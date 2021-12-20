Подводим итоги двухлетия Дмитрия Денисова на посту городского головы Калуги

20 декабря 2019 года Дмитрий Денисов был назначен временно исполняющим обязанности городского головы Калуги. И сегодня - ровно два года, как он руководит администрацией областной столицы. Так что 20 декабря 2021-го мы решили посмотреть, что сделал городской голова за это время, что отличает его от предшественников.

Прямые линии в соцсетях

Одно из главных нововведений градоначальника - онлайн-планерки. Дмитрий Денисов проводил их на протяжении всего 2021 года и любой калужанин мог задать свой вопрос градоначальнику в социальных сетях.

При этом даже самые неудобные темы не подвергались модерации. Примеров тому масса. Но одна из тем показательна для нашего города.

Лихуны – это название деревни стало нарицательным для областной столицы. И является оно синонимом слова «проблема».

Мы не раз писали о дорогах в Лихунах, которые местным жителям обещали, но не делали. Жители били во все колокола, бомбардировали социальные сети Денисова и губернатора. Несмотря на то, что на решение проблемы необходимы были миллиарды рублей, городской голова не закрылся от шквала атак, не стал ссылаться на региональную власть и нехватку денег в бюджете, пытаясь снять ответственность с власти городской.

Многодетные семьи в Лихунах получили поддержку от городского головы.

В итоге вторая половина 2021 года прошла в социальных сетях без упоминаний знаменитой калужской деревни. Мы обратились к людям, которые живут в Лихунах, с просьбой рассказать, как обстоит дело с их больной темой сегодня.

- Такого диалога с городским головой никогда не было за все 7 лет, которые существует наше многодетное поле, - рассказала нам жительница деревни Лихун Клавдия ШИТИКОВА. – Всегда были только отписка, что денег нет, но вы держитесь. Дмитрий Денисов по-хозяйски подошел к нашей проблеме. Да, нет сейчас денег на проектирование дорожной сети. Но людям надо как-то жить, проезжать к своим домам. Отсыпка наших дорог продолжается до сих пор. А если возникают какие-то проблемы, то мы можем спокойно написать ему личное сообщение. Денисов всегда читает и отвечает. Это дорогого стоит. Городской голова даже знает наших жителей по именам. Если бы не Денисов, я не представляю, как бы мы сейчас тут жили.

Еще один пример, говорящий в пользу того, что градоначальник умеет держать удар – ситуация со стрит-арт художником Deonis Tekko.

В конце 2020 года социальные сферы взорвались. Полюбившееся калужанам граффити «Лава-Ламповый курорт» было закрашено подрядчиком, который обслуживал мост через Оку в районе Анненок.

И вроде бы ответственность за культурный вандализм не лежала на городской управе, да и подрядчик действовал по всем предписаниям, но Дмитрий Денисов вмешался в эту ситуацию, встретился с художником и развернул тему с негатива на пользу городу.

- Считаю, что стрит-арт — важная часть современных городов, и в этом Калуга старается соответствовать, — прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Продвижение и поддержка Денисовым темы муралов в итоге привели к том, что Калуга получила к юбилею несколько классных рисунков на домах. И вряд ли работы по преображению фасадов остановятся в ближайшем будущем.

А «Лава-Ламповый курорт» восстановили. После чего он стал еще лучше.

В 2021 году в Калуге начали ремонтировать междворовые проезды.

БКД

Эти три буквы определяют последние годы лицо практически любого города. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется во всех регионах страны. Только вот результат везде разный.

В первый год Денисова в Калуге по БКД были, мягко скажем, большие вопросы. Но вряд ли можно было их задавать действующему градоначальнику. Выстроить работающую систему за несколько месяцев - практически невозможно, так что вину за проблемное наследство было бы несправедливо перекладывать на наследника. Тем более, что в юбилейный для областной столицы год претензий по выполнению дорожных работ по нацпроекту не было. Свое 650-летие Калуга встретила с обновленной въездной группой. Так что и местным жителям стало комфортнее жить, да и гостей принимать с такими дорогами всегда приятно.

