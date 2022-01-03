Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Новый год COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Семейный подряд: калужане спасли новогодний утренник в Куровском, назло лопнувшей рыбе

Светлана Теплякова
Опубликовано: 03.01.2022 10:00 0 265
Семейный подряд: калужане спасли новогодний утренник в Куровском, назло лопнувшей рыбе

В  клуб в поселке Куровской я попала накануне Нового года: подруга ведёт там йогу и позвала на занятие. Вечер был снежным, в окнах посёлка мигали новогодние гирлянды. На улице - тишина, лишь редкие прохожие и машины.

А в клубе какая-то уютная предпраздничная атмосфера. Наряженные в фойе ёлочки, в центре - новогодняя фотозона с санками, тигром, везде – снежинки, блёстки.

- Посмотри, как красиво сделано! Это всё Вера придумывает, буквально из ничего. Настоящая волшебница! И делает с душой, даже на свои деньги что-то покупает, - рассказывала мне подруга.

Пока мы рассматривали новогодние инсталляции, подошла Вера КУЛАКОВА - художественный руководитель Обуховский СДК.                

- Снежинки я вырезала канцелярским ножиком из обычных потолочных плиток, - Вера показывает на украшения над сценой. – Так как потолки высокие, нужно было повесить что-то крупное.

Залезла на лестницу, наш сотрудник Василий придерживал её, чтобы я не упала. И в фойе батареи наверху обмотали мишурой, окна расписали, чтобы настроение новогоднее было.

«Новый год люблю благодаря папе»  

Клуб называется Обуховский СДК, но находится в поселке Куровской. Здесь, действительно, всё обустроено по-домашнему, видно, что сделано заботливыми руками. Оказывается, уже много лет здесь работает семья Веры.

Её мама – Лариса Александровна – директор ДК, сестра – Мария - руководит народным хором. А папа – Юрий Васильевич был баянистом, но полтора года назад его не стало.   

Вера с Дедом Морозом (Василий Боков) в этом году на утреннике в ДК.

-  Родители в клубе, и я с ними, - рассказывает Вера. - Всё мое детство проходило в творческих мероприятиях: пела в хоре, участвовала в конкурсах. В детском садике на новогоднем утреннике была Снегурочкой. Надевала красивый костюм, а коса у меня своя была длинная. Но пела я, как мне кажется, тихо. Поэтому пришлось пойти на стажировку и заняться вокалом.

Потом и в школе на утренниках Снегурочкой была. Новый год я обожаю благодаря папе! Папа был светлым, добрым человеком, а как он улыбался, с какой теплотой на нас смотрел!

К Новому году в ДК всё красиво украшено.

Накануне праздника он доставал ёлку. Она была искусственная, советская, страшненькая. Но как здорово было наряжать её вдвоём с папой! Мы обязательно вешали конфеты и настоящие мандаринки на ниточках. И до Нового года их не оставалось. Проходя мимо ёлки, я по одной конфетке срывала и съедала. В праздники ходили с папой и на горку кататься.

А мама всегда встречала Новый год с нами, и через полчаса убегала на работу - была новогодняя дискотека, а она же директор ДК. Сейчас мы вместе собираемся на Рождество. Ходим к моей сестре Маше на гуся. Когда был жив папа, он всегда брал с собой баян, и мы пели. В моей семье все поют.

Вера старается, чтобы всё было красиво.

- А давно ты уже в клубе работаешь?

- Почти 15 лет, и мне нравится! Закончила школу и музыкальную школу, потом – филфак Калужского педуниверситета. И пришла сюда работать. Занимаюсь организацией мероприятий, делаю аквагрим, костюмы разрабатываю.

Веду кружки, мастер-классы. Делаем с ребятами из бумаги, подручных материалов поделки к праздникам. И они обязательно забирают их домой, чтобы показать родителям, что отвлеклись от телефонов, гаджетов и сделали вот такую красоту своими руками.

На мастер-классе изготавливали снежинки и украшали ёлку.

У каждого получилась своя, особенная снежинка.

- Большой у вас коллектив?

- Пять человек: мама – директор, сестра руководит хором. Ещё есть баянист Евгений Захаров, он в Бауманском учится, и параллельно у нас работает. И культорганизатор Василий Боков - очень интересный человек, занимается резьбой по дереву, делает потрясающие вещи! Мы вместе с ним разрабатываем сценарии праздников.

