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Калугу украсили к Новому 2022 году: смотрим, как сияет город по ночам, когда на улицах нет людей

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 22.12.2021 08:30 8 1366
Калугу украсили к Новому 2022 году: смотрим, как сияет город по ночам, когда на улицах нет людей

До звона бокалов с игристым под бой курантов и загадывания самого заветного желания остаются считанные дни. 90% украшений, оставшихся с прошлого года, когда Калуга носила статус новогодней столицы, уже развешаны. 

Мы взяли фотоаппарат и прогулялись ночью по безлюдной Калуге.

Что из этого вышло – в нашем предновогоднем фоторепортаже. 

Мерцающий сквер Мира.

В полночь жизнь города остановилась. Ни людей, ни машин, ни привычной суеты... 

Дороги припорошены снегом.

А нет, работники «21 века» не дремлют. 

Парк Театра юного зрителя под замком.

Новогодние огоньки Театральной площади бросаются в глаза издалека.

По ночам повышать экологичность улиц любимого горда выходят главные поклонники вторичной переработки мусора.

. С добрым утром, Калуга! И с наступающим!

А какие планы на Новый год у вас, дорогие читатели? Расскажите об этом в комментариях.

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Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 22.12.2021 08:30 8 1366
Тэги: год водяного тигра 2022 год новый год новый 2022 год
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