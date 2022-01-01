На Старом Торге в Калуге открыли главную елку и запустили фейерверк

Сотни калужан собрались вечером 31 декабря на открытие главной городской елки на площади Старый Торг. Там же в 18:30 прогремел главный фейерверк, а после этого дискотеку устроил DJ Егор Slim.

Публикуем фото с праздника нашего корреспондента Дарьи Ивановой.

Погода выдалась комфортной для уличных гуляний.

Главную елку Калуги официально открыли 31 декабря.

Многие пришли в праздничных костюмах.

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