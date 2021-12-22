Калугу украсили к Новому 2022 году: смотрим, как сияет город по ночам, когда на улицах нет людей

До звона бокалов с игристым под бой курантов и загадывания самого заветного желания остаются считанные дни. 90% украшений, оставшихся с прошлого года, когда Калуга носила статус новогодней столицы, уже развешаны.

Мы взяли фотоаппарат и прогулялись ночью по безлюдной Калуге.

Что из этого вышло – в нашем предновогоднем фоторепортаже.

Мерцающий сквер Мира.

В полночь жизнь города остановилась. Ни людей, ни машин, ни привычной суеты...

Дороги припорошены снегом.

А нет, работники «21 века» не дремлют.

Парк Театра юного зрителя под замком.

Новогодние огоньки Театральной площади бросаются в глаза издалека.

По ночам повышать экологичность улиц любимого горда выходят главные поклонники вторичной переработки мусора.

. С добрым утром, Калуга! И с наступающим!

А какие планы на Новый год у вас, дорогие читатели? Расскажите об этом в комментариях.

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