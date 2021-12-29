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Калужский психолог рассказала, как в Новый год загадать желание, чтобы оно исполнилось

Татьяна Светлова
Опубликовано: 29.12.2021 19:00 1 326
Калужский психолог рассказала, как в Новый год загадать желание, чтобы оно исполнилось

В Новый год принято загадывать желания. Только вот не все они сбываются.

Сейчас всем известна история о юристе из Питера, который подал в суд на Деда Мороза, потому что тот уже 23 года не исполняет его желание. 

Почему не всё задуманное сбывается и как правильно мечтать в новогоднюю ночь, об этом нам рассказал калужский психолог Екатерина ЛЕНЁВА.

Расскрываем все секреты новогодних ритуалов.  

Волшебство существует

- Екатерина, как загадывать желания на Новый год, чтобы они исполнялись?

- Для начало давайте разберёмся сколько вам лет: вы ребёнок, который зависит от родителей, или вы взрослый самостоятельный человек? Если ребёнок, напишите письмо Деду Морозу и отдайте родителям, пусть они его отправят. Одно из ваших желаний 100 % исполнится, потому что чудеса реально существуют! А если вы - взрослый человек, то, скорее всего, сами являетесь Дедом Морозом для своих детей и вполне можете сотворить чудо для себя, то есть для своего внутреннего ребёнка. Поэтому я предлагаю взять на себя ответственность за исполнение своих новогодних желаний и хорошенько подготовиться.
Для этого:
1. Загадываем желание, только как можно конкретнее. Если, например, хотите много денег, уточните, сколько именно. Для этого решите, на что вы хотите их потратить, что конкретно приобрести в следующем году.

2. Представьте, что будете чувствовать, когда у вас появится это. Как изменится ваша жизнь (желательно увидеть всё в деталях). Это необходимо для того, чтобы осознать реальную важность этого приобретения, готовы ли вы к этому.

3. Если желание действительно совпадает с потребностями, дальше нужно спланировать его исполнение. Для этого оцените материальное положение, в котором сейчас находитесь, и представьте, что необходимо изменить в жизни или дополнить, чтобы прийти к желаемой цели.

4. Если цена желаемого приобретения слишком высока, лучше загадать что-то более реалистичное или составить список шагов, которые помогут вам как-то изловчиться и всё-таки приблизиться к цели. Здесь можно привлечь друзей, знакомых...

5. Когда вы всё написали, проанализировали и продумали, отпустите ситуацию. Дайте Вселенной позаботиться о максимально выгодных событиях для решения вашего вопроса, потому что чудеса всё-таки случаются!

А еще можно сделать рисунок своего желания. Это отличная арт-методика для семейного занятия в канун Нового года. Сформулируйте свое желание в 5-6 словах в настоящем времени, как уже случившийся факт. Пусть эта цель будет реальной и вполне достижимой, конкретной, без отрицательной частицы «не». Пишем её на листе А4. Например: «В 2022 году я отмечаю день рождения в Вене». Теперь, когда мы сознательно обозначили цель, нам нужно донести это до бессознательного, которое воспринимает не слова, а только образы и символы.

Для этого берём цветные карандаши, фломастеры, краски и рисуем с обратной стороны этого листа всё, что придёт нам в голову. При этом, представляем себя в ситуации реализации желания. Здесь не нужно стараться рисовать красиво, доверьтесь своему бессознательному, пусть ваша рука сама делает все, что хочет, нет правильного и неправильного, это только ваши чувства. Когда рисунок готов, разместите его на видном месте.

Больше не нужно об этом помнить и думать, достаточно ежедневно замечать свою картину, и ваше бессознательное будет направлять вас к реализации этой цели.

 - Почему не всё, что мы загадываем сбывается?
- Очень часто мы загадываем неосознанно, обобщенно. Как может сбыться желание: «Чтобы всё было хорошо»? По каким параметрам мы будем судить о его реализации? Или такое желание сельского слесаря: «Хочу дом на Рублевке»? Это говорит о несколько инфантильный личности, привыкший перекладывать ответственность за свою жизнь на других.

Здесь прослеживается привычка ждать манны небесной, но не участвовать самому в изменении своей жизни.

Чтобы желание сбылось, нужно загадывать что-то реальное, достижимое. Ведь реализовывать это предстоит нам самим. Привыкайте брать ответственность за всё, что происходит в нашей жизни, на себя. И вот дом на Рублевке уже испарился, а появилась реальная земная двушка, возможно чуть в лучшем районе, на которую вполне можно накопить или взять кредит. А дальше планируем, как можем приблизиться к своему желанию, к своей мечте.

 Подключитесь к потоку энергии

- Стоит ли вообще загадывать желание, это работает?

- Новый год это праздник, когда огромное количество людей одновременно находятся в восторженном, воодушевленном состояние и посылают в общее поле свои намерения желания мечты. Это огромный заряд положительной мощной энергии. И если мы присоединяемся к этому общему потоку, то точно не проиграем. Это можно сравнить с молитвой в храме, когда пространство заряжено общей энергией. Поэтому не лишаете себя возможности быть причастным к огромному мощному потоку энергии, которая запускает во Вселенную невероятное количество желаний.

Сформулируйте свое желание максимально кратко и максимально точно подключите в момент загадывания свои самые сильные положительные эмоции. За минуту до этого вспомните ситуацию, когда вы были в восторге от своего достижения, когда чувствовали себя всемогущим, суперуспешным, любящим и любимым, войдите в это состояние. И на этой волне, когда бьют куранты 12 часов, войдите в этот поток и загадывать свои желания. И не стоит сомневаться и скептически относиться - этим вы точно не поможете.

