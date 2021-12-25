Калужанка рассказала об отдыхе в Египте после снятия ограничений

Юлия МАЛАХОВА на днях вернулась из этой страны и поделилась с нами впечатлениями.

Шесть лет Египет был закрыт после взрыва на борту самолета, перевозившего российских туристов из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. С 2015 года Хургада, Шарм и Марса-Алам опустели. А тут ещё коронавирус. Это здорово ударило по туристическому бизнесу этой страны. Сейчас Египет старается быстрей восстановить поток приезжающих из России. Поэтому цены на путевки доступные, докоронавирусные. Соскучились и русские туристы.

- Сейчас лететь в Египет выгодно, путёвки недороги, - говорит Юлия. – Я ездила с мужем и детьми - сыном Андреем и дочкой Евой - и нашими друзьями. Раньше мы в Египте часто отдыхали, и очень нравилось. Сейчас, конечно, поехали с большими опасениями: начитались много негативных отзывов даже про 5-звездочные отели. После пандемии ситуация в этой стране сложная, был большой финансовый спад. И до сих пор не все отели работают: не хватает персонала, средств. Два года гостиницы стояли без туристов, номера были закрыты, сантехникой никто не пользовался. И теперь, конечно, где-то требуется ремонт. В итоге, мы выбрали 5-звездочный отель с хорошим коралловым рифом, не смотря на отзывы.

Про ковид не слышали

- Очень здорово из зимней Калуги попасть в лето! Четыре часа перелёта – и море, солнце! Возвращаться обратно - тяжелей. Уезжаешь в маечках и шортиках, а прилетаешь и надеваешь пуховик - вот тут контраст заметен. Пейзаж резко меняется. В Египте солнечно и пальмы, а здесь – холодно и снег. Это, конечно, небольшой стресс.

Многие в отзывах жаловались, что и в нашем, и в Египетском аэропорту по шесть часов проводят, потому что усиленные досмотры. И с детьми проходить их тяжело. Мы уже были готовы к худшему, но сейчас ситуация изменилась. Все проходит максимально быстро, без гигантских очередей и нервов, хотя досмотров много. Причём, тщательных. Даже по коляске моей двухлетней дочки несколько раз проводили лакмусовой бумажкой – проверяли на запрещённые вещества.

В самолете требовали, чтобы на всех были надеты маски. И через час выдали новые, просили поменять – всё было очень строго. А в Египте с масками не заморачиваются. Такое впечатление, что они там про ковид вообще не слышали. В аэропорту ещё соблюдали масочный режим, но формально. Месяц назад мы были в Турции, вот там - жесткие требования: если маску чуть спустишь с носа, они бегут, просят надеть. В Египте всем - всё равно. В отеле, на улицах тоже все без масок. Гид просканировал наши QR-коды (если есть прививка вакциной «Спутник V», никаких тестов перед выездом сдавать не надо. Если нет прививки, или переболел, то Египет требует ПЦР -тест). Но на деле никто ничего не проверяет, но так, чисто символически: не предоставишь, никто тебе ничего не скажет.

Стоят новогодние ёлки

- Египет встретил нас 30-градусной жарой. Небо чистое – ни облачка. Вода в море +24оС, шикарно! Мы накупались! На нашем пляже был богатейший коралловый риф, мы плавали с масками. Красота невероятная! Туда даже из других отелей привозили туристов, потому что место потрясающее!

В декабре здорово попасть из зимы - в лето.

В разгар зимы в Египет вот такая красота.

В отеле народу много: русские и украинцы. Сервис, питание, конечно, не как раньше, но с каждым днём всё лучше и лучше. В это время и в Египте уже готовились к Новому году. Везде стояли ёлки, мигали гирлянды. Молодцы, стараются для туристов! У нас на ресепшен была большая красивая ёлка, моя дочка Ева сразу побежала к ней, любила позировать возле неё.

Дочка Юлии Ева восторге от египетской ёлки.

И в отелях. и вгороде много новогдних украшений.

Мы читали, что персонал - недружелюбный, но, если ходить с недовольными лицами и выискивать недостатки, их всегда можно найти. Мы не заметили плохого отношения. Отлично со всеми общались, все нам улыбались, мы подружились с барменом, он нашим детям сок все время старался вручить. Как ты к ним - так и они к тебе.

В ресторанах отеля блюд заметно меньше, но нам всего хватало. Много свежих фруктов. Манго - огромное, ароматное, спелое. Разрезаешь, запах на всю комнату, сок течёт. У нас такого не попробуешь!

Очень хорошая анимация, и детская, и для взрослых, живая музыка и каждый день – разная программа. Желающих возили и в клубы на дискотеки, но обязательно с сопровождением, чтобы никаких инцидентов не было.

Про пандемию там совершенно забываешь. Никто коронавирусную тему не обсуждал, видимо, всем уже надоело.

Вечером Шарм украшен подсветкой.

Город изменился

- Экскурсии в Египте проводят, как и раньше. Но с маленькими детьми особо не поездишь: Каир, Луксор – далеко. Поэтому мы экскурсии не брали. Съездили самостоятельно в город. Шарм-эль-Шейх очень изменился! Самый интересный и колоритный район – Старый город. Там интересно погулять и можно приобрести всё, что хочешь: от сла

В рыбном ресторане блюда подают с огоньком.

Все морепродукты только свежие, никакой заморозки.

достей и морепродуктов до одежды, сувениров и украшений. Одно время Старый город был на ремонте. Сейчас его доделали – красота! Все в огнях, всё сияет. Появилось в Шарме и два новых района. Есть новые торгово-развлекательные центры, ледовые катки, кинотеатры, поющие фонтаны, смотровые площадки, откуда открываются великолепные виды на Красное море, горе и центральную часть города - Наама Бей.

В Старом городе сходили в известный рыбный ресторан Фарес, один из старинных. Столик заранее не бронировали, мест там много. Хозяин ресторана сам занимается выловом морепродуктов. Блюда торжественно выносятся поварами, красивая подача, огонёчки. И все очень вкусно! Можно попробовать любые дары моря, с фирменными соусами, специями. Все свежайшее, а цены - адекватные.

В городе везде можно ходить без маски. Не скажу, что это плюс. Маски я видела только у врачей «Скорой помощи», стоявшей на площади перед мечетью. Там огромное количество людей, и медики дежурят. Вот они были в масках.

Верблюды тоже рады туристам - улыбаются.

Привезли домой фрукты

- Лавочки, магазинчики работают, как и раньше, заманивают посетителей. Пандемия их, конечно, подкосила. Туристов много, но цены не дерут. И надо торговаться, хорошо скидывают. Мы купили родственникам и друзьям сувениры. А домой привезли фрукты – частичку солнечного Египта. В аэропорту к нам по этому поводу не придирались. А вот к тем, кто вёз кальян, были особые требования. Его нельзя везти в ручной клади. А уголь и табак вообще запрещено провозить.

Вернулись в Калугу довольные, полные впечатлений, солнышком пропитались! И уже опять хочется в Египет.

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