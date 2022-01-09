Калужский психолог рассказала, что такое постновгодний синдром

Вернуться в рабочий ритм после длинных новогодних каникул бывает не просто. Дела накопились, не знаешь, за что браться. А тут ещё и грусть-тоска добавляется: праздники закончились, веселье тоже, наступили серые будни.

Коме того, появиляется ощущение бесконечного дня сурка. Сейчас есть даже такой термин – «постновогодний синдром».

О том, как его пережить и быстро включиться в работу, мы поговорили с калужским психологом Екатериной ЛЕНЁВОЙ.

Не устать друг от друга

- Екатерина, расскажите про постновогодний синдром. Почему после праздников на нас нападает тоскливое настроение?

- Дискомфорт от резкого изменения ритма жизни, переедания, смены деятельности в новогодние праздники может перечеркнуть даже прекрасно проведённую новогодние ночь.

Алкоголь разрушает нейронные связи, что сказывается на работе мозга, поэтому, чем больше выпито алкоголя в праздники – тем тяжелее будет настраиваться на рабочий лад.

В семьях, где есть дети, родители могут столкнуться и с эмоциональным родительским выгоранием. Бывает, что родители, особенно если они много работают, чувствуют некую вину перед детьми, из-за того, что недостаточно внимания им уделяют. В новогодние праздники они активно стараются восполнить этот пробел. Вот здесь есть опасность переборщить и почувствовать себя выгоревшими. Симптомами родительского выгорание может стать раздражение и злость на детей, при том, что общение с другими людьми не вызывает неприязни.

Чтобы этого не произошло, постарайтесь распределять ответственность за развлечения детей между членами семьи. Позволяете себе побыть в покое тишине и одиночестве, заниматься любимыми хобби, чтобы набраться энергии. Почаще водите детей в парк или ходите в гости, где есть другие дети, так вы можете некоторое время побыть наблюдателем, а не участвовать в играх и развлечениях.

На самом деле, детям даже вредно быть целый день под вниманием взрослых. Для гармоничного развития обязательно нужно играть между собой. В игре они проживают взрослые роли и учатся коммуникации. Особенное внимание обратите на свой настрой, когда идёте общаться с ребёнком. Если делаете это из чувства вины и потому что обязаны, ребёнок это чутко считывает и будет манипулировать вами. Гораздо полезнее настроиться на игру и побыть с детьми час в день, но с удовольствием, полностью отдавшись этому общению, чем полдня натянуто улыбаясь и отвлекаясь на переписку в чатах, делать вид, что занимаетесь с ним.

Чтобы время, проведённое с детьми, было приятным и добавило вам энергии, а не выкачало её, выбирайте такие виды деятельности, которые вам интересны. Тогда вам не придётся отрабатывать свою роль родителя, а ваш внутренний ребёнок наиграется вдоволь с вашим реальным ребёнком. Вы можете вспомнить свое детство и то, чего вы ждали от своих родителей в новогодние каникулы, чего вам не хватало, расскажите об этом своему ребёнку, обсудите с ним, совпадают ли ваши потребности и желания. Таким образом, вы станете ближе, и он, наверняка, проникнется к вам большим доверием.

Последняя капля для нервной системы

- Чем опасен постновогодний синдром?

- Обычно к Новому году мы стараемся завершить все свои начатые дела, которые как нарочно наваливаются снежным комом, а времени обрез, и довольно часто перенапрягаемся и подходим к празднику уже изрядно уставшими. В этом же напряжении мы готовимся к встрече Нового года, торопимся, беспокоимся, как лучше принять гостей, хорошо выглядеть и т. д. При этом настроены хорошо отдохнуть и надеемся на то, что новогодние праздники дадут нам передышку, этот заслуженный отдых и мы остановимся, замедлимся и в новый год войдём бодрыми и энергичными. Вот здесь таится основная ошибка и подвох.

На самом деле алкоголь шумные праздники, музыка, большое количество народу не способствует отдыху. Чаще всего, это последняя капля для нашей напряженной нервной системы. И после такого пиршества обычно случается эмоциональное выгорание. Когда потраченные нами ресурсы не дают предполагаемого результата. И вместо отдыха и набора энергии, растрачиваем последние силы.

- Бывает, что люди переживают после Нового года разочарование, так как по разным причинам ожидания от праздника не оправдываются.

- Поскольку Новый год возвращает любого взрослого человека в детство (иначе не было бы столько ритуальных загадываний желаний), мы так или иначе ждём какого-то чуда и наделяем эту ночь мистической волшебной силой. Но, чем больше мы ожидаем, тем сильней разочарования. Дело в том, что ни 1 ни 2 января и никакое другое не приносит ничего нового, потому что на самом деле мы остаемся прежними, и жизнь продолжается в том же режиме, как и вчера.

Большая иллюзия - рассчитывать, что с какого-то определённого дня мы вдруг станем другими. Поверьте, вы с завтрашнего дня не начнёте другую жизнь, если не начали её сегодня, вчера или позавчера. Всё будет тоже самое. А если хотите что-то изменить, не нужно ждать никакой специальной даты, начинайте прямо сейчас - лучшего времени не будет.

Наши ожидания от нового года, это часто доверчивость и романтизм, воспитанные сказками и мелодрамами. Но если повнимательней отнестись к сказкам, вы обнаружите что даже Золушка не получила принца просто так, за красивые глаза, ей пришлось очень много поработать, чтобы в её жизни произошло чудо. Так что призываю вас взять ответственность за свою жизнь, за изменения в ней, в свои руки. Тогда предъявлять свои разочарования вам никому не придётся.

Возьмите на себя ответственность

- Как быстрее прийти в привычный ритм жизни?

- Постарайтесь после праздников осознать, что Новый год был детским развлечением, вы вновь побыли ребёнком, возможно излишне погрузились в иллюзию волшебства, но всё же отдохнули и порадовались, а теперь пора возвращаться в роль взрослого, делового и ответственного человека.

Выберите время чтобы спланировать свой предстоящий год. Начните с того, что не успели доделать в прошлом году. Пропишите свои планы на каждый месяц, не забудьте про каникулы и праздники. А если уже сейчас начнете прикидывать, как и где проведете следующий отпуск, то непременно поднимите себе настроение, активизируете мышление и отвлечетесь от прошедшего праздника. Так вы настройте себя на рабочий лад и замотивируете на выход из постновогодней депрессии.

Введите в режим ежедневные физические нагрузки и лучше на воздухе. Поверьте, для борьбы с унынием ничего лучшего ещё не придумано!

И помните: как бы загружена ни была ваша взрослая жизнь, вы всегда можете вернуть себе состояние детской беззаботности и веселья, встретившись с друзьями на выходных, не откладывая это до следующего Нового года!

Спланируйте уже сейчас

- Если не успели загадать желание в Новогоднюю ночь, у нас ещё есть Старый Новый год.

- Есть несколько непривычная методика загадывания желания после Нового года. В январе мы не часто думаем, как бы нам хотелось провести следующую новогоднюю ночь. Но это важно, особенно для тех, кто провёл праздник не так радостно, как предполагал. Возьмите ручку и листочек и напишите, какой вы хотите видеть следующую новогоднюю ночь, с кем и где её проведёте. Все подробно.

Опишите, что вы видите вокруг, как вы выглядите, что у вас на столе, кто сидит за этим столом, как выглядят эти люди, какое у вас настроение, чем занимаетесь, какие подарки получаете и дарите. А теперь положите этот листочек в конверт, запечатайте и уберите куда-нибудь, только не забудьте про него. И 1 января 2023 года можете достать его и посмотреть, сбылось ли ваше желание.

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