Калужане пришли гости к Деду Морозу

Украшенная яркими шарами ёлка, горящие разноцветными огоньками новогодние гирлянды, припорошенные снегом деревья - калужский парк в этом году очень красив! И здесь второй год подряд разместилась сказочная резиденция Деда Мороза.

В воскресенье главный новогодний волшебник прибыл в наш город. На улице был небольшой мороз, ветер поднимал снег, и он красиво искрился в лучах солнца. Погода для визита новогодних героев была самая подходящая. К двум часам дня возле резиденции, которая находится в самом центре парка, слева от ёлки, стали собираться дети и взрослые. Здесь их уже ждали Снеговик и Зайчик. Чтобы никто не замерз, согревались танцами и играми.

К назначенному времени Дед Мороз появился на площади Старый торг вместе со своей внучкой Снегурочкой. По светофору они перешли улицу к парку. Машины сигналили, а прохожие сразу схватились за телефоны – снимать фото и видео, окружив сказочных героев.

- Настроение отличное, не смотря на мороз, на душе позитив! – поделился эмоциями Дед Мороз. - Сегодня погода хорошая: солнышко, зима, снег, всё по-настоящему. Считанные дни до Нового года! Все готовы к празднику, город красиво наряжен. Все счастливы, и Дед мороз, и Снегурочка!

С площади Старый Торг Дед Мороз перешел улицу по светофору.

В этом году Дед Мороз выбрал красный наряд (в последние годы был в синем).

- Как здоровье, дедушка? – интересовались калужане.

- Не кашляю!

- Ковидом не болели?

- Не знаю, что за слово такое страшное! – пожал плечами Дед Мороз.

Медленно проследовав по парку, сказочные герои подошли к ёлке, посмотрели, как она украшена. А потом повернули к резиденции. Дед Мороз приветствовал встречающих его гостей. Спросил, как настроение, не замерзли ли и знают ли они, год какого животного мы будем встречать. Гости кричали, что не замерзли, а следующий год - год Тигра!

Поздоровались с полицейскими.

По дороге в резиденцию останавливались, чтобы пообщаться с малышами.

На встречу к Деду Морозу пускали только в масках. Их в парке раздавали медведи.

Резиденция открыта!

В руках у Снегурочки была маленькая ёлочка, надо было зажечь на ней огоньки, но ёлочка замерзла и не загоралась. Снегурочка попросила детей, отогреть ёлочку, подуть на нее! Раз! Два! Три. Ёлочка гори! Огоньки зажглись. После этого все дружно спели «В лесу родилась елочка».

А вы любите Новый год? – поинтересовался у гостей резиденции Дед Мороз. – А за что вы его любите?

- За подарки!

- За праздник!

- За выходные!

- Устали, - вздохнув, посочувствовал Дедушка, - На двух работах, наверное, трудитесь! Ещё за что?

- За елочку, за чудо!

- Конечно за чудо! У всех есть заветное желание, все загадали? – спросил Дед Мороз. - Вы знаете, что исполняется оно только у тех, кто весь год хорошо себя вёл. Все были послушными? Кто хулиганил? Зайка хулигала!? А-я-яй! В следующем году хорошо себя вести будете?

Дети хором пообещали хорошо себя вести. А Дед Мороз пообещал всем чудесные новогодние подарки под ёлкой.

Надо отогреть ёлочку.

Отогреть получилось, ёлочка засветилась огоньками.

- Суперклассное настроение! – поделились впечатлениями пришедшие на открытие резиденции калужане. – Чувствуется приближение Нового года! Праздники начинаются!

Сама резиденция Деда Мороза – небольшая избушка. Внутри стоит ёлка, сказочный трон, на стенах – зимние фотографии, на столике – волшебная книга, где записаны желания всех детей. Помощники приносят письма, и дедушка читает их и записывает, какие подарки, кому подарить.Говорят, что все мечты, загаданные здесь, сбываются в течение года.

Дед Мороз долго ехал, устал, решил немного передохнуть. Волшебный посох доверил Снегурочке.

На стенах резиденции – фотографии Деда Мороза и Снегурочки, сделанные в разные годы в Калуге.

Волшебная книга Деда Мороза, где записаны все желания детей.

Пока дедушка отдыхал сказочные герои веселили детей на улице.

В этом году из-за эпидемической ситуации встречи с Дедом Морозом проходят на улице, а не в резиденции. В гости к новогоднему волшебнику и его внучке калужане, которые верят в чудо, смогут прийти ещё 31 декабря с 12:00 до 15:00, а также 2, 3, 4 января с 14:00 до 17:00. Можно будет загадать желание, рассказать стихотворение или спеть песенку и, конечно, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дед Мороз и Снегурочка ждут всех, кто верит в чудо!

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