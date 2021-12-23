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Итоги 2021 года для Калуги. Главное

Николай Егоров
Опубликовано: 23.12.2021 12:57 0 146

2021 год стал для Калуги одним большим праздником. «Новогодняя столица» и юбилей города создали соответствующую атмосферу для жителей и гостей нашего региона.

Естественно, Калуга получила и большое количество подарков. Параллельно с праздничными событиями шло благоустройство города и развивались перспективные проекты.

Вспоминаем основные события, преобразившие Калугу в 2021 году.

Один большой праздник

Начался год с праздника «Новогодняя столица России-2021». Он проходил в течение месяца в Калуге. Праздник удался. Город посетило более 165 тысяч гостей, которые потратили на все про все более миллиарда рублей – около 6000 рублей на человека.

Загруженность гостиниц в последние две недели проекта – в конце декабря и начале января – составляла 100%. Также не было свободных мест в кафе и ресторанах.

Праздник федерального масштаба будет помогать создавать нужное настроение калужанам и в будущем. Так, в Калуге для украшения города к новому 2022 году используют около 90% конструкций, которые были задействованы годом ранее при подготовке к проекту «Новогодняя столица России».

Продолжился год приготовлениями к празднованию 650-летнег юбилея Калуги. Сам же праздник отмечали не один день, а целых три недели. Культурно-массовые события начались 3 августа.

Мурал с изображением Константина Циолковского на стене дома №1 по улице Марата.

Мурал к 650-летию Калуги на стене дома №34 по улице Герцена.

Мурал на стене дома №69 на улице Ленина.

К этому моменту несколько домов в областной столице получили обновленные фасады, которые впервые украсили муралы.

Калужане праздновали юбилей города три недели. 

В Калуге прошли несколько крупных фестивалей. Реконструкторы в разных местах города отобразили историю областной столицы в веках. Также прошел фестиваль балета. Горожане в Гостином дворе увидели заслуженных деятелей культуры.

Фестиваль фейерверков вместил в себя несколько огненно-лазерных шоу. Впервые в Калуге состоялся парад дронов.

Конечно, выступили на юбилее областной столицы и звезды российской эстрады – Полина Гагарина и Егор Крид.

Перед Днем города в Калуге открыли новый Дворец спорта.

Подарки для Калуги

На день рождения принято принимать подарки. На юбилей Калуга получила два крупных объекта, которые будут посещать горожане и туристы долгие годы.

В апреле была открыта вторая очередь музея истории космонавтики.

17 апреля калужане и гости областной столицы из Москвы, Брянска, Нижнего Новгорода и Московской области смогли посетить новый культурный объект. В первый день работы второй очереди музея его посетили более 5000 человек.

Общая площадь нового комплекса – 12,5 тыс. кв. метров. Это почти в четыре раза больше площади старого здания. Экспозиционные пространства увеличились в пять раз.

А в преддверии Дня города, 27 августа, открылся Дворец спорта. Он состоит из трех зданий: гостиницы, ледовой и водной арен. Стоимость возведения объекта составила 4,4 миллиарда рублей.

Самый масштабный спортивный объект региона уже в сентябре стал тренировочной базой для калужских школ «Труд», «Юность» и «Космос».

Впервые жители областной столицы получили возможность плавать в 50-метровом олимпийском бассейне. Ледовый комплекс станет пристанищем не только для хоккеистов и фигуристов. Арена сможет принять соревнования практически по любым видам спорта. Так, в 2021 году тут прошли всероссийские турниры по баскетболу.

Мультимедийный фонтан в парке Театра юного зрителя.

Сбербанк преподнёс городу еще один ценный подарок. На территории парка Театра юного зрителя запустили новый мультимедийный фонтан.

В основе — концепция умного фонтана, оснащённого видеопроектором и лазерной системой, с возможностью проецирования изображений на водный экран. Трансляцию можно сопровождать светом и музыкой, проводить развлекательные мероприятия и образовательные программы.

К юбилею города у телебашни появилась подсветка.

А на телевизионной башне в Калуге заработала художественная подсветка. Это также подарок к 650-летию города.

По всей высоте башни смонтированы 7 770 светильников, а также светодиодные прожекторы заливного света.  Предусматривается четыре режима работы архитектурного освещения – вечерний, ночной, праздничный и свободный. На участке башни от 58 до 76 метров разместили круговой «Медиаэкран».

Обновленный склон музея истории космонавтики.

Работа на будущее

В городе в течение года продолжалась работа не нескольких перспективных объектах. Наконец-то, был расчищен левый берег Оки. В ближайшие несколько лет он серьезно изменится. Руководство областной столицы поставила важнейшую задачу – вернуть утраченную связь города с рекой. В 2022 году планируется благоустройство верхнего променада набережной, от «гагаринского» моста до здания морской школы.

Параллельно с этим будет идти разработка концепции развития территории от понтонного моста до калужской бора, включающая Яченское водохранилище и пойму Оки.

Также впервые за долгие годы в городе начали ремонтировать междворовые проезды. Всего привели в порядок 80 участков городского пространства. В дальнейшем эта работа будет продолжена.

Еще одна перспективная территория – склон музея космонавтики. Работы по его укреплению уже завершены. Теперь склон начинает преображаться. В декабре там подключили новое освещение, соответствующее концепции «млечный путь».

Городской голова Дмитрий Денисов проверяет качество газона на новом футбольном поле в сквере Волкова.

В 2021 году новую жизнь вдохнули и в сквер Волкова. Это место станет вновь точкой притяжения для спортсменов. Для городской школы «Торпедо» в сквере уложили футбольный газон, вокруг которого расположились легкоатлетические дорожки.

В 2022 году работы продолжатся. В сквере Волкова появятся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Прилагающая территория также будет благоустроена.

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Николай Егоров
Опубликовано: 23.12.2021 12:57 0 146
Тэги: городской голова калуги юбилей дворец спорта музей космонавтики
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