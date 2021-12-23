Телефонные мошенники украли у калужан более 400 миллионов рублей

В четверг, 23 декабря, в Калуге состоялась пресс-конференция с сотрудниками органов внутренних дел. Обсуждали профилактику, пресечение и раскрытие мобильных преступлений.

- В преддверии грядущих новогодних праздников интернет наполнится огромным количеством выгодных предложений. К сожалению, мошенники подойдут к данному периоду во всеоружии, - сказал заместитель начальника отдела безопасности калужского отделения Банка России Владимир РАЗОРЕНОВ. - Преступные умы коснутся всех направлений жизнедеятельности и попытаются залезть в карман большинства пользователей. Это касается и дистанционного банковского обслуживания: применение фейковых интернет сайтов, фишинговых ссылок. Преступники могут использовать возможности платформ бесплатных объявлений, а также покушаться на новогодние выплаты под видом псевдоработников банков и мошеннических бирж.

Мошенничество и кражи с банковских счетов чаще всего совершались под следующими предлогами:

- Покупки или продажи имущества по объявлениям, размещенным в Интернете и на различных сайтах - 861;

- Разблокировки банковской карты, отмены операции по списанию денежных средств или защиты счета - 930;

- Выплаты (страховки, кредиты, компенсации) - 42;

- Оказание финансовой помощи, путем взлома страницы в соцсетях - 52;

- Продажа билеты, путевок, аренда жилья и различных услуг - 61;

- Освобождение от уголовной ответственности - 60.

- В цифровом мире есть незаменимые преимущества, однако его развитие порождает огромный пласт людей, которые готовы использовать интернет-сферу для совершения различного рода преступлений и правонарушений, - отметил начальник отдела управления уголовного розыска УМВД по Калужской области Казбек ЗАНГИОНОВ. - Это относится не только к ставшим уже привычными кражам и мошенничествам. Имеет место быть СМС-бомбинг, фишинг, кибербуллинг... Все это несет серьезную угрозу психическому состоянию людей, особенно несовершеннолетних, что может вызвать угрозу не только кошельку, но и жизни и здоровью.

По словам Казбека Зангионова, многие россияне проводят время в социальных сетях, мессенджерах, онлайн играх, общение в которых не всегда позитивное. Несмотря на то, что новые схемы преступлений в интернете появляются буквально каждый день, базовые правила цифровой гигиены остаются неизменны:

- Не переходить по неизвестным ссылкам: ни в мессенджерах, ни в почте, ни в социальных сетях, ни в СМС-сообщениях;

- Не вводить на незнакомых сайтах данные своей банковской карты;

- Не сообщать посторонним людям данные карты;

- Не передавать коды безопасности из СМС;

- Критически оценивать любую информацию, сообщения, объявления в Интернете;

- Создавать сложные и разные пароли в соцсетях, на почте и других сайтах.

Соблюдая эти правила, риск попасться на уловки мошенников значительно ниже. Кроме этого, важно помнить, что сотрудники банка никогда не позвонят с неизвестного номера и не попросят назвать данные карты или CVV/CVC номер на обороте. Подобные разговоры необходимо сразу же пресекать.

За 11 месяцев количество зарегистрированных преступлений на территории Калужской области, совершенных с использованием телефонных технологий, снизилось и составило 3864.

Но, не смотря на уменьшение правонарушений, причиненный ущерб жителям области за 11 месяцев составил более 400 миллионов рублей.

На наш вопрос, какие люди чаще всего являются типичными жертвами мошенников, Казбек Зангионов ответил, что любой, кто имеет на руках банковскую карту, может пострадать.

- Бывший начальник службы безопасности одного из калужских банков перевел мошенникам 260 000 рублей, - рассказал начальник отдела управления уголовного розыска УМВД по Калужской области. - Мошенники огромное влияние уделяют вопросам воздействия на психику человека, усложняют схему, закидывают различными вопросами, сообщениями и звонками. Они могут представиться, кем угодно. Все это делается, чтобы вывести человека из состояния равновесия. Среди потерпевших разные люди: профессора и бизнесмены.

Сегодня существует много бесплатных мобильных приложений, которые способны распознавать и блокировать подобные звонки от спамеров и мошенников. Их предлагают, как мобильные операторы, банки, так и сторонние разработчики. Скачать и установить их можно через официальный магазин приложений.

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