В Калужской области вьетнамцы на Новый год наряжают грабли, а африканцы закусывают крокодилом

Нарядить грабли, пролить молоко, украсить пальму, сжечь старую одежду. Нет, это совсем не розыгрыш. Так отмечают Новый год в разных странах мира.

Что едят на этот праздник люди, живущие на разных континентах?

Где Новый год наступает не зимой, а где его празднуют несколько раз? Об этом мы расспросили представителей разных народов, которые сейчас живут Обнинске и учатся (либо уже закончили) институт атомной энергетики.

Не наступаем на грабли во Вьетнаме

Баньчынг.

- Главное блюдо, которое есть на каждом новогоднем столе - это квадратный пирог баньчынг, - говорит выпускница обнинского института атомной энергетики вьетнамка Доан ВИ. - Он является одним из самых известных блюд вьетнамской кухни.

Готовится кушанье долго. Сначала рис замачивается в воде на 8 часов, затем высушивается. Делается бобовое пюре, маринуется мясо. Затем всё укладывается в большие листья банана или бамбука, перевязывается и варится 10-12 часов. Далее пироги кладутся под пресс в свежую воду еще на 10 часов.

Новый год во Вьетнаме.

Вьетнамский Новый год называется «Тет Нгуен Дан» или сокращенно Тет. Оказалось, что они его празднуют не только 31 декабря. Вьетнамцы гуляют 21 января и 19 февраля.

Роль елки здесь выполняют грабли, которыми, по преданьям, можно сгребать богатство и удачу в новом году. Они украшаются лентами, игрушками, цветами и блестящей бумагой.

А еще во Вьетнаме Новый год не обходится без рыбок. Необходимо ночью нашептать живому карпу свое желание и отпустить его в реку, чтобы он донес просьбу до Бога.

Шри-Ланка гуляет дважды

Кевум.

- В основном новогодний стол состоит из сладких блюд и десертов, всевозможной выпечки и сладостей, - говорит шриланкийка Нилани. - Одним из таких является кевум. Это такие масляные кексы, очень популярное новогоднее лакомство.

Чтобы их приготовить, нужно положить сахар в кастрюлю с водой и довести до кипения. Затем добавить рисовую муку. Перемешать и готовить, пока смесь не загустеет. Потом выложить ее на смазанную маслом доску и остудить. Хорошо вымесить и постепенно добавлять теплую воду, пока смесь не станет мягкой и гладкой. Расплющить все на доске для выпечки и нарезать ромбиками. Обмакнуть в тесто. Затем разогреть масло и обжарить во фритюре до хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета. И, наконец, вынуть и слить воду.

Нужно больше кокосового молока, чтобы получилось густое тесто.

Новый год на Шри-Ланке

Новый год жители Шри-Ланки называют «Алут Авуруду». Отмечают его 2 раза.

Первый - с 31 декабря по 1 января. В туристических местах гуляние проходит на берегу океана. В барах и ресторанах развлекательные программы и танцы. Основное развлечение - это запуск фейерверков и петард у океана.

Второй Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 апреля. С угощениями и подарками люди навещают соседей и родственников. В течение дня слушают мантры и посещают храм.

Шриланкийцы готовят праздничную еду: сладости и рис на кокосовом молоке. По традиции нужно его пролить. И по тому, каким будет ручей из молока, делаются предсказания на Новый год. Они всегда хорошие.

Надеваем традиционную одежду

Панта-бхат.

- Оно на основе риса, вымоченного в воде в течение ночи, - говорит бенгалец Хамид. - Подается с солью, луком, перцем чили, жареной рыбой и традиционным соусом карри.

Бенгальский Новый год называется «Пахела Байшакх». Прижилась традиция в последние дни рассчитываться с долгами. Делается это для того, чтобы начать все с чистой совестью.

Праздник отмечается всеми 14 апреля, независимо от религиозной принадлежности. В этот день люди просыпаются рано, еще до восхода солнца, наряжаются в традиционные одежды и идут гулять.

Одной из особенностей Нового года считается приготовление блюда панта-бхат.

Новый год в Бангладеше.

Наряжаем пальму

В Африке на Новый год готов крокодилов.

- Для приготовления мясных блюд используем любое животное, - говорит африканка Берта МУМБА. - Подойдет баран, корова, крокодил, страус, антилопа, зебра. Можно использовать мясо птиц и диких животных. Так же подается кукурузная каша.

Жители Африки отмечают Новый год в те же дни, как и россияне.

Правда, вместо привычных хвойных деревьев здесь наряжают пальмы или можжевельники, которые считаются символом жизни. Африканцы верят, что если на праздничном дереве много украшений, то и наступающий год будет удачным.

Практически в каждой семье в этот праздник устраивается самый настоящий пир. На столе появляются мясные деликатесы. А вместо шампанского здесь принято пить домашнее хмельное пиво. Его выставляют прямо в ведерке, из которого каждый может зачерпнуть напиток своей кружкой.

Индусы новый год отмечают 7 раз

Бирьяни.

- В Индии Новый год отмечают пловом бирьяни и окрошкой, - говорит студентка Садхви. - Блюдо готовится из баранины. К рису и моркови добавляют кишмиш, орехи кешью, зеленый горошек, ананасы. Добавляется большое количество специй: кумин, гвоздика, кориандр, куркума, кардамон. Они придают рису несколько цветов, из-за чего блюдо выглядит очень празднично и нарядно.

К плову подается райта - индийская окрошка на основе кефира из помидоров, картофеля и огурцов. На десерт готовят ласи - простокваша, взбитая с имбирем и сахаром.

Новый год в Индии.

Летом наступает «Мухаррам», 1-е число которого считается началом Нового года у индийских мусульман. Дата плавающая и ежегодно смещается на конец июля или начало августа.

1 января в Индию приходит христианский Новый год.

10 марта торжества захватывают север Индии.

26 марта Новый год отмечают жители штата Андра - Прадеш.

13 апреля он празднуется в Западной Бенгалии.

14 апреля жители отмечают праздник весны, с которого берёт начало Новый год.

29 марта индусы на Юге отмечают «Гуди-падва». Помимо нового времени года, праздник знаменует сбор урожая и манго.

Понятно, что при таком разнообразии довольно трудно выявить общие новогодние традиции, поскольку в каждом районе Индии они свои.

Самая яркая из них - это сжигание старой одежды. Делается это, чтобы вместе с ней ушли тревоги и болезни. Новый год нужно встречать во всем новом.

Уважаемые читатели! А как и где вы встретите Новый год? Довелось ли вам становиться участниками необычных новогодних традиций или лицезреть их со стороны? Расскажите об этом в комментариях и с наступающим Новым годом!

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