигра (Колюпановский СКДЦ).

- Не думаю, что год будет спокойным, он будет ярким, энергичным, весёлым! – предположил дрессировщик.

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Светлана Теплякова , Фото автора
Опубликовано: 04.01.2022 14:48 0 708
Тэги: новый год карнавал
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