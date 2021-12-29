Калужский волейбол готовится к прорыву в 2022 году

Волейбол в Калужской области имеет огромные традиции. В нашем регионе родился олимпийский чемпион Александр Савин — ​один из лучших игроков в истории этого вида спорта.

В современной России Обнинск стал кузницей по воспитанию чемпионов. Спортивная школа олимпийского резерва из наукограда каждый год радует победами на Первенствах и чемпио­натах России и мира.

Развитие волейбола в Калужской области лежит на плечах региональной федерации. Её новым руководителем стала Дарья Суворина. Она рассказала о настоящем калужского волейбола и его будущем.

Вектор развития

— Дарья, вы во второй половине 2021 года возглавили федерацию волейбола Калужской области. Как можете оценить состояние дел в этом традиционном для нашего региона виде спорта?

— Вектор развития федерации не изменяется. Мы продолжаем делать всё возможное для подготовки молодого резерва волейболистов и популяризации нашего вида спорта в Калужской области. Да, есть небольшие кадровые перестановки. Но ничего глобально не меняется. Мы продолжаем следовать нашей программе развития волейбола в регионе.

— Какому из направлений в федерации волейбола больше уделяют внимание — ​классическому или пляжному?

— Повторюсь, главное для нас — ​воспитание юных спортсменов. Неважно, в классическом или пляжном волейболе. Везде у нас есть хорошие результаты. Просто в последние годы только игроки из пляжного волейбола клуба «Обнинск» гремели на всю Россию и мир.

Кстати, они продолжают побеждать на соревнованиях самого высокого уровня и сейчас. К этим победам добавились успехи мужской и женской команд в классическом волейболе.

Мы стараемся дать возможность всем детям реализовать себя в спорте. Сначала показать хорошую игру на юношеском уровне, после этого перейти в профессиональную команду и как можно дольше радовать болельщиков Калужской области.

Волейболисты «Обнинска» взлетели в турнирной таблице.

Профессиональные успехи

— Если вы начали говорить о мужской профессиональной команде, то расскажите о возможностях этого коллектива. Пока «Обнинск» идёт на 1-м месте. В 15 матчах наши спортсмены добились 14 побед.

— Мы не сомневаемся в таланте и способностях волейболистов клуба «Обнинск». Задачи на сезон у нас очень амбициозные. Получился боеспособный коллектив. С волейболистами работает потрясающий тандем тренеров. Поэтому ребята прогрессируют, буквально горят на площадке.

— Сложно ли было с нуля собрать такую команду? Хватает финансирования для выступления в чемпионате России?

— Мы делаем всё возможное. Понятно, что просто ничего не даётся. Профессиональный волейбол — ​это финансовые затраты. Мы стараемся не раздувать бюджет, подходим к этому вопросу очень рационально. Но всех наших побед не было бы без поддержки и заинтересованности руководства области в нашем проекте.

— В 2022 году «Обнинск» будет бороться за золотые медали. В случае успеха наша команда попадёт в Высшую лигу «А». Там будут совсем другие расходы. Готов ли клуб к этому?

— Понятно, что финансирование при повышении в классе нужно будет увеличивать. Город и область не смогут полностью нам закрыть все расходы. Они этого и не должны делать.

Поэтому мы работаем с полной отдачей, ищем спонсоров, подписываем новые контракты с парт­нёрами, потому что Высшая лига «А» — ​это совсем другой уровень. Наша задача — ​максимально заинтересовать потенциальных спонсоров в проекте волейбольного клуба «Обнинск».

— Перед началом сезона многие говорили, что мужская команда долго не просуществует, что все озвученные цели — ​это просто красивые слова. А для успешного выступления в чемпио­нате России нужны серьёзные партнёры и финансирование. ­Сейчас «Обнинск» борется за золотые медали. Получается, что ­вы не оправдали ожидания диванных критиков?

— Мы никогда не бросаем слов на ветер. Это позиция федерации, клуба, всей нашей ­семьи.

У «Обнинска» есть серьёзный партнёр, с ­которым мы выстраи­ваем не только ­юридические отношения, но и стараемся работать на доверии. Уверена, что у нас получается ­это делать. В дальнейшем будем только улучшать наши результаты и ­радовать болельщиков.

В Калужской области растят талантливых волейболистов.

Популяризация волейбола

— Ещё перед началом сезона подчёркивалось, что «Обнинск» — ​это не городская команда, а клуб, который представляет весь наш регион. ­Также говорили и про ­волейбольные матчи в новом Дворце спорта «Центральный» в Калуге. Это только мечты?

— Нет, вскоре это станет реальностью. В текущем сезоне мы уже провели матчи в Калуге. Правда, в спортивном комплексе «Юбилейный». У нас в планах ещё раз привезти в областную столицу поединки чемпио­ната России. Играть хотим в Дворце спорта «Центральный». Там есть небольшие технические трудности, но это всё решаемо.

Надеюсь, уже в этом сезоне «Обнинск» сыг­рает в Калуге на арене, которая вмещает 3000 зрителей.

Но если поступают хорошие предложения из других клубов России, мы просто не имеем морального права не отпускать наших воспитанников. Они должны развиваться, получать более высокие зарплаты и продолжать свой профессиональный рост.

Тренеры из Обнинска провели мастер-класс для волейболистов из Юхнова.

— Как развивается волейбол в других городах Калужской области?

— Конечно, мы не должны уделять внимание только Обнинску. Так сложилось, что в здесь сейчас самая сильная волейбольная школа. Но мы стараемся передавать весь опыт и в другие города и районы Калужской области. В 2021 году, например, тренерами из Обнинска было проведено множество мастер-­классов в муниципалитетах. Это способствует популяризации волейбола.

Федерацией также разрабатывается собственная программа подготовки спортсменов, которая будет направлена на развитие волейболистов младшего возраста до их попадания в профессиональную команду. Хотим не просто работать по федеральным стандартам, но и быть новаторами. Для реализации этого проекта нам необходимо решить кадровые проблемы: детских тренеров и профессиональных методистов в области не хватает.

Для успешного развития волейбола необходимо, прежде всего, создать систему подготовки. Федерация должна понимать, чем занимаются в отделениях спортивных школ региона. Мы должны разглядеть каждого талантливого ребёнка, дать ему возможность реализоваться.

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