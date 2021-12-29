Мутная ситуация вокруг Дома культуры в Калужской области ведет к коррупционному скандалу

Новенький Дом культуры в поселке Березичский стеклозавод, что в Козельском районе, открылся в самом-самом начале пандемии– в марте 2020 года.

На торжественной церемонии руководство района отметило, что они добивались этого сложно: «Шли через тернии к звездам», - приводит цитату главы района сайт местного издания «Козельская газета».

А в декабре 2021-го с другого конца нашей страны – Краснодарского края, пришли новости, приоткрывающие завесу тайны над тем, что это были за тернии такие.

Генеральный директор строительной фирмы из этого солнечного города, с которым благодаря аэропорту наш регион связан воздушным мостом, поделился тем, как его жестоко обманули на этой важной для Козельского района стройке.

Из выполнимого - невыполнимое

Тендер на постройку новенького Дома культуры в поселке Березичский стеклозавод в 2018 году выиграла фирма ООО СК «Градиент» из Краснодара. На контракт претендовали двое, но конкуренты строителей из другого региона напортачили с документами и вторая часть их заявки не была признана соответствующей требованиям.

Так что аукцион не состоялся и контракт заключили с «Градиентом». Однако построить Дом культуры им было не суждено. А суждено – судиться. Причем, за кровно заработанное ими, но ушедшее в карман другим.

- Из тех работ, что мы провели на объекте, на 1 846 880 рублей приходятся те скрытые работы, которые у нас приняли, и акты по которым подписал в том числе сотрудник управления капстроительства Калужской области, - говорит генеральный директор ООО «СК Градиент» Геннадий СКОТАРЕВ. – Однако в 2019 году этот же самый человек подписывает акты приемки тех же самых работ у нового подрядчика и на основании этого деньги направляются ему!

Данный факт, подтвержденный документами, красноречивее всего говорит в защиту позиции подрядчика, но он далеко не единственный.

Демонтаж теплотрассы. Все работы подрядчик фиксировал на фото.

- Мы заключили контракт на проведение всех работ за 100 дней, хотя согласно проекту срок составлял один год,- говорит Геннадий Скотарев. – Однако так как имевшихся у нас ресурсов и возможностей было достаточно, чтобы закончить работы за 100 дней, мы пошли навстречу заказчику и согласились выполнить работы и построить этот объект за этот срок.

Однако, когда в августе 2018 года предприятие приступило к работам на стройплощадке, начались непредвиденные проблемы.

- Оказалось, что ряд положений проектной документации не соответствует действительности. Уже на этапе земляных работ мы вынуждены были делать то, что изначально не планировалось, - говорит Скотарев. - Дело в том, что место строительства примыкало к небольшому болотцу, и когда мы рыли котлован, то обнаружили под одной стойкой фундамента водяную линзу, которую геологи не нашли, и слой торфа. А торф сам по себе негодный материал, на нем строить ничего нельзя. Мы завезли 2 тысячи кубометров песка, укатывали его виброкатками. В общем, утрамбовали до необходимой плотности. Иначе бы здание со временем просело.

Грунт пришлось менять и уплотнять.

Но незапланированное увеличение сроков – не проблема. Такое случается сплошь и рядом, достаточно вспомнить калужские глобальные стройки. Так что механизмы их продления давно известны и отлажены. Однако в описываемом случае они почему-то не заработали.

Завтраки

- Поначалу все шло хорошо, несмотря на незапланированные трудности, но потом что-то случилось, - продолжает рассказ Скотарев. – Сначала акты скрытых работ нам подписывали сразу по их выполнении и без волокиты, но затем просто престали это делать. Мы бегали за заказчиком с этими актами, просили подписать, а они нас гнали, чтобы мы выполнили как можно больший объем работ, но без гарантий их приемки. Мол, да-да-да, работайте, мы вам все подпишем, но потом.

Все письма с нашими предложениями согласовать те или иные технические решения для выполнения работ, в том числе и те, которые позволили бы сэкономить бюджетные средства и выполнить работы гораздо дешевле, оставались без ответа. А писали много - начиная с августа. В том числе и об отсутствии авторского надзора за работами, который заказчик обязан был организовать на объекте согласно контракту.

Ответы на эти письма начали приходить в «Градиент» только в конце октября и ноябре. То есть через 1,5-2 месяца после того, как заказчик был поставлен в известность о проблемах, без оперативного решения которых выполнить контракт в срок было просто невозможно.

Строительство тепловой сети.

Сроки проведения работ, напомним, составляли 100 дней. То есть решения, которые требовали максимальной оперативности, принимались месяц-два. Волокита налицо.

- В конечном итоге мы просто ушли с объекта так как заказчик в одностороннем порядке расторг контракт, - говорит Скотарев. – Сами подумайте, пока у нас не примут скрытые работы, мы не имеем права продолжать строительство, а заказчик и работы не принимал, и претензий никаких не предъявлял, а сроки завершения работ неумолимо подходили к концу.

После ухода «Градиента» на стройплощадку пришел другой подрядчик и начались чудеса.

Работы меньше – денег больше

Порывшись на портале официальном портале госзакупок, мы обнаружили интересный момент. Оказалось, что стоимость работ по договору с новым подрядчиком увеличилась более чем на 4,5 миллиона рублей.

При этом ООО СК «Градиент» оценивает то, что они уже сделали перед приходом нового подрядчика, в более чем 6 миллионов рублей, при этом готовы были построить «Дом культуры» за 111, 5 миллиона рублей.

То есть будущий подрядчик, по идее, управился бы с оставшимися работами за 105,5 миллиона, но ему в итоге выплатили 116 миллионов. На 10,5 миллиона рублей больше.

Но если эти прикидки еще можно поставить под сомнение, то подтвержденным фактам они нипочем.

Самый красноречивый из них, как мы уже писали выше, те работы, которые чиновники документально признали за «Градиентом», оплатили… новому подрядчику!

Таким образом, государственный служащий двум разным подрядным организациям дважды подписал документы, подтверждающие выполнение одних и тех же работ, по одним и тем же объемам и видам.

Заливка фундамента.

- Я абсолютно убежден и, уверен, со мной согласятся профессиональные юристы, что в данной ситуации налицо признаки злоупотребления должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных денежных средств и мошенничество со стороны нового подрядчика, так как он получил денежные средства за работы, которые фактически не выполнил, - говорит Скотарев. – Потому мы подали заявление в следственный комитет, который в возбуждении уголовного дела отказал. Сейчас с этим фактом разбираются в СК России, куда мы подали жалобу.

Второй документально подтвержденный факт – в отношении подрядчика, которому наши добрые бескорыстные чиновники просто так подарили почти два миллиона рублей, уже год ведется доследственная проверка.

- По нашей информации, подрядчик указал в документах, что брал песок для работ, которые на самом деле проводили мы, в карьере, который на тот момент уже давно не работал, - говорит Скотарев. – Мы попытались узнать подробности и выяснилось, что доследственная проверка по этим фактам, начатая в ноябре 2020 года, идет до сих пор.

Это очень странно, ведь обычно для решения возбуждать уголовное дело или нет следствию хватает 30 суток. Причины, по которым в данном случае вопрос подвесили на целый год, малопонятны.

Строительство подземной части здания. Ось 1.

Зачем?

После того, как чиновники отказались оплачивать подрядчику его работу, «Градиент» начал добиваться оплаты сделанного через суд, а заказчик попытался признать его недобросовестным подрядчиком. Этого сделать не удалось, УФАС по Калужской области признал действия «Градиента» добросовестными, а вот суды продолжаются до сих пор.

- Чего вы хотите добиться оглаской вашего случая? – спросили мы Геннадия Скотарева по завершении беседы.

- Мы работаем на строительном рынке России уже давно, делаем это честно и открыто. Мне все равно, какие отношения и как ведут дела ваши чиновники и подрядчики, мне главное получить те 6 миллионов, которые мы заработали честным трудом и на этом все.

Но, судя по отношению к нашей проблеме в Калужской области, нас не слышат или не хотят слышать, даже несмотря на железобетонные доказательства нашей правоты. И, я надеюсь, что после этой публикации все-таки услышат.

В конце концов такие истории, в которую попали мы, не делают чести региону, известному за его пределами как территория, благоприятная для ведения бизнеса. В Козельском районе, к сожалению, для нас все оказалось совсем иначе.

Другая сторона

Свои слова Геннадий Скотарев подтвердил внушительной пачкой документов. Мы просмотрели более полусотни актов и примерно такое же количество писем и телеграмм от обеих сторон, не найдя в них противоречий словам краснодарца. Естественно, попытались выяснить позицию и других участников этой истории.

В региональном управлении следственного комитета нам сообщили, что им известна эта ситуация, однако, по их мнению, это гражданско-правовой спор, который стороны должны решать в суде.

Получить оперативный комментарий у сотрудника ГКУ «Управление капитального строительства», который подписал акты двум организациям, нам не удалось. Он через секретаршу сослался на сильную занятость в связи с окончанием года и не смог уделить время для телефонного разговора.

Мы составили в ведомство официальный запрос.

Так же мы попытались выяснить, с чем связана задержка с ответами «Градиенту» по срочным производственным вопросам у заместителя главы козельской администрации, за чьей подписью подрядчику в октябре и ноябре посылались ответы на его августовские и сентябрьские обращения. Однако дозвониться до нее мы не смогли - трубку никто не взял. Так что в администрацию был также отправлен официальный запрос.

Не будем пока афишировать фамилии этих чиновников из соображений тактичности, а дождемся от них хоть каких-то ответов.

Как только получим их, то обязательно дадим продолжение этой истории.

Уважаемые читатели, а есть ли среди вас такие, кто попадал в подобные ситуации или быть может вам известно о подобных конфликтах? Как развивалась и чем закончилась ваша история? Пишите в комментариях. Можно анонимно.

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