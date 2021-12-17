Кто виноват, что делать, куда бежать: Калугу вновь завалили мусором

С конца ноября в калужском сегменте соцсетей продолжается обсуждение жалоб на мусор, скопившийся во дворах, который никто не вывозит.

Большое количество листвы и веток от деревьев валяются рядом с контейнерами. 29 ноября эта тема даже обсуждалась на городской планерке. Городской голова потребовал ликвидировать свалки до 25 декабря.

После этих заявлений мы выехали на те улицы, откуда поступали жалобы калужан и посмотрели, что творится на контейнерных площадках.

Выбросить, но не в контейнер

1 декабря мы побывали по адресам: Никитина, 3а, Вилонова, Первомайская, 15, площадь Победы, 13 и пообщались с местными жителями.

- У тех, кто выбрасывает рядом с мусорками эти ветки, да еще в таком количестве - вообще ни стыда, ни совести, - жалуется Людмила на мусор у контейнеров на улице Вилонова. - Приходит квитанция о вывозе твердых бытовых отходов на сумму 256 рублей. А с этими ветками, что делать? Жаловалась уже несколько раз в горуправу. Толку - ноль.

- Везде по Калуге эта проблема, - говорит посетительница городской больницы № 5, во дворе которой находится еще одна куча мусора. - Я сама из деревни, а в город приехала в больницу. У нас такого нет, сами все сжигаем. Здесь мусор скоро в магазины полезет.

- Порубили все и набросали, - возмущается житель улицы Первомайской Дмитрий СОКОЛОВ. - Сам убираю все время от времени. К тому же еще и плачу по квитанции за уборку. Мешки со строительными отходами не вывозит никто. Так и валяются.

- Я уже начала жаловаться, - подхватывает еще одна жительница Первомайской Вера ДУБРОВСКАЯ. - Этот мусор уже несколько месяцев здесь. Приезжают убираться-то каждый день. Но конкретно до этих веток, которые валяются за пределами контейнеров, никто не притрагивается.

Побывали мы так же и на площади Победы, 13. Тут тоже все завалено ветками.

Ищем концы

С просьбой разъяснить, откуда мусор и кто его должен вывозить, мы обратились в управление городского хозяйства горуправы Калуги.

Согласно ответу ведомства, захламляют калужские помойки некие недобросовестные юридические лица, в том числе управляющие компании.

Именно они выносят на контейнерные площадки выносят ветки, листву и другой мусор, не относящийся к ТКО. Денежные средства на вывоз и утилизацию данного вида мусора в бюджетах управляющих компаний заложены.

- В настоящее время законодательством Калужской области предусмотрена административная ответственность за сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этих целей мест, - сообщают нам в прес-службе горуправы Калуги. - За владельцами контейнерных площадок закреплена обязанность уборки прилегающих к контейнерным площадкам территорий по периметру в пределах 5 метров.

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 до 110 тысяч рублей.

Мы попросили прокомментировать ситуацию пресс-секретаря ГП «Калужский региональный экологический оператор» Александра МАРИНА, в чьем ведомстве находятся контейнерные площадки.

Ответ пришлось ждать аж две недели, но мы все-таки получили его 14 декабря.

По словам Марина, отходы разделяются на разные типы и для их хранения предусмотрены отдельные места.

Обычные мелкие бытовые вещи или пищевой мусор, можно выбрасывать в стандартные баки, стоящие в каждом дворе. Однако, когда речь заходит о старой технике, предметах мебели, сантехнике, то это уже твердые бытовые отходы.

Что же касается вывоза растительного мусора, то это обязанности горхозяйства.

Так же пресс-секретарь ГП «КРЭО» добавил, что иногда их сотрудникам приходится самим выезжать на улицы и убирать массовые завалы.

Между тем, как выяснилось из ответа упомянутого выше Управления горхозяйства, КРЭО данный мусор не вывозит, так как оплата за его вывоз в установленном тарифе для жителей не предусмотрена. Мусор накапливается на контейнерных площадках и постепенно превращается в несанкционированные свалки, которые впоследствии приходится вывозить за счет отвлечения денежных средств с других направлений.

В общем, концов у этой истории нет - круг замкнулся на деньгах, точнее их отсутствии.

Резюмируя эту ситуацию можно сделать вывод, что с экологической реформой наши власти опять напортачили. Потому что правила разработали, а начхательство на них пресечь оказались не в состоянии. То есть чхать на правила безнаказанно могут все, кому не лень. А чхать на правила в нашей стране не лень даже самым ленивым.

Мало того, имеем мнение, что в данном вопросе это массовое начхательство пресечь попросту невозможно. А значит, надо менять правила игры. Вводить ли плату за вывоз ТКО в платежки граждан или пойти менее затратным для кошелька калужан пути и субсидировать КРЭО эти затраты – тут уже решать должны те, кто за это деньги получает – чиновники и законодатели.

В заключение

На упомянутой в начале этой статьи планерке 29 ноября, городской голова поручил ликвидировать все свалки до 25 декабря.

- В настоящее время составлен график вывоза несанкционированных свалок, - говорится в ответе управления городского хозяйства, присланном нам 9 декабря. - Вывоз мусора проводится в ежедневном режиме. В течение дня силами подрядных организаций и муниципальными предприятиями города убирается до 20 контейнерных площадок.

15 декабря мы снова прошлись по тем адресам, где были 1 числа и посмотрели, как выполняется поручение городского головы и вошли ли эти контейнерные площадки в список тех «до 20», о которых пишет горхозяйство.

О результатах красноречивее всех слов скажут фотографии.

Ул. Никитина, 3а. Мусор на месте

Ул. Луначарского, 45. Мусор на месте

Ул. Первомайская, 14. Мусор на месте

Площадь Победы, 13. Мусор на месте

С наступающим на нас мусором, калужане!

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