- Нужно ли провести какой-то ритуал при загадывание желания?
- Любой ритуал закрепляется в нашем бессознательном в виде какого-то образа или символа, что настраивает наше бессознательное на реализацию планов. Иногда мы чего-то очень сильно хотим, но почему-то не можем этого достичь. На самом деле бессознательно мы иногда сами создаём себе препятствия на пути к достижению цели.

Это происходит, потому что глубинно мы не готовы как-то менять свою жизнь. Или цель бывает не своя, а навязанная. Чтобы бессознательное способствовало нашему продвижению и не ставило палки в колеса, с ним нужно договариваться. А сделать это можно только символами и образами, поскольку бессознательное никаких слов не понимает и не признаёт.

Чтобы запустить программу достижения новой цели, нам мало сказать себе: «Я хочу, я готов, я достигну». Нужно подкрепить это образно. Для этого нам помогают разного рода коллажи, фотографии, символические предметы и прочее. Когда мы загадываем желание, одновременно проводя сложный ритуал по зажиганию бумажки в новогоднюю ночь, это вдохновляет нас, закрепляется в бессознательном, как готовность к переменам и к принятию чего-то нового в свою жизнь.

«Хочу замуж за Васю»

- Почему достигнув цели, иногда мы разочаровываемся?

Здесь может быть два объяснения. Во-первых, цель - не своя, а навязанная обществом, родителями и так далее. Чтобы понять, к своей ли цели мы стремимся, надо очень хорошо представлять себе её реализацию.

Представьте, что цель достигнута и опишите, как проходит ваш день в этой новой жизни, чем тщательнее вы всём представите, тем скорее разберётесь, точно ли вы хотите этого достичь или это иллюзия, и вы пытаетесь убежать от себя.

Вторая причина - обесценивание. Часто на пути к цели мы чувствуем подъём, энергию и радость, гордимся своими достижениями. А когда цель достигнута, оказываемся в некой пустоте, теряя все радостные эмоции. Это довольно частая история. И здесь следует пересмотреть свои приоритеты. Точно ли вам нужна была эта цель, или вам хотелось находиться в процессе достижения?

Возможно, ваши взгляды за это время изменились, и цель перестала быть важной? Проанализируйте весь путь достижения и не обесценивайте его. Это ваша жизнь. Это было ваше движение вперёд, ваш рост, вы получили много опыта и радости. И это бесценно.

Если ваша цель показалось вам теперь несущественный, ничего страшного, это говорит только о том, что вы выросли личностно и готовы к достижению более высокой цели.

- Можно ли загадывать желание про конкретных людей, например, хочу замуж за Васю?

- Я бы поинтересовалась сначала, зачем выходить замуж именно за этого человека. Конкретные условия ограничивают нас и Вселенную в вариантах. Я бы предложила проанализировать такие жёсткие требования, ведь любая сверхценная идея вытягивает море энергии и приводит к депрессии. Попробуйте расширить границы поиска, пусть это будет не кто-то конкретный, а просто человек с подобными качествами, тогда у вас больше шансов получить те отношения, к которым стремитесь.

Станьте для себя Дедом Морозом

- Что делать, если перед Новым годом всё навались и нет настроения?
- Плохое настроение может быть в любое время, но особенно мы склонны переживать по этому поводу в Новый год. К сожалению, мы можем создать себе плохое настроение просто проваливаясь в тревогу по поводу этого самого настроения, боясь встретить Новый год без радости и веселья.

Чтобы изменить ситуацию, нужно научиться распознавать свои истинные потребности и желания. Пока мы не понимаем своих потребностей, можем неосознанно подменять желания и цели, и тогда происходит путаница, мы получаем не того что хотели изначально.

Задайте себе вопрос: «Что я чувствую, когда у меня плохое настроение?» Например, вы чувствуйте обиду. Это уже полдела: вы поняли, почему у вас плохое настроение. Дальше разберитесь с этим чувством, на что вы обиделись? Чаще всего кто-то не соответствовал вашим ожиданиям или нарушил ваши границы. Теперь следует прояснить для себя, вы хотите выяснить отношения с этим человеком, он вам действительно дорог? Если - нет, вы, скорее всего, успокоитесь уже разобрав ситуацию. Если - да, останется только решить, готовы вы продолжать встречать Новый год в этом состоянии или всё-таки позвоните своему обидчику и проясните ситуацию, чтобы это вас отпустило, так сказать, закроете гештальт в уходящем году.

А вообще, любое настроение, это – наш выбор, что чувствовать и как реагировать на какую-либо ситуацию. Поэтому решите для себя, что в эту новогоднюю ночь вы будете веселиться и радоваться, несмотря ни на какие провокации, потому что вы - хозяин своих эмоций.
И не забудьте сделать подарок самому близкому и дорогому для себя человеку то есть себе.

Порадуйте своего внутреннего ребёнка, вспомните, о чем больше всего мечтали в детстве о каком подарке, но так и не получили его, подарите это себе сейчас, ещё не поздно, сейчас самое время. Станьте для себя самым добрым и волшебным Дедом Морозом, тогда новый год станет для вас настоящим праздником без разочарований.

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Татьяна Светлова
Опубликовано: 29.12.2021 19:00 1 326
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