В конце 2021 года команда Денисова пошла еще дальше. Наверное, уже и не вспомнить, когда в Калуге притрагивались к междворовым проездам. Но и эта работа была проделана. Всего привели в порядок 80 участков городского пространства.

Памятник 600-летию Калуги после реконструкции.

Старые прожекты – новые дела

Градоначальника все эти два года упрекают в прожектерстве. В большинстве случаев недовольные путают понятия.

- Не прожектерство, а видение развития города, - говорит Денисов.

Правда, прежде, чем начинать новые проекты, надо было закончить старые. Ведь многие горожане потому и не верят властям, что они не выполняют свои обещания.

Помните, сколько лет калужане смотрели на умирающее панно с солдатами на улице Пушкина? При Денисове оно заиграло новыми красками.

Один из лучших въездов в город в центральной России портил, как это ни странно, только символ Калуги – обветшавший «шарик». Но и памятник 600-летию областной столицы привели в порядок к новому юбилею. А ведь говорили о его ремонте задолго до 2021 года.

Набережная Яченского водохранилища победила в рейтинговом голосовании в начале 2018 года. И должна была преобразиться в течение 2019-го, но не получилось. В итоге, опять же, при Денисове набережная стала точкой притяжении для калужской молодежи.

На набережной Оки с 2022 года будут отдыхать не только рыбаки.

Проекты будущего

Больных точек на теле города остается еще много. Некоторым из них давно надо уделить внимание, но даже подумать о решении закоренелых проблем Калуги в ближайшие годы было сложно.

За примерами далеко ходить не надо. Они все на слуху. Набережная Оки десятилетиями была забыта. Существовало пространство само по себе. Пользовались некогда излюбленным местом отдыха калужан только рыбаки.

В 2021 году левый берег Оки, наконец-то, очистился от беспорядочно растущей растительности. Вместе с ней были убраны тонны мусора, которые культурными слоями были разбросаны вдоль главной водной артерии региона. И уже через несколько месяцев набережная начнет преображаться.

Другая вечная тема калужских социальный сетей – северный въезд в город. Проблема назрела лет 10-15 назад. И, наконец, в 2022 году в Калуге начнется реконструкция этого участка дороги. От микрорайона Северный до окружной его расширят до четырех полос. Там также обустроят тротуары, сделают освещение и поставят светофоры.

- Эмоции буквально переполняют, ведь городская управа добивалась выделения денег на это более десяти лет! – отметил Денисов. - Дорога была в плачевном состоянии, крайне небезопасной, там постоянно случались ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Про решение еще одной проблемы Калуги говорят уже несколько поколений калужан. Но до прихода Денисова Синие мосты так и влачили свое медленно-умирающее существование. И вот в 2022 году начнется реконструкция набившего оскомину участка дороги, соединяющего тысячи калужан с центром города.

Калуга сохраняет исторический облик.

Культурное наследие

За последние годы Калуга превратилась в одно самых популярных туристических направлений центра России. Едут к нам по нескольким причинам. Одна из главных – историческое многообразие нашего любимого города.

Дмитрий Денисов родился в Калуге, окончил пятую школу и филиал Бауманки. Потому, наверное, и история областной столицы градоначальнику так дорога.

К настоящему времени подготовлена проектная документация более чем по 50 объектам культурного наследия для проведения работ по фасадам и кровле. Будут отремонтированы дома, находящиеся в историческом центре Калуге - на улицах Воскресенская, Театральная, Баумана, Дарвина, Чебышева.

Уделяет внимание градоначальник и советскому наследию. Так, в 2021 году восстановили «Космическое панно» на фасаде здания бывшего ВНИИМЭТ на улице Гагарина.

В заключение

Но есть в чем и упрекнуть Дмитрия Денисова. По слухам от заслуживающих доверия источников, Денисов ведет себя с подчиненными слишком вежливо и мягко. Наверное, спрашивать за промахи и требовать выполнения своих обязанностей от чиновников надо более жестко .

Наверняка вспомнят Денисову сегодня и склон возле музея истории космонавтики. Но работы на нем закончатся и о проблемах с его обустройством вскоре будут вспоминать разве только в злопыхательских телеграмм-каналах.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!