Февраль завалил Калугу небывалым снегопадом, а июль испытывал жарой

Вместе с калужским метеорологом Татьяной ИНКИНОЙ подводим погодные итоги года.

Погода была в тренде

- Средняя годовая температура воздуха оказалась на градус выше нормы, - говорит Татьяна ИНКИНА. - Осадков выпало 110% от климатических значений. Такие данные основных показателей погоды подтверждают тенденции изменений современного климата. Другими словами – калужская погода была в тренде.

Сюрпризы от погоды

- В январе 2021 года мы дождались настоящей красивой белоснежной зимы. Начиная со второй десятидневки при морозе почти беспрерывно сыпал снег. Дней с осадками было 27!

Февраль запомнился двухдневным снегопадом 12-13 числа, который увеличил высоту сугробов в Калуге до 70 сантиметров. Тогда на областной центр обрушилось около 130% от месячной нормы осадков. Февраль стал самым холодным месяцем зимы с отклонением от климатической нормы на 4,5 градуса в сторону холода. За последнее десятилетие холоднее был только февраль 2012 года.

Февраль обрушил на город сильнейший снегопад

Таких высоких сугробов мы не видели давно.

Весна показалась затяжной и поздней. Но март по температурному фону всё же вписался в норму. Причём, метеорологическая весна пришла точно по графику. Среднесуточная температура перешла от отрицательных значений к положительным вовремя - 25 марта.

Начало апреля запомнилось грозой. При этом высота снежного покрова была еще 5 сантиметров. Май оказался переменчивым. Он заливал нас дождями. Например, за трое суток, с 7 по 9 мая, в Калуге выпала месячная норма дождей! Средняя месячная температура воздуха превысила норму всего на 0,8 градуса.

Лето сначала было прохладным. «Раскочегарило» только с 13 июня. К середине июня в Калуге выпало около 90% от месячной нормы. Июнь вошел в тройку самых жарких за всю историю метеонаблюдений после июня 1999 и 2019 годов. В июле средняя месячная температура воздуха превысила климатическую норму на три градуса. И он тоже вошел в тройку лидеров по теплу после 2010 и 2001 годов.

Лето радовало нас жаркими деньками.

В августе до середины месяца каждый день шли дожди разной интенсивности. Температура воздуха оставалась высокой. Но 24 августа столбики термометров на метеостанциях опустились до 5-6 градусов тепла. Прощание с летом было жарким, 30 и 31 августа температура воздуха в Калуге «рванула» до +28...+29.

Сентябрь стал третьим в ряду прохладных сентябрей в ХХI веке. Синоптики фиксировали очень сильное и продолжительное поступление арктического холода. За последние полгода такого длинного периода с отрицательной аномалией температуры воздуха не наблюдалось. Дождей вылилось 170% от сентябрьской климатической нормы.

Большую часть октября 2021 года погоду удерживал мощный антициклон с центром над столицей. Однако в этом году природа не одарила нас классическим «бабьим летом».

Ноябрь демонстрировал частую смену погоды: хмурое небо, пронизывающий порывистый ветер, то дождь, то снег. В первый день календарной зимы подморозило. Дождь перешёл в снег, закружилась метель.

Точно по графику

- Зима, как и осень, в нашем регионе каким-то фантастическим образом «включилась» строго по календарю, По итогам двух декад декабря средняя температура воздуха отклонялась в сторону тепла почти на один градус.

Но 21 декабря, начиная с зимнего солнцестояния, опять с астрономической точностью пришли Никольские морозы. По направлению меридиана к нам устремился арктический воздух. Столбики термометров опустились до отметок -22...-23. Стояла аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха была ниже климатических значений на 10-12 градусов. В итоге декабрь вошел в число месяцев с отрицательной аномалией температуры воздуха.

В первый день зимы высота снежного покрова в Калуге составляла 2 сантиметра. К концу месяца снежный покров по территории области распределился очень неравномерно – на севере около 28 сантиметров, на остальной части от 13 до 17 сантиметров. Количество осадков в декабре было в пределах средних многолетних значений.

Аномальные месяцы

- Март, апрель, май, октябрь можно отнести к месяцам, где средняя температура отклонялась от нормы в ту или иную сторону не более, чем на один градус. По климатическим правилам – это норма. Февраль и декабрь были аномально холодными. И остальные шесть месяцев году оказались теплее нормы. Наибольшее количество осадков зарегистрировано в феврале (217%), наименьшее – в октябре (42%).

Минимальная температура воздуха наблюдалась 16 февраля: – 26,9 градуса. Отмечу, что 30-градусных морозов не случилось. Набольшая высота снежного покрова наблюдалась 15 -16 февраля — 73 сантиметров! Снег в этом году сошёл 8 апреля.

Максимальная температура воздуха наблюдалась 24 июня: +32,6 градуса. Климатических исторических рекордов оказалось меньше, чем в предыдущие годы – всего 6, и все они по теплу. 25 января столбики термометров поднялись до +3,5, 13 апреля - до +22,2, 14 апреля было +20,5, 17 мая воздух прогрелся до +29,8, 24 июня - до +32,6, 25 июня выдалось жарким: + 32,5, 27 июня было +31,6.

Наибольшее количество осадков зарегистрировано 9 июня — 45 милиметров.

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