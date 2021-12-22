В Калужской области мать-одиночку обманули с жильем, а власти угрожают штрафами

Жительница Калужской области Надежда Ч. - одна из счастливчиков, которым удалось получить субсидию на покупку жилья по программе «Молодая семья».

Многие могли бы сейчас ей позавидовать. Часто молодежь просто взрослеет в этой очереди, а когда им переваливает за 35, то теряют право на субсидию.

Но Надежда точно знает, что программа рабочая и люди получают жильё. Одна из её многодетных подруг купила хороший дом под Калугой, другая квартиру. Самой же Надежде с покупкой либо не повезло, либо она стала жертвой аферистов, а быть может чиновниками была допущена преступная халатность.

Невыносимые условия

- Я хочу рассказать об этом, чтобы предупредить людей, - объясняет женщина причины, по которым обратилась в СМИ. - Им нужно быть внимательными при оформлении сделок с недвижимостью и субсидий. Не пускайте всё на самотек и проверяйте все документы очень внимательно.

Семь долгих лет Надежда с сыном ждали возможности жить отдельно. Совместное проживание с братом-инвалидом периодами было даже опасным.

- Он сидел в тюрьме, - рассказывает Надежда. – Раньше был боксёром и много дрался. Из-за этого и загремел за решётку. Мы живем в квартире наших родителей. То спим, то не спим. У брата бывают приступы агрессии, и он начинает на нас ругаться. Иногда выгоняет на улицу. Бывало такое, что мы с сыном стояли на морозе. И никому не расскажешь, как давно мы мучаемся. На серьёзную работу я пойти не могу. Устраиваюсь туда, где меньше ответственности, чтобы никого не подвести. Хотя по профессии я аудитор. Нам очень нужно отдельное жильё.

И вот счастливое событие свершилось. Прямо в центре Полотняного Завода на одной из живописных улиц в частном доме расположена их с сыном квартира, точнее половина дома, и прилегающий земельный участок.

А жить нельзя! Дом заражен грибком. Это было зафиксировано в акте инвентаризации ещё в 1980 году. Суточное пребывание там невозможно. Тем более, когда у ребенка астма.

Износ дома, согласно техническому паспорту Бюро Технической Инвентаризации (далее БТИ), более 60%. В состав жилого помещения незаконно включены холодные площади. Но понять это можно только при углубленном изучении толстого документа. По словам самой Надежды, она смогла в этом разобраться только при помощи юриста и кадастрового инженера.

- Как же так получилось, что комиссия комитета жилищной политики при заключении договора не заметила таких нарушений?

- Подошла моя очередь на субсидию, но в нашей семье случилась беда, - рассказывает Надежда. – Именно в это время у меня умирал отец, и я не смогла выехать на объект. Искала недвижимость с помощью риелтора в интернете и собирала информацию через Росреестр. Все продавцы хотят получить деньги сразу, а субсидию же проверяют и перечисляют только где-то через полгода. Поэтому найти хорошее жильё трудно. Сотрудники комитета в те времена при проверке сделки купли-продажи на объекты не выезжали. Потом правила изменились, но тогда нет. Они не видели в каком состоянии находится дом. Собственники этого дома показали нам только первые страницы паспорта БТИ, а что скрывалось внутри него, никто не смотрел. Я это обнаружила, когда столкнулась с незаконной реконструкцией.

Помимо грибка, в доме еще одна проблема - между потолком и стеной образовалась дыра, через которую льет вода.

Подковыки

- Мы оформляли покупку половины дома у одного из двух собственников, точнее наследников, - продолжает рассказ Наталья Ч. - Как я поняла в дальнейшем, изначально это был один дом с двумя выходами. Перед продажей они его документально разделили. Когда я, наконец-то, смогла приехать, чтобы посмотреть жильё, увидела недавно построенную и нигде не зарегистрированную перегородку. Как я поняла, мой сосед провёл реконструкцию и демонтировал несущую стену. В результате образовалась трещина внутри квартиры и полу, между крышей и стеной появилась щель, в которую попадает дождевая вода.

- Сначала я обратилась в полицию с заявлением о нанесении вреда чужому имуществу, - говорит Наталья. - Там мне помощи не оказали, сказав, что я ничего с этим не сделаю. Тогда я пошла в БТИ и Архитектуру. В Архитектуре ответили, что он не запрашивал разрешение на строительство. Мы встретились в суде, и мой сосед сказал, что у него отдельный дом зарегистрирован, поэтому он не должен брать разрешения, хотя у нас общая стена.

При подготовке к суду я по рекомендации моих дальних родственников обратилась к юристу и кадастровому инженеру из Серпухова. Они посмотрели документы и нашли очень много нарушений. Это они обнаружили, что дом был заражён грибком ещё в 80 году. Ему поставили поддельный коэффициент износа 33% в паспорте БТИ, потом перечеркнули и исправили красной ручкой прямо в деле на 52%. В действительности износ составляет более 60%. Также в состав жилого помещения незаконно включили холодные площади. Я так поняла, что при оформлении раздела дома, собственники готовили его для продажи с участием материнского капитала. Но с такими нарушениями дом не должен был пройти ни одну программу по субсидированию. Жильё с таким износом не продаётся.

