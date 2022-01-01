Снег в Египте, поезд в Германию, конкурсы в лесу: известные калужане поделились новогодними историями

Новый год наступил! УРА ТОВАРИЩИ! С Новым вас 2022-м, дорогие читатели!

Ну что, хоть немножко отошли от ночных новогодних торжеств? Ну тогда держите увлекательное первоянварское чтиво.

В преддверии Нового года мы пообщались с известными в Калуге людьми: бизнесменами, директорами компаний и творческими личностями нашего города и поприставали к ним с просьбами рассказать необычные новогодние истории, которые с ними приключались когда-либо.

Вот что из этого получилось.

Снег в Африке

- Новый Год в 2006 году мы отмечали с семьей в Египте на курорте в Шарм-эш-Шейх, - говорит генеральный директор ФК «Калуга» Олег МИТРОФАНОВ. - И в том году там выпал снег. Мы улетели туда за несколько дней до праздника и вот как раз 31 декабря произошло неожиданное новогоднее чудо. Такого почти никогда не происходит. Теплую одежду не взяли, кто ж знал, что случится такой новогодний сюрприз. На следующий день полные веселья от снега посетили Петру.

Забавные случаи

- Забавный случай произошел в 1972 году, я тогда поездом ехал из Германии, - рассказал директор калужской областной драмы Александр КРИВОВИЧЕВ. - За четыре часа до Нового года в купе кричали и пили шампанское.

На этот праздник всегда готовлю свое любимое и универсальное блюдо - чернослив с орехами и с сахаром все это заливаю сметаной. В этом году пойду на Театральную площадь.

Отложенный Новый год

- Как правило, Новый год всегда приходится встречать на сцене, - рассказывает нам певица Елизавета СЛЫШКИНА. - Но мне это даже нравится. Всё стараюсь успевать: и с семьей за столом посидеть, и поработать. Все зависит от обстоятельств и настроения. Мы, артисты, всегда отдыхаем потом, когда все корпоративы и концерты подошли к концу. Позволяем себе тоже немного расслабиться. Думаю, что для других людей наш Новый год всегда необычен. Я под бой курантов как правило всегда куда-то еду.

Мне это нравится, вообще люблю режим в движении. Как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Так что для нас быть в дороге в этот праздник - это лучший сценарий из всех возможных.

По традиции в нашей семье на Новый Год всегда готовим домашний торт «Наполеон».

Шашлык в русской печке

- В девяностые годы мы поехали к родственникам в деревню Костино, - рассказал управляющий калужского отделения банка «Россия» Алексей БИРЮКОВ. - Там дом в глуши, наряжали елку во дворе, в доме затопили печку. Создали настоящую новогоднюю атмосферу. В городе дух праздника не особо чувствовался, а в деревне настоящая зима.

Мы гуляли в лесу, жгли костер, устраивали конкурсы. В новогоднюю ночь в настоящей русской печке в избе жарили шашлык и готовили пироги. Играли в карты и лото.

В те годы сами делали костюм Деда Мороза и шли к железнодорожной станции. Ждали, когда поезд остановится и быстро всем раздавали конфеты.

Новый год в Нью-Йорке

- Одна из самых запоминающихся встреч Нового Года произошла на Таймс-сквер в Нью-Йорке в ночь с 2008 на 2009 год, - рассказывает руководитель агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна КАЛЕДИНА. - В то время я проходила стажировку в США. Несколько участников нашей программы от России решили отпраздновать Новый Год вместе. В Нью-Йорке очень атмосферно во время рождественских праздников. Очень хотелось воочию увидеть потрясающую иллюминацию, знаменитый каток в Центральном парке и яркий хрустальный шар, установленный на Таймс-сквере.

Традиция эта зародилась в 1907 году, и для американцев символизирует наступление Нового Года. Как для россиян - бой Кремлевских курантов. Все это удалось увидеть своими глазами.

Вместо салата Оливье, селёдки под шубой и других традиционных русских новогодних блюд, у нашей компании в кафе была пицца. Но, тем не менее, удалось купить мандарины в соседнем магазине, чтобы добавить той самой русской нотки. Какой же Новый год без них?

Помню, что падал пушистый белый снег, всё в ярких огнях. Все с воодушевлением следили за хрустальным шаром, поздравляли друг друга с праздником, желали счастья и исполнения всего задуманного. Потрясающая теплая атмосфера, абсолютное единение народов – это отложилось в памяти.

Обязательно хочется повторить нечто подобное где-нибудь ещё.

Приморская земля

- Я почти 10 лет встречал Новый год в Прибалтике, - рассказывает нам директор компании «Листон» Юрий САПРЫГИН. - Для меня это совсем обычно. Выезжали 30 декабря и вперёд. Интересный случай случился один раз на границе, когда в пробке десять часов стоял. Думал там и встречу новый год, но успел вовремя.

Отмечаю, как и все. Предновогодние заботы, потом, собственно, праздник и спать.

Дед Мороз - навсегда

- Новый год - один из любимых праздников с детства, тяжело выделить какой-то особенный год, - говорит руководитель агентства развития бизнеса Калужской области Стефан ПЕРЕВАЛОВ. - До сих пор с нетерпением жду Деда Мороза. По-прежнему кладем всей семьей подарки друг другу под ёлку.

Традиционно отмечаем праздник с родителями. И в этот год поступим также, встретим его за семейным столом. Потом уже отпраздную с друзьями.

Мое любимое новогоднее блюдо - селёдка под шубой с гранатом. Рекомендую.

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