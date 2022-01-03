Семейный подряд: калужане спасли новогодний утренник в Куровском, назло лопнувшей рыбе

В клуб в поселке Куровской я попала накануне Нового года: подруга ведёт там йогу и позвала на занятие. Вечер был снежным, в окнах посёлка мигали новогодние гирлянды. На улице - тишина, лишь редкие прохожие и машины.

А в клубе какая-то уютная предпраздничная атмосфера. Наряженные в фойе ёлочки, в центре - новогодняя фотозона с санками, тигром, везде – снежинки, блёстки.

- Посмотри, как красиво сделано! Это всё Вера придумывает, буквально из ничего. Настоящая волшебница! И делает с душой, даже на свои деньги что-то покупает, - рассказывала мне подруга.

Пока мы рассматривали новогодние инсталляции, подошла Вера КУЛАКОВА - художественный руководитель Обуховский СДК.

- Снежинки я вырезала канцелярским ножиком из обычных потолочных плиток, - Вера показывает на украшения над сценой. – Так как потолки высокие, нужно было повесить что-то крупное.

Залезла на лестницу, наш сотрудник Василий придерживал её, чтобы я не упала. И в фойе батареи наверху обмотали мишурой, окна расписали, чтобы настроение новогоднее было.

«Новый год люблю благодаря папе»

Клуб называется Обуховский СДК, но находится в поселке Куровской. Здесь, действительно, всё обустроено по-домашнему, видно, что сделано заботливыми руками. Оказывается, уже много лет здесь работает семья Веры.

Её мама – Лариса Александровна – директор ДК, сестра – Мария - руководит народным хором. А папа – Юрий Васильевич был баянистом, но полтора года назад его не стало.

Вера с Дедом Морозом (Василий Боков) в этом году на утреннике в ДК.

- Родители в клубе, и я с ними, - рассказывает Вера. - Всё мое детство проходило в творческих мероприятиях: пела в хоре, участвовала в конкурсах. В детском садике на новогоднем утреннике была Снегурочкой. Надевала красивый костюм, а коса у меня своя была длинная. Но пела я, как мне кажется, тихо. Поэтому пришлось пойти на стажировку и заняться вокалом.

Потом и в школе на утренниках Снегурочкой была. Новый год я обожаю благодаря папе! Папа был светлым, добрым человеком, а как он улыбался, с какой теплотой на нас смотрел!

К Новому году в ДК всё красиво украшено.

Накануне праздника он доставал ёлку. Она была искусственная, советская, страшненькая. Но как здорово было наряжать её вдвоём с папой! Мы обязательно вешали конфеты и настоящие мандаринки на ниточках. И до Нового года их не оставалось. Проходя мимо ёлки, я по одной конфетке срывала и съедала. В праздники ходили с папой и на горку кататься.

А мама всегда встречала Новый год с нами, и через полчаса убегала на работу - была новогодняя дискотека, а она же директор ДК. Сейчас мы вместе собираемся на Рождество. Ходим к моей сестре Маше на гуся. Когда был жив папа, он всегда брал с собой баян, и мы пели. В моей семье все поют.

Вера старается, чтобы всё было красиво.

- А давно ты уже в клубе работаешь?

- Почти 15 лет, и мне нравится! Закончила школу и музыкальную школу, потом – филфак Калужского педуниверситета. И пришла сюда работать. Занимаюсь организацией мероприятий, делаю аквагрим, костюмы разрабатываю.

Веду кружки, мастер-классы. Делаем с ребятами из бумаги, подручных материалов поделки к праздникам. И они обязательно забирают их домой, чтобы показать родителям, что отвлеклись от телефонов, гаджетов и сделали вот такую красоту своими руками.

На мастер-классе изготавливали снежинки и украшали ёлку.

У каждого получилась своя, особенная снежинка.

- Большой у вас коллектив?

