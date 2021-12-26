Калужанка поместила героев сказок в другие сюжеты

Картины под водой, тексты на стенах, живые цветы среди зимы - художник Мария ЧЕКМАЗОВА устроила в Инновационном культурном центре оригинальную презентацию своей авторской выставки и книжки «Другие сказки».

Здесь происхоило нечно необычное

Мария сразу предупредила, что это - новогодняя волшебная выставка, где надо загадывать желания. В ИКЦ всех ждал перформанс-квест, где зрители попадают внутрь сказочного текста, между книжными страницами, между иллюстраций. И это не те классические сказки, которые мы знаем. Названия у них остались, а вот сюжет совершенно изменился. Так, у Золушки появляется два имения, умная Эльза может попасть в криминал, а принцы торговаться за откаты.

- Я написала книжку «Другие сказки». И сказки здесь повсюду. На стенах - осколки текстов, осколки иллюстраций. Это выставка не картин, а сказок, - объясняет Мария. – Сказки я поменяла. Мне не нравилось, как некоторые герои чувствуют себя в своих сюжетах, и я перенесла их в другой сюжет. Например, «Три поросёнка». Я не понимала, почему у такого замечательного проекта – жилище из соломы, веток и тонких прутьев – никто не заметил плюсов! И поместила поросят в ту сказку, где не только дом из камней оценили, но и дом из тонких прутьев. А ещё мне всегда было жалко героев Франца Кафки: они такие грустные. И я придумала поместить их в весёлый сюжет, чтобы у них всё было хорошо. Так герой Кафки может оказаться счастливо женатым на героине детского стишка. Смешиваю и сказки, и не сказки.

Мария знает, где находится волшебная дверь, через которую она вытаскивает сказки в нашу реальность.

Всего Мария переписала на свой манер 22 сказки.

Не злая мачеха

- Сегодня мы начали открытие выставки со сказки «Дикие лебеди». Ксения Голыжбина поставила великолепную танцевальную композицию, которая происходит не под музыку, а под чтение сказки. Исполнила её юная балерина Евгения Шевякова. Если помните, в сказке злая мачеха заставила девочку плести рубашки из крапивы. И бедняжка всю жизнь мучалась. А я подумала: может быть, это было обучение. Ведь у меня дочь занимается балетом и ей сначала было тяжело, так же, как и девочке, которая плела из крапивы. Но потом дочка выходит на сцену в красивой белой пачке и превращается в лебедя. Если посмотреть с этой точки зрения, то мачеху из сказки осуждать не за что. Наоборот, её надо благодарить за то, что занималась воспитанием.Поэтому моя книга и называется «Другие сказки».

Сказку «Дикие лебеди» оживила балерина Евгения Шевякова.

Танцевальная композиция была наполнена сильным эмоциональным накалом.

Второй сюрпрз для зрителей - прекрасный драматический перформанс «Принцесса на горошине», который поставил Леонид Клёц. Сюжет - тот же, но всё происходит в современном мире. Принцессой оказалась «серая мышь - бухгалтерша».

Вычислили принцессу с помощью современных гаджетов, выведя всю информацию о ней на экран.

- Меня многие спрашивают: почему сказки? Потому что там устойчивые сюжеты: мачеха плохая, принц- красивый, принцессу надо спасать, - говорит Мария. - И они настолько устойчивы, что их сложно поменять. Легко осуждать зло и сочувствовать добру. Но когда ты становишься старше, понимаешь, что поменять нужно, потому что ты сама можешь оказаться в роли мачехи или страшной ведьмы. Хочется, чтобы люди посмотрели на сказки с другой стороны.

Ольга Горюнова читала сказки под музыку Виктории Маматовой.

Они всегда побеждают

- Картины в зале - это не прямые иллюстрации к сказкам, а ассоциативные, потому что сказки не имеют прямых смыслов, - уточняет художник. - Смыслы в них меняются. Моя авторская манера – послойная живопись. В одной картине могут быть слои, написанные разным стилем. Например, напротив нас сейчас - яркая картина, где средневековая живопись перемежается с современными граффити, акварелью. Сюжеты перетекают один в другой, и это позволяет появляться новым сюжетам. К некоторым картинам я распечатала пояснения. А к остальным есть QR коды, которые можно считать с помощью телефона. У каждой картины есть история.

Готовила я эту экспозицию долго. Это был очень непростой год. Ведь сказки и картины живут сами по себе, я у них – посредник, который должен состыковать их с реальностью. Я их просто должна вытащить наружу. Не всё им нравится. Иногда они не довольны тем, как я их воплотила, начинают со мной спорить. Спорить с ними сложно, они всегда побеждают! Все картины – это истории из жизни. И в какой-то момент они просто стали собираться вместе. Каждая – определённый этап. Вот, когда появилась картина: зелёная дверь с замочной скважиной, они собрались в книжку.

Работа Марии Чекмазовой «Белоснежка»

Работа Марии Чекмазовой «Эволюция».

С открытием выставки Марию поздравла худодественный руководитель ИКЦ Анна Сенатова.

Цветы и сказки

- Выставка - волшебная, новогодняя. Я сказала, что Новый год не наступит, пока мне не принесут подснежники, - загадочно улыбается Мария. - И мне принесли живые розы, вот они – здесь. Цветы и сказки... У них много общего. Без них легко прожить. Но в тоже время это – самое важное, потому что только их мы запоминаем: те сказки, которые нам в детстве рассказывали, те цветы, которые нам подарили любимые люди. И эти маленькие вещи наполняют нашу жизнь.

Традиционное фотоавтора экспозиции с гостями возле новогодний ёлки.

Будем читать и рисовать вместе

В заключении вернисажа Мария пригласила всех на новгодние перформансы.

- Выставка продлится до середины января, в её рамках будет много мероприятий – интерактивные перформанс: мы все вместе будем рисовать картину, а также - чтение сказок с музыкой, свечами и цветами. Приходите!

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