Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Что происходит в Калуге со скорой помощью

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 16.12.2021 13:00 6 1483
Что происходит в Калуге со скорой помощью

В начале августа работа калужской скорой помощи подверглась критике федерального Минздрава. Особенно в части своевременного доезда до пациентов.

Меньше 20 минут калужские медики добирались в 44,6% случаев, 21-40 минут – в 23,4%, 41-60 минут – 10,13%. Похожие показатели отмечались только в Самарской области. Больше такой плохой статистики не было ни у кого.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил министру здравоохранения Константину ПАХОМЕНКО разобраться в проблеме.

С тех пор калужский минздрав регулярно отчитывается о прогрессе в этом направлении, а мы решили своими глазами посмотреть, в каких условиях работает Скорая и напросились к ним в гости.

В Скорой Калуги мы провели несколько часов и даже съездили с бригадой на один из вызовов.

Взгляд изнутри

Рабочий день каждого сотрудника начинается с измерения температуры. У нас ее тоже померяли.

Заходим в диспетчерскую.

-  Время звонка у нас фиксируется, - говорит диспетчер Людмила БРЮХАНОВА. - Перед выездом бригада облачается в защитные костюмы. На это уходит две минуты. Выезд и приезд обратно каждой бригады постоянно фиксируется. После звонка, знаем - уехали, теперь неизвестно, когда вернутся на станцию. В октябре вызовов было больше, чем обычно. Особенно участились случаи с пневмонией, коронавирусом, высокой температурой, ОРВИ. Работы столько, что пообедать удается не всегда.

За 10 минут, что мы были в диспетчерской, насчитали 6 вызовов.

Без укладки к больному ни ногой.

- Первое, что делает медработник, направляясь к пациенту - это проверяет набор медикаментов, - объясняет фельдшер Геннадий ПОНАМАРЧУК. - Этот набор называется укладкой. На любой вызов бригада берет его с собой. Фельдшеры пользуются им при оказании помощи как в салоне кареты скорой помощи, так и на дому. А бывает и на улице.

В укладке выездной бригады есть все необходимое.

Ковидные выплаты

- Нам платят президентские и губернаторские надбавки, - отвечает фельдшер на наши расспросы о зарплате. - Они распространяются на врачей, медбратьев и сестер, водителей скорой помощи и сотрудников, работающих с пациентами, у которых подтвердился коронавирус или есть подозрения. Имеются дополнительные страховые гарантии, если персонал заразится ковидом на рабочем месте. Медсестра может получать 50 000 рублей.

- В связи с этой пандемией, нагрузка сейчас большая, - говорит Геннадий Понамарчук. - 18 вызовов в день получается. Бригад не хватает. Зарплата, конечно, минимальная, только выплаты спасают. Про праздники и выходные вообще молчу -  это не для нас.

Геннадий Понамарчкук показывает нам внутреннее убранство своей канарейки. Так называют машины скорой помощи. 

Вызов - помчались

В салоне машины скорой помощи все стандартно. В укладках всегда есть ампулы с лекарствами. Имеется электроотсос для чистки легких. Как только Геннадию Вячеславовичу поступает вызов, мы едем на место.

Больная - 83-летняя пенсионерка с ишемическим инсультом, который она перенесла полтора года назад. Засекаем время. До места скорая доехала за 15 минут. Перед тем как зайти в квартиру, медики отправляют сигнал на подстанцию, что бригада прибыла.

По прибытии на место, фельдшеры в течение получаса оказали больной помощь. Пациентке сделали укол, померяли давление.

Итог выезда

Главный врач Регионального центра скорой медпомощи Анны ЧЕРНОВОЙ, которая возглавила учреждение в августе этого года, честно признается, что в 20-минутный удается уложиться не всегда. Причина этого только одна - возросшая нагрузка на систему из-за коронавируса.

- Мероприятия по улучшению нашей работы начались с конца августа, - говорит Анна Чернова. - Число вызовов в Калужской области, когда бригада медиков добирается на место менее, чем за 20 минут, выросло до 80,3%. Создалась единая дежурная диспетчерская служба, укомплектовали дополнительно бригады, получили от области 19 новых автомобилей с медицинскими укладками. Но из-за пандемии бригад по-прежнему не хватает.  

Естественно, мы понимаем, что за те несколько часов, что мы провели на калужской скорой помощи получить объективную картину того, что происходит в этой сфере сейчас, достаточно сложно. Однако честность Черновой, признающей проблемы, и откровенные слова фельдшера о нехватке бригад и низких зарплатах, которые только ковидные надбавки и компенсируют, вызывают уважение. 

Уважаемые читатели, а вам в последние несколько месяцев приходилось сталкиваться с проблемами при вызове скорой помощи? Или, может, наоборот, вам есть за что похвалить врачей? Пишите об этом в комментариях.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 16.12.2021 13:00 6 1483
Тэги: скорая помощь медицина
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Кино в подарок: Wink продлит новогодние каникулы до лета
Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Клиенты ВТБ в Калужской области за 11 месяцев года оформили более 700 автокредитов на 637 млн рублей
ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay
World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
Продаёте или приобретаете недвижимость? Не забудьте сообщить об этом в Калужскую сбытовую компанию
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины популярности техники для дома Hansa
Тампоны выручают на отдыхе у моря
Кавказский лаваш – гость на украинской кухне

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru