После зимних праздников калужские парни выбирали себе невест

До Крещенья длятся святки – самая мистическая пора, когда можно узнать свою судьбу.

Сотрудники Палат Коробовых собрали интересный материал о том, как в нашей губернии отмечали Новый год, как молодежь проводила святки.

А после зимних праздников начиналось свадебное время, и здесь тоже были интересные традиции.

На площади ставили стол

После указа Петра I о переносе нового года с 1 сентября на 1 января, в простонародье праздник вообще не устраивали. Лишь у некоторых дворянских семей было принято собираться за столом, шумно веселиться, танцевать. Со временем новый год стал более популярен.

1 января в Калуге на Плацпарадной площади выстраивались войска, ставили стол с большим графином водки. Командир поздравлял солдат с праздником, подносил нижним чинам выпить «за здоровье Государя». Затем войска проходили парадным строем. Посмотреть на это зрелище собиралось множество народа.

Плац-Парадная площадь была частью площади Старый Торг.

В дворянском собрании в первый день Нового года торжественный прием устраивал губернатор. Его приходили поздравить чиновники. В уездных городах приемы делали земские начальники и предводители дворянства.

И конечно, давали бал (часто костюмированный) в Дворянском собрании. Богатые горожане любили наряжаться в костюмы «Ночи», «Испанки», «Итальянки». Специально шили их к этому дню.

Гадали на замужество

У простых калужан праздники проходили за святочным гаданиями и молодёжными вечеринками. В Медынском уезде гадали так: «девушки приносят с улицы или со двора снег и при огне ищут в нём волосы. По их цвету стараются угадать, какие волосы будут у суженого.

Приносят с нашеста петуха и пускают на пол, на котором заранее размещается вода в черепке, горсть зерен, горсть земли и кольцо. Если петух будет воду пить – муж будет пьяница, если зерна клевать – муж будет богат, если землю клюнет – девушка умрёт, и если петух кольцо клюнет – девушка выйдет замуж».

В Мосальском уезде в святочных гаданиях использовали дрова, веник, лапти. «Берет по очереди каждая охапку дров и считает: если чет, то задуманное исполнится, если нечет, то не исполнится.

Ложась спать, девушка берет в руки веник и нашептывает, чтобы суженый ей во сне приснился, а затем веник кладет на ночь под подушку.

А самым любимым гаданием были гадание на кольце или серьгах. Собравшись в одной избе, девушки, а случалось, вместе с ними и женщины, садились за стол, на который ставится чашка с водой. Девушки опускают в чашку кольца, перстни, а женщины серьги, и накрывают чашу полотенцем, и поют подблюдные песни. После каждой песни, одна из девушек вынимает из воды, не снимая полотенца, вещь, попавшуюся ей под руку. Смысл пропетой песни указывает на судьбу той, чей перстень или кольцо вынут».

В Калуге в святочных гаданиях принимали участие и парни. Всех интересовала в основном женитьба. Девушки и парни снимали с насеста в темноте кур («какой будет суженый или суженая), считали дрова (чет или нечет), «слушали овес» (там, где были лошади), лили воск в воду или в снег, бросали за ворота старый башмак или валенок, бегали в церковь «под замок слушать», укрепляли свечу в ореховую скорлупу, которая плавала в тарелке с водой, а по краю этого блюдца расклеивали листочки с обозначением желаний и т. д. Особенно «верными» гадания считались под Новый год и под Крещение.

Свадебная пора

В эти дни раньше проходил Зимний мясоед, который продолжался до Масленицы, его ещё называли «свадебником». Он начинался на второй или третий день после Крещения, так как в «великие праздничные» дни, согласно церковному уставу, священники не могли венчать. Молодые обычно знакомились на праздничных гуляниях и посиделках.

Осенью и зимой молодежь собиралась в одном из домов деревни. Девушки обычно приходили с пряжей или шитьём. Парни являлись позднее, приносили свечи. На посиделках соревновались напрясть как можно больше. Иногда старшие задавали девушкам норму, сколько надо напрясть или связать за вечер. Парни же в это время высматривали невест: «и работяща, и красива, и за словом в карман не полезет». Парень зажигал свечу и ставил той девушке, которая ему нравилась.

Посиделки могли был и без вязания и прядения. На них приходили в праздничной одежде, обязательно приносили балалайку и гармошку. «Женихи угощали девиц сластями – орехами, подсолнухами, пряниками, бывало и красное вино для возбуждения смелости в обращении». Пели песни разговаривали, шутили, танцевали, устраивали игры: «На супрядках невест выбирают, на посиделках – окончательно побеждают»

В Медынском уезде встречи молодежи проходили на базарных выставках: «В праздники, когда в городе бывают базары, девушки одеваются как можно наряднее и отправляются в город на «выставку», т.е. придя на городскую площадь, где происходит базар, они становятся в ряд, в одну линию. Вскоре, напротив них, собираются парни не только из своих, но даже из чужих деревень. Они приглядываются к выставочным невестам и заводят с ними разговоры.

Понравившуюся девушку парень приглашал в трактир на чаепитие, так что в трактирной комнате собиралось немало таких пар. Между некоторыми парнями и девушками нередко заводились «уговоры» насчет сватовства и свадьбы».

Молодежь расходилась парочками, каждый парень стремился проводить приглянувшуюся ему девушку до дому.

В купеческих и мещанских семьях старались не отпускать молодежь на подобные сборища. В этой среде было принято, на манер знатного дворянства устраивать домашние молодежные вечера в честь именинниц или именинников. Знакомство и общение молодежи происходили в присутствии старших, которые с пристрастием следили, чтобы все было, как «заведено приличием». Молодежь на таких вечерах танцевала под фортепиано вальс, кадриль. Иногда под гитару пели песни и романсы.

Дворяне с определенного возраста «вывозили» детей на семейно-танцевальные вечера и балы, сезон которых открывался с октября. На них старшее поколение «высматривало» подходящую для семьи партию.

Зимой для старшеклассников и студентов устраивались платные вечера, которые посещала главным образом купеческая и дворянская молодежь. Это были танцы под оркестр, такая дискотека того времени. Молодой человек в знак симпатии мог подарить своей партнерше цветы в виде броши. Такие букетики продавались у входа в зал или внизу парадной лестницы.

За невестами – в церковь

Ещё одним местом встречи была церковь, туда приходили люди всех сословий. В некоторых приходах церквей Тулы, Калуги, Козельска был интересный обычай - девушки-невесты почти на каждую службу приходили в новых нарядах, чтобы привлечь внимание холостых мужчин и замужних женщин - свах. Эти невесты назывались «поновляхами», потому что их сразу можно отличить их от других, одетых в будничное платье.

Когда наступало время церковной службы, то две-три женщины ходили по домам и приглашали в церковь соседок, говоря: «Пойдем же, бабы, поновлях смотреть, невест высматривать». Этот старинный обычай продержался до начала XX века.

Священники часто устраивали специальные проповеди для молодежи, объясняли, как грешно превращать церковь в место свиданий, и упрекали старших за то, что те показывают дурной пример. Однако, молодежь на это не реагировала, встречи в церквях продолжались.

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