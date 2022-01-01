На Старом Торге в Калуге открыли главную елку и запустили фейерверк
Сотни калужан собрались вечером 31 декабря на открытие главной городской елки на площади Старый Торг. Там же в 18:30 прогремел главный фейерверк, а после этого дискотеку устроил DJ Егор Slim.
Публикуем фото с праздника нашего корреспондента Дарьи Ивановой.
Погода выдалась комфортной для уличных гуляний.
Главную елку Калуги официально открыли 31 декабря.
Многие пришли в праздничных костюмах.
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