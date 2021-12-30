Рейд по каткам Калуги показал, где не все гладко, а где лед на пятёрку

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ еще в воскресенье, 26 декабря, пообещал, что в Калуге заработают 11 уличных катков.

- Впереди выходные и длинные праздники, так что калужанам будет где покататься и поиграть в хоккей, - сказал он. - Главное - соблюдать правила безопасности на льду и социальную дистанцию.

Можно было бы сразу порадоваться этой новости, но, помнится, в прошлом году катки тоже обещали залить в декабре, но сделали это только в феврале этого года. Так что, вооружившись фотоаппаратом и списком адресов, где каткам снова обещали быть выехали в город.

Вот список всех тех 11 адресов, по которым мы проехались 29 декабря и частично 28 декабря:

ул. Суворова, 69 (были 28 декабря)

пер. Чичерина, 24 (были 28 декабря)

ул. Ольговская, 17

ул. Никитина, 121

ул. Спартака, 9

п. Куровской

п. Мстихино

ул. Маршала Жукова (были 28 декабря)

ул. Гурьянова, 67

площадь Маяковского

ул. Кубяка, 2-6

Смотрели не только на то, залит каток или нет, но и насколько он пригоден для катания. Чистится ли? Каково состояние льда?

Каток на улице Суворова расчистили и залили льдом. Но коньки надевать еще рано.

В самом центре Калуги на площадке ситуация со льдом спорная. Он есть, но совсем не скользкий. Даже без коньков по нему можно спокойно передвигаться.

В общем, на иных тротуарах калужских улиц куда как конькобежнее, чем здесь.

Сам лед ровный, только снег по краям еще не почистили. Видно, что за катком никто не следит. Если и следят за площадкой, то дальше визуального осмотра дело не идет.

На Кубяка кроме клюшки с шайбой придется брать еще и лопату, но, судя по следам на льду, тут катаются.

Здесь и без коньков можно уверенно стоять на своих двоих. Видно, что лед замерз, но в некоторых местах скользить не получается. Жаль, что снег так обширно лежит на площадке. Ее явно никто не чистит.

Каток на улице Никитина.

Переулок Чичерина, 24

Хоккейные коробки по адресам выше в целом готовы к приему любителей покататься на коньках. Лед на катке улицы Никитина присутствует. Видно, что по нему уже начали кататься.

Аналогичная ситуация на площадке в переулке Чичерина. Созданы все условия и для нормального катания, и для игр в хоккей.

Правда, снег возле ограждений почистить не мешало бы, но это уже мелкие придирки.

Хоккеисты с улицы Ольговской свободно катаются по льду. Здесь тоже все в порядке. На пятерку. Каток залит и пользуется популярностью местных жителей.

Снег у бортов каткок на улицах Маршала Жукова и Спартака присутствуют. Лед здесь не просто неплохой, а на твердую пятерку. наверное, потому, что его заливают сами жители для себя. Как результат, детвора и взрослые активно его обкатывают. Катку зачёт.

На площади Маяковского и улице Гурьянова лед вызывает вопросы. Посмотрите на первое фото - сплошные бугры.

Жители поселков Мстихино и Куровской могут расслабиться, зная, что все под боком. Местным не придется ехать в город, чтобы испытать все прелести катания на льду.

Резюмируя наш рейд, можно сказать что по большей части власти свои обещания выполнили. Однако не везде.

С просьбой объяснить, почему на некоторых катках лед не совсем хорош для катания, мы обратились к заместителю начальника городского управления физической культуры, спорта и молодежной политики Сергею КЛИМОВУ.

- Состояние льда максимально соответствует условиям эксплуатации под открытым небом и свободном доступе для жителей, - сообщил нам Сергей Климов. - Единственный каток, где качество льда не очень - это на Суворова. Связано все с земляным покрытием площадки.

Уважаемые читатели! А какие зимние виды спорта предпочитаете вы и чего вам не хватает в Калуге, чтобы полностью ими насладиться? Оставляйте свои ответы в комментариях. С наступающим!

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