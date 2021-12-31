VIP-поздравления калужан с Новым годом от первых лиц Калужской области

Вот и наступил последний день уходящего 2021-го. Еще совсем немного и всё. Наступит новый 2022-й, который россияне, и надо думать калужане тоже, ждут с надежной на лучшее.

По крайней мере последний опрос ВЦИОМ показал именно это. 70% опрошенных полагают, что год будет удачным или хорошим для них лично, 52% — для страны и 46% — для мира в целом. В общем, в Новый год – с новыми надеждами!

И в его преддверии мы предлагаем вам почитать, что же нажелали калужанам и жителям Калужской области первые лица. С наступающим!

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША

Дорогие жители Калужской области!

Поздравляю вас с грядущими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!

Для каждого из нас это время надежды. Если в детстве мы ожидали Деда Мороза с подарками, то сейчас надеемся на добрые перемены. Хочется, чтобы ушли в прошлое все неприятности и проблемы, а их место заняли радости и удачные решения сложных задач. Будем помнить, что чудеса делаются своими руками, касаются ли они нас или наших близких. Будущее зависит прежде всего от нас.

Я благодарен всем жителям области за вклад в развитие родного региона. У нас достойные итоги и интересные перспективы. 2021 год для многих был очень непростым — простимся с ним без сожалений. Мы вступаем в новый этап жизни — постараемся сделать его счастливым.

Желаю вам здоровья, благополучия и любви!

Сенатор РФ, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ

Дорогие жители Калужской области!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уже совсем скоро 2021 год станет очередной вехой нашей истории. Уходящий год радовал нас хорошими и знаменательными событиями. Вместе с вами мы праздновали 60-летие полета Ю.А. Гагарина в космос и открыли уникальный обновленный музей космонавтики, ярко отметили 650-летие Калуги и радовались появлению грандиозного Дворца спорта, а также других спортивных центров области. В регионе отмечались успехи в сельском хозяйстве, промышленности, строительной сфере, выполнены важные инфраструктурные и социальные проекты. Уверен, что и в жизни каждого из вас, дорогие земляки, тоже случилось много хороших и важных событий.

Новый год – это точка отсчета для новых свершений и начинаний, время надежд, добрых перемен и исполнения желаний. Убежден, что мы воплотим в жизнь все наши планы, реализуем проекты, осуществим мечты.

Пусть Новый 2022 год войдет в каждый дом и каждую семью с миром, любовью, радостью и счастьем.

Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, депутаты областного парламента.

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти яркие праздники наполняют наши дома радостью, теплом и уютом. Мы всегда с надеждой ожидаем их наступления, чтобы окунуться в атмосферу волшебства, вспомнить о прошедших событиях, настроиться на добрые перемены.

Уходящий год был насыщен событиями и интересными мероприятиями. Вместе с тем, он оказался не самым простым. Трудности побудили нас объединиться, быть внимательнее к близким, работать с полной самоотдачей.

Областные парламентарии большое внимание уделяли вопросам социальной поддержки граждан, образования и здравоохранения, развитию экономики и агропромышленного комплекса. Благодаря общим усилиям много было сделано в сфере благоустройства, улучшения качества городской среды, развития добровольческого движения. Многие положительные начинания стали реальностью, и мы обязательно продолжим их в новом году.

Друзья! От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения. Пусть 2022 год подарит радость новых открытий и успех во всех начинаниях.

С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий МОИСЕЕВ

Дорогие калужане!

От имени депутатов Городской Думы города Калуги поздравляю вас с Новым 2022 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий год стал для нашего города годом юбилеев. Мы достойно отметили 650-летие Калуги, 60-летие первого полёта в космос и 80-летие освобождения Калуги. Это был год плодотворной работы, завершилось строительство Дворца спорта и второй очереди музея космонавтики. Построены новые детские сады, социальные и спортивные объекты, Калуга получила много новых скверов, выполнен большой объём работ по капитальному ремонту и благоустройству.

Новый год – это время чудес, волшебства зимней сказки, новых начинаний. Пусть светлый новогодний праздник войдёт в вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и счастье!

Дорогие калужане! Желаю, чтобы новый год для вас был наполнен новыми достижениями и успехами, стал временем радости и оптимизма! С праздником!

Городской Голова города Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ

Дорогие калужане!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Наступает самая волшебная пора: эти светлые долгожданные праздники создают атмосферу счастья и предвкушения чуда, объединяют нас общими мечтами и стремлениями.

В прошедшем году чувствовалась поддержка каждого из вас. Своим трудом, целеустремленностью и преданностью дела вы помогали в решении различных задач на благо развития и процветания нашей любимой Калуги.

Старый год уходит. В новом году предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Уверен, что вы также будете нам помогать и нас поддерживать.

Желаю в наступающем году благополучия и мира, позитивного настроения и уверенности в будущем, счастья и здоровья вам и вашим близким! Пусть 2022 год принесет только радостные вести!

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!