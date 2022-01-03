Мы запускаем новый проект «Улыбки месяца»

Наш корреспондент Дарья Иванова гуляла по улицам города и фотографировала ваши улыбки! Итоги декабря - ниже.

Проект бессрочный, и каждый месяц в наших выпусках вы, возможно, встретите кого-то из своих знакомых. Или сами попадёте в объектив Дарьи. Смотрите вокруг - и это произойдёт! Как поётся в одной песне, «я хочу улыбаться, чтобы не разминуться».

В новогодней суете, в спешке есть место радости! Не забывайте о себе и родных! Дарите не только подарки, но и хорошее настроение. Находите позитив в каждом дне!

Дарья.

Усман.

Маша.

Юра.

Полина.

Тамара Васильевна.

Андрей.

Саша.

Владлена.

Кристина и собака Лёва.

Оксана.

Варя.

Матвей.

Татьяна и Ольга.

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