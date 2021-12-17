Дмитрий Денисов: вернём Оку калужанам!

В городской управе прошел первый круглый стол по вопросам реконструкции набережной Оки и комплексном развитии прилегающих территорий. В обсуждении приняли участие неравнодушные калужане, руководители российских архитектурных бюро и проектно-строительных компаний.

В ближайшие несколько лет левый берег Оки под Калугой серьезно изменится. Перед руководством областной столицы стоит важнейшая задача – вернуть утраченную связь города с рекой. В 2022 году начнутся работы в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Параллельно с этим будет идти разработка концепции развития территории от понтонного моста до калужской бора, включающая Яченское водохранилище и пойму Оки.

Услышать мнение калужан

Калужане только по картинкам из советского прошлого могут вспомнить, какой была Ока и ее набережная 40-60 лет назад. За прошедшее время сама река изменилась, она сильно обмелела. А про набережную Оки на долгие десятилетия забыли. И, наконец, в 2021 году левый берег главной реки региона расчистили, очистив зону до понтонного моста от многочисленной сорной растительности и мусора. А в ближайшие 12 месяцев начнется первый этап реконструкции набережной. При этом руководство областной столицы понимает, что благоустройство излюбленного некогда места отдыха горожан невозможно без общего видения развития прилегающих территорий.

- Мы должны смотреть вперед, гораздо больше, чем при стандартных наших подходах, - сказал собравшимся городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Мы пригласили сегодня неравнодушных калужан, чтобы обсудить благоустройство прибрежных территорий. У нас очень много мнений внутри нашей команды. Хотелось бы услышать в ближайшее время и калужан. Также важно находится в постоянном взаимодействии с экспертным сообществом. Мы не имеем право допускать ошибки. Все проекты должны быть максимально «зелеными», чтобы были минимальными последствия для окружающей среды. Нужно вернуть Оку калужанам и восстановить историческую несправедливость, которая слоями нас отделяла от главной водной артерии региона. Пришло время собирать камни.

К широкому участию в обсуждении будущего туристическо-рекреационного комплекса пригласят городские сообщества, застройщиков, людей, которые болеют за город. Они смогут озвучить пожелания и инициативы.

- Отсутствие у русского города водно-речного фасада – это нонсенс. Исторический центр практически не имеет выхода к Оке, кроме улицы Воробьевской и нескольких капилляров. Это большая проблема, - сказал главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Рассматриваем Оку, Яченское водохранилище, бор и их окрестности как единый туристическо-рекреационный комплекс, которым будут пользоваться все калужане. Ключевой момент: нам нужно усилить его связность с центром города. Сейчас его части рассечены автодорогами и некомфортны для пеших прогулок.

Такой вид должна получить набережная Оки.

Идеи профессионалов

В 2022 году планируется благоустройство верхнего променада набережной, от «гагаринского» моста до здания морской школы. Там будет обустроено освещение, установлены лавочки и малые архитектурные формы.

Тем самым стартует большое преображение водно-речного фасада Калуги. Проект займет несколько лет, так как у города нет больших средств, чтобы сразу реконструировать всю набережную.

Проблем много – очень большая углубленность линии затоплении, а сами территории находятся в зоне отчуждения, в подвешенном состоянии. Также тревожит экологическая обстановка. Как показали исследования, подбрюшье исторического центра является еще и самой запыленной частью города.

На набережной Оки могут появится водные растения.

Присутствующие на обсуждении представители российских архитектурных бюро и проектно-строительных компаний также рассказали о своем видении преображении прибрежных территорий. Главный посыл специалистов – необходимо не просто благоустроить территорию, но и сделать ее популярной у горожан. Калужане должны понимать, зачем им приходить на новые локации для отдыха.

На втором этапе реконструкции набережной Оки будет благоустроена ландшафтная затопляемая часть. И здесь инструментов у профессионалов множество. Городским властям и калужанам останется только выбрать, что же они захотят увидеть на берегу Оки. Специалистами было предложено использование насыпных холмов, плоскостных сеток, наполненных камнями, фитоботанической площадки.

По примеру казанской набережной одна из компаний предложила высадить водные растения. Они станут биологическими локальными очистными сооружениями.

Прибрежные территории в Калуге вскоре преобразятся.

Общенародный проект

Без голоса жителей Калуги все эти проекты если и будут реализованы, то останутся лишенными смысла. Большое преображение водно-речного фасада – общенародный проект. Эта мысль прошла красной нитью через все обсуждение реконструкции набережной Оки. В 2022 году калужане смогут высказать свое мнение о наполнении смыслами новых благоустроенных локаций.

При этом город уже сейчас понимает, что в ближайшее время придется принимать несколько сложных и не всегда популярных решений для комплексного развития территорий.

Так, предстоит решать, что делать с гаражами и производственными объектами, которые запечатали на десятилетия Оку от калужан.

- Мы ни в коем случае не занимаемся прожектерством, а только озвучиваем наше понимание и видение будущего города, прибрежной части Калуги, - подытожил Дмитрий Денисов. - Важно, чтобы горожане понимали, что никто не собирается для этого закапывать миллионы бюджетных средств с непонятным эффектом. Речь идет о скрупулезной работе с привлечением внебюджетного финансирования, чтобы в Калуге жизнь стала более комфортной.

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