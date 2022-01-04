В Калужской области будет морозно и выглянет солнце
По прогнозу синоптиков, во вторник, 4 января, в Калуге будет -8. Небольшой снег, переменная облачность.
Ветра почти не будет.
Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.
В Настасьин день наши предки по погоде определяли, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым.
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