25 декабря у нас был новогодний утренник в ДК. Сценарий в этот раз написал Василий, и здорово получилось! А я бегала фотографировала, разрисовывала аквагримом детей. Утренник назывался «Новогодние приключения тигренка», и Василий придумал интересную фишку.

У нас была надувная фольгированная рыба, оранжевая с черными полосками в тон тигренку. Задумали, что в какой-то момент тигренок превращается в рыбу и попадает в подводное царство.

25 декабря 2021 года. Вера с дочкой Кирой и Дедом Морозом.

Но поехали надувать гелем эту рыбу, а она лопнула. На моей маме не было лица. Я побежала домой, принесла утюжок для выпрямления волос, и Василий паял рыбу этим утюжком. Другую мы уже заказать не успели бы.

По сценарию рыба должна была ещё и летать, Василий подготовил для этого специальное устройство. Рыбу запаяли, но в итоге, она была полудохлая, и не летала. Девочка просто носила её в руках.

И в целом всё прошло хорошо: дети, смех, веселье. И сейчас все новогодние каникулы мы работаем. С дочкой Кирой участвуем в городском конкурсе новогодних костюмов, провожу и мастер-классы.   

Вера в прошлом году в Калуге, когда наш город был Новогдней столицей.

«Люди перестали петь за столом»

Старшая сестра Веры – Мария КАПРАЛОВА - пианист, закончила Калужское музыкальное училище, а потом в Москве государственный университет культуры. И тоже, как и Вера, с детства с родителями в клубе.  

- Стараемся клуб поддерживать. Мама вообще живёт там. Всю свою энергию, силу вкладывает в него, - говорит Мария. - Мама очень творческий, яркий человек. Поражаюсь её энергии! И мы, глядя на неё, стараемся не отставать.

Мария с детсва поёт народные песни.

- Я работаю в ДК с 1993 года. Здесь уже много лет существует Обуховский народный хор. Сначала в нём родители участвовали, а потом и меня привели. Я пела, затем была хормейстером, теперь руковожу этим коллективом. Мне интересно народное творчество!

Сейчас в хоре бывает 12-15 человек. Хор достаточно молодой, иногда даже школьницы приходят. И, возможно, они остались бы, но на выступления ездить отказываются, стесняются, что над ними смеяться будут, в ТикТок выложат. Сейчас это – неформат.

Люди перестали петь за столом. Преемственность оборвалась, надо возрождать. Поэтому своих детей я отдала в музыкальную школу. Сын Иван учился играть на баяне и рисовал, сейчас ему 16 лет. А младшей Ксении 9-й год, она тоже рисует и посещает уроки фортепьяно.

Мария на городском конкурсе «Чудо-сани»

Мы с мамочкой ещё поем в церковном хоре. У нас семья верующая. Рядом с нами - храм Тихвинской иконы Божием Матери. Моя бабушка была старостой этого храма, там она и похоронена. И у нас переплетены христианские и народные традиции.

На Рождество я готовлю гуся. Мы с коллективом уже пару лет работаем на Рождество в городе, нас приглашают петь. А потом собираемся у меня. Гостям - гусь, а у нас ещё пост и ночное богослужение. Все целый год почему-то ждут этого гуся.

А  рецепт очень простой. Гусь начиняется яблоками, черносливом, его надо посолить, поперчить. Затем поместить в пакет и 3 часа он стоит в духовке. Затем достать, разделить и - в мультиварку в жир. Томить ещё час. И он доходит до очень нежного состояния.

«Всё делаем вместе»

Директора ДК Ларису БАРУЛИНУ мы застали за пошивом новогоднего костюма Метелицы для старшей внучки Кира. В клубе Лариса Александровна с утра до ночи, он для неё давно стал родным.

-  Родным не то слово! Я, можно сказать, живу здесь. Как утром ухожу, только поздно вечером домой возвращаюсь, - улыбается Лариса Александровна. - Девчонки говорят: «У тебя в клубе лучше, чем дома». Дома я ремонт затеяла, три полоски обоев никак поклеить не могу. А в клубе мы за год столько сделали! Вера полностью комнату для мастер-классов обустроила. Красиво!

