Двойной успех волейбольного клуба «Обнинск»: медаль первенства мира и лидерство в чемпионате России

Представители наукограда давно приучили к своим победам. В течение всего сезона радуют своими успехами воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина и волейболисты клуба «Обнинск».

За несколько последних дней они добились важных побед как на международном уровне, так и на российской арене.

Волейболисты клуба «Обнинск» наделали шума в Таиланде и Воронеже.

Младше, но не слабее

Таиланд на протяжении двух недель был столицей мирового пляжного волейбола. В городе Пхукет прошли подряд два первенства мира по этому олимпийскому виду спорта.

Сборную России в Таиланде представляли три волейболиста клуба «Обнинск».

Елизавета Губина была одной из самых младших на первенстве мира.

В женском турнире Елизавета Губина и Арина Ряжнова, играя с разными партнершами, добрались до четвертьфинала первенства мира среди девушек до 21 года. Могли спортсменки из Обнинска рассчитывать и на большее, но не получилось.

Учитывая, что Арине всего 18 лет, а Елизавете – 17, у обнинских волейболисток все еще впереди.

Дмитрий Веретюк был готов на все, чтобы завоевать медаль первенства мира

Бронзовый Пхукет

Младше многих своих соперников были и наши юноши. Дмитрий Веретюк представлял в Таиланде Калужскую область и волейбольный клуб «Обнинск». Он выступал в паре с Алексеем Архиповым из питерского «Зенита».

Россияне неудачно стартовали на первенстве мира. Дмитрий и Алексей уступили в группе парам из Чехии и Швейцарии. Веретюк и Архипов обыграли только команду из Израиля. Но даже этого хватило для выхода в плей-офф.

- Из группы пришлось пробиваться с боем. Начали так плохо, потому что искали свою игру, - прокомментировал матчи в группе игрок клуба «Обнинск» Дмитрий ВЕРЕТЮК. - Сыграли свою роль солнце и жара. Вообще было много негативных факторов. Но постепенно мы стали улучшать игру.

В 1/16 финала россияне камня на камне не оставили от венгров. А в следующей стадии первенства мира Дмитрий и Алексей легко и непринуждённо обыграли сильную пару из Германии. В четвертьфинале Веретюка и Архипова не смогли остановить даже бразильцы. Лишь в матче за выход в финал россияне обидно уступили итальянцам.

Заслуженный тренер России Игорь ОЛЕФИР считает, что в полуфинале у россиян были шансы.

- Остались в шаге от финала. Наши ребята могли дожать итальянцев. Но некоторые факторы помешали это сделать, - сказал Заслуженный тренер России Игорь Олефир, который вложил в воспитание наших волейболистов много сил. – В матче за третье место хорошо действовал Алексей Архипов, который отлично сыграл в защите. Дмитрий Веретюк в нужный момент поставил блок. Так что наши волейболисты заслуженно завоевали бронзовые медали. Конечно, хотелось бы попасть в финал. Там бы нам противостояли хорошо знакомые шведы. Получился бы хороший матч.

Действительно, в игре за 3 место россияне победили пару из Чехии, которой уступили на групповом этапе. Таким образом, Дмитрий Веретюк в день своего 20-летия принес бронзовую медаль для сборной России, Калужской области и волейбольного клуба «Обнинск».

Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов переиграли в матче за третье место на первенстве мира пару из Чехии.

Чемпионский ход

Продолжают радовать своими победами спортсмены клуба «Обнинск» в классическом волейболе. В Высшей лиге «Б» чемпионата России представители первого наукограда провели матчи четвертого тура.

В Воронеже главный тренер ВК «Обнинск» Сергей КИНДИНОВ не мог рассчитывать на нескольких своих игроков. Видимо, поэтому первый матч с командой «Динамо-МГТУ» из Майкопа сложился для наших волейболистов крайне сложно. Обнинцы уступили в двух стартовых партиях и только после этого смогли переломить ход игры. В итоге спортсмены из Калужской области праздновали победу – 3:2.

- Неделя получилась тяжелой. У нас нет большой глубины состава. Многие только восстанавливаются после болезней, некоторые сделали прививки. Поэтому тренировочный процесс не самый лучший был, скомканный, - рассказал капитан волейбольного клуба «Обнинск» Никита Савостьянов. – У нас как-то так завелось в этом сезоне, что в первом матче мы привыкаем к залу и сопернику. Но хорошо, что в итоге выигрываем. В первом матче четвертого тура многое не получалось, делали свои ошибки, не принимали. Игра не клеилась. Только в третьей партии смогли собраться.

Команда из Обнинска возглавляет чемпионскую гонку.

Команда ЦОП из Краснодарского края, которая составлена из молодых игроков, не смогла навязать «Обнинску» никакой борьбы. Наши волейболисты дважды всухую переиграли соперника. В повторном матче с «Динамо-МГТУ» «Обнинск» отдал соперникам лишь один сет и в итоге в Воронеже набрал 11 очков из 12 возможных.

После четырех туров наша команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе у «Обнинска» 13 побед в 14-ти матчах.

Турнирная таблица Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

- Можно сказать, что мы удачно начали сезон. Но с другой стороны проиграли вторую игру в Воронеже «Кристаллу-Черкизово». Это поражение в первом туре было совсем необязательным, - сказал главный тренер ВК «Обнинск» Сергей Киндинов. – В дальнейшем настраиваемся, конечно, на игры с «Дагестаном». Проблема не в том, что соперник серьезный. Мы просто не знаем, чего от них ждать. Это будет один из самых важных туров чемпионата.

По словам Сергея Киндинова, игроки команды получат несколько выходных дней в новогодние праздники. После этого «Обнинск» продолжит подготовку к матчам пятого тура, которые пройдут в Махачкале. Наша команда сыграет два поединка с клубом «Дагестан», который не знает вкуса поражения в этом сезоне. Также игроки «Обнинска» встретятся со второй командой клуба «Грозный».

- Мы сыграли еще меньше половины игр в сезоне. Так что о завершении чемпионата рано думать. Но задачи перед нами стоят серьезные. Будем стараться выиграть золотые медали, - подытожил Никита Савостьянов.

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