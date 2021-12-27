Триллион рублей, дороги, рост зарплат и тарифов в Калуге. О чем говорил Владислав Шапша на предновогодней пресс-конференции

В понедельник, 27 декабря, в Калуге состоялась пресс-конференция губернатора Владислава Шапши.

Глава региона подвел итоги года и ответил на вопросы представителей средств массовой информации региона.

Самое интересное из того, что рассказал губернатор Калужской области – в нашем обзоре ниже.

Транспортная доступность

Первый вопрос от журналистов касался проекта канатной дороги в Калуги. По словам губернатора, калужане получат еще один путь, соединяющий Правый берег и центральную часть города.

К тому же, канатная дорога войдет в новый туристический и рекреационный узел. Будет создано большое прогулочное кольцо вокруг водохранилища.

- Это большой инфраструктурный проект. Не каждый регион может себе такое даже задумать, не то что реализовать, - сказал губернатор.

Владислав Шапша отметил, что с появлением проекта канатной дороги у застройщиков появились планы по строительству жилья более высокого класса на Правом берегу. Глава региона также попросил не связывать проекты создания канатной дороги и строительства поликлиники на Правом берегу. Они будут реализованы из разных источников финансирования. Поликлиника появится, правда, сроки строительства не были озвучены.

Транспортной и дорожной теме журналисты и губернатор уделили большое внимание. Владислав Шапша рассказал о том, что в 2022 году будет модернизирован вокзал «Калуга-1». Готовится проект по реконструкции северного въезда в Обнинск. В южном направлении технических решений пока не найдено.

Губернатор также ответил на вопрос и о получении инфраструктурного кредита Калугой для модернизации системы городского транспорта.

- Обнинск оказался самым расторопным из муниципальных образований региона. Хотя все были в равных условиях. Наукоград получил инфраструктурный кредит для модернизации общественного транспорта, - продолжил губернатор. - Мы также сделаем все для того, чтобы в областной столице была модернизирована система общественного транспорта. Причем, бизнес полностью не надо выдавливать с этого рынка. Следующим нашим шагом станет изменение ситуации с транспортом в Калуге.

Экономическое развитие

Был затрону вопрос того, как экономика Калужской области пережила сложный 2021 год. Оказалось, что регион не только сохранил лидирующие позиции в России по привлечению инвестиций, но и увеличил свои показатели.

- Калужская область – промышленно-развитый регион, который является одним из лидеров инвестиционной привлекательности в России, - сказал Владислав Шапша. – Этот год подтвердил тренд нашего развития. Впервые объем промышленного производства превысил 1 триллион рублей. 10 лет назад эта цифра была более чем в 3 раза меньше. Лидером в нашем регионе по-прежнему является автомобильная промышленность. Также активно развиваются фармацевтическое производство, сельское хозяйство.

Глава региона подчеркнул, что в Калужской области наблюдается рост отчислений в бюджет налога на доходы физических лиц. Это свидетельствует о 10-процентном увеличении средней заработной платы.

- Это тот показатель, над которым любят пошутить. У кого зарплата выросла, а у кого понизилась. Тем не менее, увеличение средней заработной платы есть. Из песни слов не выкинешь, - сказал губернатор.

Рассказал Владислав Шапша и росте экспорта в Калужской области.

- Здесь тоже есть хорошие результаты. На 50 процентов мы превысили показатели 2020 года. Наши производители экспортировали продукции на 1,4 миллиарда долларов. Это отличные показатели и серьезные темпы роста, - продолжил глава региона. – Компании из Калужской области поставляют свою продукцию в более чем 100 стран мира.

Рост тарифов

Спросили губернатора и про повышение тарифов на услуги ЖКХ в июле 2022 года. По словам журналистов, в Калуге рост составит около 5 процентов, по области – до 8. Причем, дополнительные средства, полученные от увеличения стоимости услуг, пойдут на реконструкцию коммуникаций.

Глава региона не согласился с приведенными цифрами.

- У нас средний утвержденный показатель совокупного роста тарифов на услуги ЖКХ в Калужской области – 3,4 процента. Эта цифра одна из самых низких в Центральном федеральном округе. Можете сравнить с соседними регионами. В этой части нам удается сдержать рост на достаточно низком уровне, - сказал Владислав Шапша. - Мы можем заморозить тарифы ЖКХ. Это не сложно сделать. Но вместе с этим вероятно вскоре будут заморожены и квартиры жителей Калужской области. От этого людям легче не станет. Вы видите, какая авария произошла на котельной завода «Ремпутьмаш». Кстати, области передадут ее в следующем году бесплатно.

Губернатор подчеркнул, что в сфере ЖКХ надо наводить порядок, огромное количество старых сетей находятся в ужасном состоянии.

- Мы обязаны принять все меры, чтобы необходимое количество замен и ремонтов произошли своевременно. Поэтому тарифы подняты на определенную величину. Свой финансовый вклад сделают и муниципальные образования, - отметил Владислав Шапша. - Главная задача – обеспечить бесперебойную поставку энергии в дома наших жителей. Надо немного вложиться в эту сферу, чтобы обезопасить себя от неудач в будущем. Хотя вложения, о которых мы сейчас говорим, минимальны. Речь идет о 150 миллионах рублей. Чтобы реконструировать всю систему Калуги, необходимо минимум 2 миллиарда рублей. Мы не можем перенести эти расходы на плечи жителей, поэтому в приемлемой части увеличиваем тарифы.

В преддверии Нового года

В заключение пресс-конференции Владислав Шапша подвел итоги года и поздравил калужан с Новым годом.

- Мы не очень простой год пережили. Ковид показал себя во всем ужасе. Мы потеряли очень много людей. Вспомните, как тяжело мы с вами прививались. Я благодарен тем 560 тысячам человек, которые сделали свой правильный выбор. Мы рассчитываем, что в следующем году у нас не будет таких потерь., - сказал глава региона. – Все мы с разным настроением подходим к Новому году. Но праздник есть праздник. Я всем желаю, конечно, в первую очередь здоровья, благополучия. Чтобы средние доходы в каждой семье росли как средние по больнице. Чтобы каждый ребенок в Калужской области получил свой подарок в новогоднюю ночь, внимание и улыбки близких людей. Чтобы у всех нас все было хорошо в 2022 году.

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