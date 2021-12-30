Рейд по каткам Калуги показал, где не все гладко, а где лед на пятёрку
Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ еще в воскресенье, 26 декабря, пообещал, что в Калуге заработают 11 уличных катков.
- Впереди выходные и длинные праздники, так что калужанам будет где покататься и поиграть в хоккей, - сказал он. - Главное - соблюдать правила безопасности на льду и социальную дистанцию.
Можно было бы сразу порадоваться этой новости, но, помнится, в прошлом году катки тоже обещали залить в декабре, но сделали это только в феврале этого года. Так что, вооружившись фотоаппаратом и списком адресов, где каткам снова обещали быть выехали в город.
Вот список всех тех 11 адресов, по которым мы проехались 29 декабря и частично 28 декабря:
- ул. Суворова, 69 (были 28 декабря)
- пер. Чичерина, 24 (были 28 декабря)
- ул. Ольговская, 17
- ул. Никитина, 121
- ул. Спартака, 9
- п. Куровской
- п. Мстихино
- ул. Маршала Жукова (были 28 декабря)
- ул. Гурьянова, 67
- площадь Маяковского
- ул. Кубяка, 2-6
Смотрели не только на то, залит каток или нет, но и насколько он пригоден для катания. Чистится ли? Каково состояние льда?
Каток на улице Суворова расчистили и залили льдом. Но коньки надевать еще рано.
В самом центре Калуги на площадке ситуация со льдом спорная. Он есть, но совсем не скользкий. Даже без коньков по нему можно спокойно передвигаться.
В общем, на иных тротуарах калужских улиц куда как конькобежнее, чем здесь.
Сам лед ровный, только снег по краям еще не почистили. Видно, что за катком никто не следит. Если и следят за площадкой, то дальше визуального осмотра дело не идет.
На Кубяка кроме клюшки с шайбой придется брать еще и лопату, но, судя по следам на льду, тут катаются.
Здесь и без коньков можно уверенно стоять на своих двоих. Видно, что лед замерз, но в некоторых местах скользить не получается. Жаль, что снег так обширно лежит на площадке. Ее явно никто не чистит.
Каток на улице Никитина.
Переулок Чичерина, 24
Хоккейные коробки по адресам выше в целом готовы к приему любителей покататься на коньках. Лед на катке улицы Никитина присутствует. Видно, что по нему уже начали кататься.
Аналогичная ситуация на площадке в переулке Чичерина. Созданы все условия и для нормального катания, и для игр в хоккей.
Правда, снег возле ограждений почистить не мешало бы, но это уже мелкие придирки.
Хоккеисты с улицы Ольговской свободно катаются по льду. Здесь тоже все в порядке. На пятерку. Каток залит и пользуется популярностью местных жителей.
Снег у бортов каткок на улицах Маршала Жукова и Спартака присутствуют. Лед здесь не просто неплохой, а на твердую пятерку. наверное, потому, что его заливают сами жители для себя. Как результат, детвора и взрослые активно его обкатывают. Катку зачёт.
На площади Маяковского и улице Гурьянова лед вызывает вопросы. Посмотрите на первое фото - сплошные бугры.
Жители поселков Мстихино и Куровской могут расслабиться, зная, что все под боком. Местным не придется ехать в город, чтобы испытать все прелести катания на льду.
Резюмируя наш рейд, можно сказать что по большей части власти свои обещания выполнили. Однако не везде.
С просьбой объяснить, почему на некоторых катках лед не совсем хорош для катания, мы обратились к заместителю начальника городского управления физической культуры, спорта и молодежной политики Сергею КЛИМОВУ.
- Состояние льда максимально соответствует условиям эксплуатации под открытым небом и свободном доступе для жителей, - сообщил нам Сергей Климов. - Единственный каток, где качество льда не очень - это на Суворова. Связано все с земляным покрытием площадки.
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