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«Нашел своего сына Андрюшу меж елок и снеговиков». Главный Дед Мороз Калуги разоткровенничался в интервью

Татьяна Светлова
Опубликовано: 02.01.2022 10:00 1 780
«Нашел своего сына Андрюшу меж елок и снеговиков». Главный Дед Мороз Калуги разоткровенничался в интервью

Новогодний волшебник поселился в своей резиденции в парке еще в конце декабря.

Все предновогоднее время он гулял по городу, ходил на праздничные мероприятия, поздравлял калужан.

Мы встретились с Дедушкой Морозом всея Калуги и расспросили его о том, как у него прошел этот год? Взрослым это интервью рекомендуется только в сопровождении детей.

- Дед Мороз, как ты пережил 2021-й год, не болел ли коронавирусом?

- Ничего про это не слышал! Я живу далеко на Севере, там очень холодно, и никакие вирусы не выживают. Поэтому я бодр, весел и энергичен. Приду в гости - не бойтесь, я абсолютно не заразный! А меня самого от разной заразы защищают усы и борода, поэтому никакая маска мне не нужна.

- Где Дед Мороз в этом году провел отпуск?

- Как такового отпуска у меня нет. Все 364 дня в году я готовлюсь к Новому году. Читаю письма детей, летаю ночью по городам, смотрю, как ведут себя ребятишки, слушаются ли родителей, выполняют ли обещания, которые они мне давали. Потому что по заслугам и подарки.

Дети не хотят отпускать Дедушку, они его так ждали!

- Как тебе украшенная Калуга?

- Город сияет новогодними огнями, центр особенно, да и окраины не отстают. На площадях - ёлки, все до одной мне нравятся.

Очень порадовало, что не только власти, но и люди сами украшают дворы, дома, квартиры. В окнах вижу много гирлянд, снежинок, ёлок. Настроение в Калуге новогоднее!

Прокатился и по районам, видел украшенные живые ёлки. И выполнил вашу просьбу сделать Новый год снежным. Ведь несколько лет снега не было до января. И вы просили меня посыпать улицы искристым снежком. Я услышал!

В прошлом году на Новый год совершил волшебство и подарил вам снег. А в этом году решил даже пораньше порадовать вас снежком. Он пошёл ровно 1 декабря, когда началась зима. А под конец года вам ещё и крепких морозов подкинул!

- Какая елка у тебя дома?

- Огромная! Мой дом окружен лесом, поэтому надобности в искусственной елке нет. Наряжаю самую настоящую большую елку. Наверх гирлянды носят птицы, а шарики вешают животные, снеговики и все сказочные персонажи.

У меня очень много помощников. А самых послушных детей я иногда зову в гости, и они тоже помогают украшать дом и новогоднюю ёлку.

- Ты в отличной физической форме, как поддерживаешь её?

- Это всё из-за отсутствия отпуска и лежания на диване. Без хорошей формы подарки всем не разнести, тогда и праздника не будет!

- На коньках, лыжах умеешь кататься?

- Конечно! Регулярно катаюсь на коньках, лыжах, санках, снегоходах. Но не ватрушках – это опасный вид транспорта, потому что неуправляемый! Очень люблю зимние виды спорта, это - польза для здоровья. Всем родителям и детям рекомендую кататься на лыжах, коньках, санках, да хоть картонке с горок.

- Я знаю, что дед Мороз умеет управлять самолётом. И регулярно бывает на аэродроме в Хотёнках, летает на одномоторном спортивном самолёте NG-4. Куда в этом году летал?

- В этом году летал на самом настоящем реактивном самолёте, который называется Л-29. Сам за штурвалом. И мне очень понравилось! Управлять им тяжелей, ответственней, но очень круто!

Я летал на высоте 3,5 тыс. метров. Увидел все районы нашей области с высоты птичьего полета. Проверил готовность к Новому году. И обязан доложить, что Калужская область хорошо подготовилась к празднику. 

- В этом году у тебя самого в жизни произошло чудо: появился сын Андрюша. Откуда у Деда Мороза ребенок?

- Детей людям приносят аисты или их находят в капусте. Дед Мороз нашел своего сына Андрюшу меж ёлок и снеговиков.

Иду по лесу, смотрю - сидит, ручки тянет, кричит: «Папа, папа!» Ну, надо забирать! И очень на меня без бороды похож.

Сейчас Андрюше уже 7 месяцев. У меня уже есть и старшая помощница – дочка Виктория, которой 3 с половиной годика. И она очень рада братику, любит его. Виктория каждый день радует меня. Она и танцует, и песни поет, и стихи рассказывает! Сегодня в детском саду моему помощнику Деду Морозу громче всех и лучше всех рассказала стихотворение. Воспитатели отметили. Горжусь дочкой!

Взрослые рады Деду Морозу не меньше, чем дети.

- А какие блюда сейчас, в новогодние праздники, у тебя на столе?

- Все, что и у калужан, в том числе «Оливье», только немного холодней.

 - Как проводишь новогодние каникулы?

- И в новогоднюю ночь, и во всех другие праздничные дни, я хожу по городу и всех поздравляю. Вы легко сейчас можете встретить меня на улице. Те, кто хорошо себя вёл в 2021-м году, точно встретят и получат от меня вкусный подарок.

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Татьяна Светлова
Опубликовано: 02.01.2022 10:00 1 780
Тэги: новый год
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