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На станцию Калуга-1 прибыл уникальный музей «Поезд Победы»

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 22.12.2021 19:00 3 539
На станцию Калуга-1 прибыл уникальный музей «Поезд Победы»

В понедельник, 20 декабря, в Калугу прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Он работает на станции Калуга-1 до 23 декабря.

Правда, попасть туда уже проблематично. Хоть посещение и бесплатное, но по предварительной записи, и билеты абсолютно все были забронированы в первый же день.

Однако для наших читателей мы подготовили фоторепортаж. И с той уникальной историей, которую мы изучили при посещении музея, можно ознакомиться на этой странице.

Экспозиция размещена в нескольких вагонах, каждый из которых посвящен ключевым событиям Великой Отечественной войны.

Вагон №1. Пассажирский

Как говорится в аудиогиде, который выдают при входе в музей, это военные моряки знакомятся с попутчицами.

Плацкартные вагоны всегда полны самых разных людей. Цель первого вагона музея показать мирную жизнь накануне войны.

Вагон №2. Брестская крепость

В начале войны самими первыми удар приняли наши пограничники. Второй вагон рассказывает эту часть истории на примере легендарной Брестской крепости

Известная надпись, оставленная на стене одним из защитников крепости, воспроизведена в музее в виде проекции.

Вагон №3. Поезд на фронт и окопы

После объявления о мобилизации железная дорога стала главной транспортной артерией, по которой защитников доставляли на фронт.

Курсантам-первогодкам выдавали маленькие пеналы с бланком внутри. Политрук объяснял, как их заполнять, чтобы в случае чего знать, куда отправлять похоронку.

Войска стояли насмерть в окопах на Бородинском поле. Экспозиция третьего вагона завершается сценой боя именно на этом рубеже.

Вагон №4. Концлагерь

При входе в этот вагон висит предупреждение. Именно из-за этой экспозиции посещение музея детьми ограничено.

Немецкие вагоны перевозили огромное количество наших военнопленных. От тесноты нормально сесть было невозможно. Большинство пленных неделями ехали стоя.

Большое количество красноармейцев умирали от истощения и не доезжали до места заключения. А многие из тех, кто доживал до концлагеря, жалели, что выжили...

Вагон №5. Санитарный и Наука

Санитарные поезда курсировали по всей стране и забирали с фронта молодых солдат, искалеченных войной.

Вторая тематика вагона посвящена научным достижения во время войны. Именно в 1942 году микробиологом Зинаидой ЕРМОЛЬЕВОЙ и ее сотрудниками найден и выделен первый отечественный пенициллин - крустозин.

Эта экспозиция посвящена академику Игорю КУРЧАТОВУ, который возглавлял секретную лабораторию №2, занимавшуюся разработкой первой атомной бомбы.

Вагон №6. Банно-прачечный комплекс

В начале февраля 1943 года плененного под Сталинградом фельдмаршала Фридриха ПАУЛЮСА отмыли в бане. Его требовалось привести в порядок прежде, чем везти пленного в Москву.

После помывки военачальник гитлеровских войск ждал, пока его одежду прожарят, а вшей выведут.

Вагон №7. Штабной

Даже немецкие самолеты боялись нападать на бронепоезда, сразу всех засекали и сбивали. Работа маршала Константина РОКОССОВСКОГО в таких вагонах не прекращалась ни на секунду.

Вагон №8. Трофейный

Завершающий экспозицию вагон посвящен Дню Победы. Он оформлен в виде поезда, который последним отправился в СССР из освобожденной Европы. Он следовал до станции Западной Украины.

Дорогие читатели, а какие интересные музеи, посвященные Великой Отечественной войне, посещали вы? Что вас особенно зацепило в них? Пишите в комментариях, публикуйте фото.

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 22.12.2021 19:00 3 539
Тэги: поезд победы
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