Хочется, чтобы было уютно, чтобы люди с радостью к нам приходили. Здание, конечно, старое, 1969 года постройки, небольшое. Но у нас тепло, крыша не течет, а это важно! И клуб компактный, уютный.

Лариса Александровна с мужем Юрием Васильевичем были вместе с 7-го класса. И в народном хоре пели вместе.

Лариса Александровна почти всю жизнь прожила в пос. Куровской, но родилась в Тульской области.  

- Куровской – шахтерский посёлок, он был построен в 1954 году, - рассказывает Лариса БАРУЛИНА. - А мы приехали сюда в 1956-м. Моему папе Александру Ивановичу, как почётному шахтеру, дали здесь квартиру. Папа с 16 лет - в шахте, в самом забое. Была война, нужен уголь. Рассказывал, что опускался на лифте в шахту и работал отбойным молотком, вручную, не как сейчас всё с помощью комбайна делается.

Ему первому дали в награду парадный шахтерский мундир: китель и фуражку. Всё это мы передали в музей, который находится в библиотеке.

И папа был душой компании, стихи у него сами собой получались. Творческая жилка у меня, наверное, от него. Хотя я сначала пошла в строители. Рядом – Калуга, далеко ехать учиться не хотела. Закончила строительный техникум, потом – Московский всесоюзный заочный институт инженеров транспорта. Вышла замуж.

- А где вы познакомились с мужем?

- Мы с Юрием Васильевичем знали друг друга с 7 класса. Учились в одной школе. У нас был школьный ансамбль, я там играла на скрипке, а он – на трубе и баяне. И в Обуховском хоре вместе были. Семь лет дружили, а потом поженились, в 1975 году.

Прожили всю жизнь, и на работе – вместе, и на свадьбах я была тамадой, муж – баянистом. Очень важно, когда есть общие интересы. Есть о чем поговорить, можно и подсказать что-то друг другу.

Лариса Александровна, Юрий Васильевич, Мария и Вера с дочкой Ксюшей.

Юрий Васильевич был музыкантом-любителем, баян сам освоил. Оставался в школе после уроков, музыку подбирал. Потом закончил музыкальное училище, по специальности дирижер-хоровик. И долго руководил Обуховским народным хором. С 1976 года работал в клубе. А я просто участвовала в самодеятельности. Директором стала в 1992 году.

Потом и дочки сюда пришли работать. Маша очень хорошо в школе училась, шла на золотую медаль. И когда мы решили, что она будет поступать поступить в музыкальное училище, учителя не понимали, зачем. Но потом Мария получила и высшее образование. Многие детей отдают в престижные вузы, а мы остались здесь, в культуре. Зато все вместе. И рады, что сейчас к нам в коллектив пришли молодые ребята: Василий Боков – мастер на все руки, концертмейстер хора Евгений Захаров - самый молодой, ему 18 лет, опыта ещё нет, но он старается. Мы все его любим. И все дружно работаем.

Хор часто можно увидеть на праздниках в Калуге, но теперь уже без Юрия Васильевича.

- У вас маленький коллектив, откуда берёте силы на клуб?

- Иногда, бывает, сильно устаешь, но здесь постоянно молодежь, дети, хор.  Девчонки на репетиции приезжают к нам, и из Калуги, и из соседних деревень, на автобусе добираются в любую погоду. Они же никакую зарплату не получают, но едут, им нравится! И я подпитываюсь этой энергетикой! Бывают, конечно, хозяйственные моменты: котел потёк. Переживаешь, но это всё проходящее. Я люблю свою работу! И думаю, что династия будет продолжаться. Внучки Кира, Ксюша тоже сейчас здесь, с нами.  

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Светлана Теплякова
Опубликовано: 03.01.2022 10:00 0 265
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Единый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании начал прием посетителей
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересного
Лучшие сотрудники Калужской сбытовой компании отмечены отраслевыми и ведомственными наградами
Дружба с бывшими: возможна ли она?
Филиал «Калугаэнерго» принял участие в украшении города к Новому году
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Методы повышения производительности труда сотрудников компании
Национальный реестр специалистов — как в него попасть членам СРО?
Тонкости выбора деликатесного продукта: икра красная

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru