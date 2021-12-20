Песком в Калуге посыпают даже голую плитку, а снег вывозят не везде, где обещали

Как мы уже писали, в преддверии выходных ,18-19 декабря, управление городского хозяйства горуправы Калуги анонсировало уборку улиц от снега и попросило на ночь убрать автотранспорт, чтобы он не мешал этому процессу.

В течение выходных по утрам мы выходили по тем адресам, что указали в своем обращении чиновники и посмотрели, как убирали эти улицы.

Что из этого получилось, смотрите в нашем репортаже.

В субботу, 18 декабря, работа была видна на лицо. Даже почищенные от снега тротуары посыпали смесью.

Надобность убирать дорогу к больнице, видимо, отпала.

Но, как оказалась, убирались только в центре. А вот про железнодорожную больницу на перекрестке Маршала Жукова не слышали от слова совсем.

На улице Маршала Жукова снег убрали, но чище не стало.

На следующий воскресный день, 19 декабря, коммунальщики вообще оказались не готовы к снегопадам.

На Пухова снег не чистят. Поход за водой - целая экспедиция.

Увиденное навевает вопросы. Коммунальщики вообще выходили на работу? Или же это так быстро все замело по новой?

В понедельник, 20 декабря, мы вышли на улицы в 5 утра.

На сквере Мира, 2 трудятся рабочие. Но это касается не всех улиц, в том числе и центральной.

Ранее утро на Кирова. Смесь гололедицы с грязью.

Как видно из нашего репортажа, коммунальщики убирают снег в установленное время, но результат не всегда радует. Складывается такое ощущение, что в отдельных местах службы вообще не работали.

Уважаемые читатели, а ваши улицы и дворы чистили от снега в эти выходные? Присылайте свои сообщения и фотографии в комментарии. Не забывайте указывать адрес!

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