- Пять человек: мама – директор, сестра руководит хором. Ещё есть баянист Евгений Захаров, он в Бауманском учится, и параллельно у нас работает. И культорганизатор Василий Боков - очень интересный человек, занимается резьбой по дереву, делает потрясающие вещи! Мы вместе с ним разрабатываем сценарии праздников.

25 декабря у нас был новогодний утренник в ДК. Сценарий в этот раз написал Василий, и здорово получилось! А я бегала фотографировала, разрисовывала аквагримом детей. Утренник назывался «Новогодние приключения тигренка», и Василий придумал интересную фишку.

У нас была надувная фольгированная рыба, оранжевая с черными полосками в тон тигренку. Задумали, что в какой-то момент тигренок превращается в рыбу и попадает в подводное царство.

25 декабря 2021 года. Вера с дочкой Кирой и Дедом Морозом.

Но поехали надувать гелем эту рыбу, а она лопнула. На моей маме не было лица. Я побежала домой, принесла утюжок для выпрямления волос, и Василий паял рыбу этим утюжком. Другую мы уже заказать не успели бы.

По сценарию рыба должна была ещё и летать, Василий подготовил для этого специальное устройство. Рыбу запаяли, но в итоге, она была полудохлая, и не летала. Девочка просто носила её в руках.

И в целом всё прошло хорошо: дети, смех, веселье. И сейчас все новогодние каникулы мы работаем. С дочкой Кирой участвуем в городском конкурсе новогодних костюмов, провожу и мастер-классы.

Вера в прошлом году в Калуге, когда наш город был Новогдней столицей.

«Люди перестали петь за столом»

Старшая сестра Веры – Мария КАПРАЛОВА - пианист, закончила Калужское музыкальное училище, а потом в Москве государственный университет культуры. И тоже, как и Вера, с детства с родителями в клубе.

- Стараемся клуб поддерживать. Мама вообще живёт там. Всю свою энергию, силу вкладывает в него, - говорит Мария. - Мама очень творческий, яркий человек. Поражаюсь её энергии! И мы, глядя на неё, стараемся не отставать.

Мария с детсва поёт народные песни.

- Я работаю в ДК с 1993 года. Здесь уже много лет существует Обуховский народный хор. Сначала в нём родители участвовали, а потом и меня привели. Я пела, затем была хормейстером, теперь руковожу этим коллективом. Мне интересно народное творчество!

Сейчас в хоре бывает 12-15 человек. Хор достаточно молодой, иногда даже школьницы приходят. И, возможно, они остались бы, но на выступления ездить отказываются, стесняются, что над ними смеяться будут, в ТикТок выложат. Сейчас это – неформат.

Люди перестали петь за столом. Преемственность оборвалась, надо возрождать. Поэтому своих детей я отдала в музыкальную школу. Сын Иван учился играть на баяне и рисовал, сейчас ему 16 лет. А младшей Ксении 9-й год, она тоже рисует и посещает уроки фортепьяно.

Мария на городском конкурсе «Чудо-сани»

Мы с мамочкой ещё поем в церковном хоре. У нас семья верующая. Рядом с нами - храм Тихвинской иконы Божием Матери. Моя бабушка была старостой этого храма, там она и похоронена. И у нас переплетены христианские и народные традиции.

На Рождество я готовлю гуся. Мы с коллективом уже пару лет работаем на Рождество в городе, нас приглашают петь. А потом собираемся у меня. Гостям - гусь, а у нас ещё пост и ночное богослужение. Все целый год почему-то ждут этого гуся.

А рецепт очень простой. Гусь начиняется яблоками, черносливом, его надо посолить, поперчить. Затем поместить в пакет и 3 часа он стоит в духовке. Затем достать, разделить и - в мультиварку в жир. Томить ещё час. И он доходит до очень нежного состояния.

«Всё делаем вместе»

Директора ДК Ларису БАРУЛИНУ мы застали за пошивом новогоднего костюма Метелицы для старшей внучки Кира. В клубе Лариса Александровна с утра до ночи, он для неё давно стал родным.

- Родным не то слово! Я, можно сказать, живу здесь. Как утром ухожу, только поздно вечером домой возвращаюсь, - улыбается Лариса Александровна. - Девчонки говорят: «У тебя в клубе лучше, чем дома». Дома я ремонт затеяла, три полоски обоев никак поклеить не могу. А в клубе мы за год столько сделали! Вера полностью комнату для мастер-классов обустроила. Красиво!

Хочется, чтобы было уютно, чтобы люди с радостью к нам приходили. Здание, конечно, старое, 1969 года постройки, небольшое. Но у нас тепло, крыша не течет, а это важно! И клуб компактный, уютный.

Лариса Александровна с мужем Юрием Васильевичем были вместе с 7-го класса. И в народном хоре пели вместе.

Лариса Александровна почти всю жизнь прожила в пос. Куровской, но родилась в Тульской области.

- Куровской – шахтерский посёлок, он был построен в 1954 году, - рассказывает Лариса БАРУЛИНА. - А мы приехали сюда в 1956-м. Моему папе Александру Ивановичу, как почётному шахтеру, дали здесь квартиру. Папа с 16 лет - в шахте, в самом забое. Была война, нужен уголь. Рассказывал, что опускался на лифте в шахту и работал отбойным молотком, вручную, не как сейчас всё с помощью комбайна делается.

Ему первому дали в награду парадный шахтерский мундир: китель и фуражку. Всё это мы передали в музей, который находится в библиотеке.

И папа был душой компании, стихи у него сами собой получались. Творческая жилка у меня, наверное, от него. Хотя я сначала пошла в строители. Рядом – Калуга, далеко ехать учиться не хотела. Закончила строительный техникум, потом – Московский всесоюзный заочный институт инженеров транспорта. Вышла замуж.

- А где вы познакомились с мужем?

- Мы с Юрием Васильевичем знали друг друга с 7 класса. Учились в одной школе. У нас был школьный ансамбль, я там играла на скрипке, а он – на трубе и баяне. И в Обуховском хоре вместе были. Семь лет дружили, а потом поженились, в 1975 году.

Прожили всю жизнь, и на работе – вместе, и на свадьбах я была тамадой, муж – баянистом. Очень важно, когда есть общие интересы. Есть о чем поговорить, можно и подсказать что-то друг другу.

Лариса Александровна, Юрий Васильевич, Мария и Вера с дочкой Ксюшей.

Юрий Васильевич был музыкантом-любителем, баян сам освоил. Оставался в школе после уроков, музыку подбирал. Потом закончил музыкальное училище, по специальности дирижер-хоровик. И долго руководил Обуховским народным хором. С 1976 года работал в клубе. А я просто участвовала в самодеятельности. Директором стала в 1992 году.

Потом и дочки сюда пришли работать. Маша очень хорошо в школе училась, шла на золотую медаль. И когда мы решили, что она будет поступать поступить в музыкальное училище, учителя не понимали, зачем. Но потом Мария получила и высшее образование. Многие детей отдают в престижные вузы, а мы остались здесь, в культуре. Зато все вместе. И рады, что сейчас к нам в коллектив пришли молодые ребята: Василий Боков – мастер на все руки, концертмейстер хора Евгений Захаров - самый молодой, ему 18 лет, опыта ещё нет, но он старается. Мы все его любим. И все дружно работаем.

Хор часто можно увидеть на праздниках в Калуге, но теперь уже без Юрия Васильевича.

- У вас маленький коллектив, откуда берёте силы на клуб?

- Иногда, бывает, сильно устаешь, но здесь постоянно молодежь, дети, хор. Девчонки на репетиции приезжают к нам, и из Калуги, и из соседних деревень, на автобусе добираются в любую погоду. Они же никакую зарплату не получают, но едут, им нравится! И я подпитываюсь этой энергетикой! Бывают, конечно, хозяйственные моменты: котел потёк. Переживаешь, но это всё проходящее. Я люблю свою работу! И думаю, что династия будет продолжаться. Внучки Кира, Ксюша тоже сейчас здесь, с нами.

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