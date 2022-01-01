Калужане пробежали 2022 метра по набережной Яченского водохранилища 1 января

Как мы уже писали, в 11:00 в субботу, 1 января, на набережной Яченского водохранилища в Калуге состоялся традиционный новогодний легкоатлетический забег.

Вот уже второй год первый январский день калужане начали с пробежки. Энтузиасты практиковали забеги и до этого, но в прошлый новогодний праздник марафон решили проводить на общегородском уровне. И вот теперь его сделали открытым. В этот раз бегуны преодолели 2022 метра по набережной Яченского водохранилища.

В первый день Нового года самые спортивные люди вышли на старт. Калужан ждали теплые раздевалки, чай, вдохновляющая музыка и награды.

Бегуны готовятся к забегу.

Раньше мероприятие начиналось в 10 утра, но в этом году начало гонки решили сдвинуть к 11 часам.

- Я и в прошлый год бегал, и в этом тоже побегу, - говорит чемпион России по триатлону в своей возрастной категории, 76-летний Валентин ЧЕРНОВ. - Занимаюсь спортом пять раз в неделю. И сегодня приехал сюда ради пробежки. Надо постоянно быть в форме.

Греемся и бежим.

В отопленных палатках участники забега переодевались и пили чай. Калужане преодолевали две дистанции на выбор: символичные 2022 метра и 7 километров. На забег приходили как поодиночке, так и целыми семьями.

- Я занимаюсь спортом и легкой атлетикой после работы. Отсюда сила и внутренняя энергия, - поделился своими впечатлениями Александр. - Спать в новогоднюю ночь вообще не ложился.

- Отличный праздник, сегодня собрались молодые и здоровые люди, - говорил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Приехали спортсмены со всей области, много калужан. Это замечательное мероприятие, которое стало традицией в нашем городе. Второй год подряд уже бегаем. Событие проводится давно, но официально бегуны изъявили желание продемонстрировать это в прошлом году. Первое число Нового года - это отсчетная точка в таких тренировочных процессах. Большой символ для достижения целей и спортивных результатов. А любители бегать, как мы, просто присоединились.

Дорогие читатели, а как вы провели 1 января? Расскажите в комментариях!

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