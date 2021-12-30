Спортивные итоги года: семейное плавание, стагнация в легкой атлетике и волейбольные успехи

В течение всего 2021 года мы рассказывали вам об успехах калужских спортсменов. Побед, действительно, хватало. Правда, источником радостных новостей в течение этих 12 месяцев становились, по сути дела, одни и те же чемпионы. К сожалению, калужский спорт не может порадовать своим многообразием.

Попробуем разобраться в тех видах, где у нас все хорошо. Также постараемся не упустить проблемные моменты.

Особняком, конечно, в этом году стоят Олимпийские игры. А еще – главными медаленосцами этого года стали Маши. Спортсменки с таким именем принесли региону большую часть спортивных показателей.

Плавание

Этот олимпийский вид спорта на данный момент является самым медалеёмким для нашего региона. В 2021 году заботу по добыванию наград взяли на себя две пары чемпионов из Обнинска.

Выделяется своим выступлением на Олимпийских играх Михаил Вековищев. Его серебряная медаль в эстафете хоть и была ожидаемой, но от этого награда не стала менее приятной.

В декабре обнинский спортсмен закончил год на мажорной ноте – выиграл «серебро» чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби.

Еще одна личная заслуга Михаила Вековищева, которая приятно аукнулась всему калужскому плаванию, переезд Марии Каменевой в наш регион. Спортсмены еще не женаты, но своих отношений не скрывают.

Уроженка Оренбурга также выступала в Токио, но до медалей так и не доплыла. Зато после Олимпийских игр молодая, но уже титулованная спортсменка начала чеканить медали одну за другой.

Мария завоевала восемь наград на двух чемпионатах Европы в Казани и Будапеште – две из них золотые. В Абу-Даби Каменева выиграла еще две бронзовые медали.

При этом Михаил и Мария вместе выступают в соревнованиях Международной плавательной лиги. Примечательно, что сражаются за медали Вековищев и Каменева под знаменами одной команды – London Roar.

Анастасия и Сергей Фесиковы тоже в этом году пошумели. Ветераны из Обнинска еще полны сил. Анастасия, которая также переехала вслед за мужем в Калужскую область, выступила в Токио на своих четвертых Олимпийских играх. Сергей не смог отобраться в Токио. Но, пожалуй, именно Фесиков достоин в этом году наибольшей похвалы.

32-летний пловец не стал замыкаться в себе после непопадания на Игры в Японии. Сергей продолжил тренироваться и начал заниматься общественной деятельностью. При этом в конце года Фесиков поразил многих своими результатами. На чемпионате России обнинский пловец завоевал четыре золотые медали. При этом Сергей выиграл 100-метровки комплексом и вольным стилем.

А после этого было серебро чемпионата Европы.

Мария Попова - надежда Калужской области в легкой атлетике.

Легкая атлетика

Еще один традиционный олимпийский вид спорта в Калужской области находится в явной стагнации. Представителей нашего региона практически нет на первенствах России, а это значит, что в ближайшее время и на взрослом уровне медалей в легкой атлетике у калужан не будет.

Есть, правда, один проверенный вариант - пригласить уже готового чемпиона из другого региона России.

В 2021 году порадовала только Мария Попова. Калужанка выиграла серебряные медали первенства России и Спартакиады молодежи России. Еще были у калужан награды на соревнованиях Центрального федерального округа. Вот, пожалуй, и все успехи нашей легкой атлетики за последние 12 месяцев.

Кстати, Спартакиада молодежи России – лакмусовая бумажка развития спорта в регионе. В 2021 году Калужская область заняла только 18 место из 29 команд в группе регионов с населением от 1 до 2 миллионов человек. При этом наши спортсмены завоевали лишь 2 серебряные медали.

ВК «Обнинск» лидирует в чемпионате России.

Волейбол

В Калужской области, наконец-то, появилась профессиональная волейбольная мужская команда. Это одно из главных спортивных событий региона.

Волейбольный клуб «Обнинск» в первый свой сезон среди профессионалов стартовал в Высшей лиге «Б» чемпионата России. При этом спортсмены из наукограда в 2021 году выиграли 13 матчей из 14.

«Обнинск» лидирует в чемпионате страны и ставит перед собой одну цель – золотые медали.

Футболисты из Калужской области не порадовали.

Футбол

Еще два профессиональных клуба представляли Калужскую область в турнире Футбольной национальной лиги. Но, к сожалению, достойных результатов наши спортсмены не показали.

Обнинский «Квант» и ФК «Калуга» заняли в своих подгруппах только 11 места. Весной наши футболисты не будут участвовать в борьбе за медали, а будут играть в утешительном турнире.

Зато радовали молодые калужане. Они выиграли этап Спартакиады молодежи России и зональное первенство нашей страны. При этом несколько воспитанников калужского футбола выступают за юношеские сборные РФ.

А в конце 2021 году генеральный директор ФК «Калуга» сообщил, что для прогресса наших талантливых игроков создается молодежная команда. Она будет выступать на полупрофессиональном уровне.

Дмитрий Веретюк (справа) завоевал для Калужской области бронзовую медаль на первенстве мира.

Пляжный волейбол

И все же завершить обзор спортивных успехов калужан хочется на позитивной ноте. Для этого нужно вновь вернуться в Обнинск, который давно уже стал одним из главных центров развития пляжного волейбола в России.

Многие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина уже выступают за другие клубы и добиваются успехов на международном уровне. Самый яркий пример – переход в 2021 году в калининградский «Локомотив».

Но иногда спортсмены возвращаются. Например, Олег Стояновский, который получил волейбольное образование в Обнинске, на Олимпийских играх завоевал для Калужской области серебряную медаль.

При этом в наукограде продолжают воспитывать талантливую молодежь. На первенствах России наши спортсмены выиграли четыре золотые медали. А в конце года Дмитрий Веретюк завоевал бронзовую медаль первенства мира.

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