- Я обращалась несколько раз в администрацию посёлка Полотняный Завод по поводу незаконной реконструкции, - продолжает Надежда. - Тогда уже началась пандемия, и это затянуло дело.

Комиссия приходит смотреть именно мою половину дома. А нужно, чтобы они зафиксировали это нарушение на его части строения. Меня начали обвинять в том, что я хочу получить от государства повторную выплату. А я даже не знала, что бывают подобные возмещения.

Конечно, в процессе судебной тяжбы, отношения между соседями были разрушены. Началась вражда. Надежда рассказывает, что боится ездить в свой новый дом. К тому же, масло в огонь подливают неизвестные доброжелатели.

Местные чиновники: виновата сама

Чиновники же не видят в этой ситуации ничьей вины, кроме как самой Надежды.

Это следует из определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Зам. главы поселковой управы Полотняного Завода Эдуард СЕРГЕЕВ дал полиции пояснения по этой ситуации в ходе проверки.

По его словам, Надежда Ч. подписала передаточный акт при заключении договора купли-продажи, согласно которому удовлетворена состоянием жилья, установленным путём его внутреннего осмотра перед заключением договора, и не обнаружила при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ей не сообщил продавец.

Администрацией же поселения была создана выездная комиссия, которая в присутствии гражданки Надежды Ч. произвела осмотр дома и выписала заключение о том, что данное помещение является не пригодным для проживания. Но, по мнению членов комиссии, это произошло из-за того, что женщина не жила в доме со дня покупки до момента осмотра, а именно с 2014 года до июля 2021 года, отключила газовое оборудование и не отапливала дом. Поэтому помещение промёрзло и строительные материалы, выполненные из дерева, стали гнить.

Соседние же жильцы, по мнению чиновников, несущую стену вовсе не демонтировали, а просто сделали пристройку на своём участке для усиления фундамента.

Сама же женщина заверяет, что временно приостановила отопление и копила деньги на ремонт, будучи полностью уверенной, что дом в хорошем состоянии и отключение тепла ему не повредит.

- Почти сразу после покупки дома у сына обнаружили астму. Жить там было холодно, и мы не могли переехать, - вспоминает Надежда. – Но до 2015 года я оплачивала отопление. Потом у меня беда случилась, перерезала сухожилие и после операции ещё год восстанавливала ногу. Было не понятно, как буду ходить дальше. Я не так богата, зарплаты маленькие, к тому же я, как могла, откладывала деньги на ремонт дома.

Мне пришлось написать заявление о временном отключении газа. Если бы знала, что там грибок и стены сгнили, не стала бы этого делать. А когда приехала после болезни, обнаружила незаконную реконструкцию и повреждения крыши, стен и полов. Дальше отапливать смысла не было.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, отвечая на обращение Надежды, дало информацию, что износ её части дома в техническом паспорте занижен до 33%, а на самом деле составляет более 60%.

При этом в министерстве указывают, что здание построили в 1925 году, а согласно Общероссийского классификатора основных фондов (сокращенно ОКОФ), здания жилые общего назначения усадебные имеют срок полезного использования от 10 до 15 лет.

Ныне 96-летняя избушка признана аварийной и администрация Дзержинского района посоветовала Надежде встать на учёт в качестве гражданки нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом из муниципального жилищного фонда по договору социального найма. Об этом они сообщили в ответе на очередное обращение Надежды.

Последняя надежда Надежды

Казалось бы, круг замкнулся. Последней надеждой для беззащитной матери-одиночки стала областная прокуратура.

- Я считаю, что это афера, - поделилась своим мнением с нами Надежда. - Дали кому-то взятку при оформлении. Только так можно объяснить, как удалось продать жильё с таким износом и грибком по субсидии.

В документах на дом сейчас очень трудно разобраться. В договоре купли-продажи указана общая стоимость дома, хотя я покупала половину. Непонятно даже какую именно из двух половин я купила. Но как это доказать? И вроде бы все улики у меня на руках, но нет денег, чтобы нанять грамотного юриста. Нам с сыном это не по карману.

Хотелось бы, конечно, выслушать противоположную сторону конфликта. Наша редакция пыталась найти контакты соседа Надежды, но безуспешно. Зато всё в том же определении об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении зафиксирован его ответ полиции.

Мужчина пояснил, что он более 40 лет проживает по этому адресу. В 2014 году ему стало известно, что его бабушка продала половину дома. На момент приобретения это помещение было пригодно для проживания.

Ситуация, действительно, запутанная и сложно разобраться где правда, где ложь. Видно, что женщина запуталась в ней и не знает, как найти выход. А помочь Надежде некому.

С одной стороны, грибок зафиксирован в 1980 году, и лет деревянному строению очень много. С другой, она сама подписала акт приёма-передачи здания и претензий к продавцу на момент покупки не имела. Да и у чиновников все четко по закону расписано. В любом случае, мы не судьи, чтобы выносить вердикт.

Надеемся, прокуратура выяснит правду, и все точки в этой истории будут расставлены по справедливости.

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