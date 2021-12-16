Что происходит в Калуге со скорой помощью

В начале августа работа калужской скорой помощи подверглась критике федерального Минздрава. Особенно в части своевременного доезда до пациентов.

Меньше 20 минут калужские медики добирались в 44,6% случаев, 21-40 минут – в 23,4%, 41-60 минут – 10,13%. Похожие показатели отмечались только в Самарской области. Больше такой плохой статистики не было ни у кого.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил министру здравоохранения Константину ПАХОМЕНКО разобраться в проблеме.

С тех пор калужский минздрав регулярно отчитывается о прогрессе в этом направлении, а мы решили своими глазами посмотреть, в каких условиях работает Скорая и напросились к ним в гости.

В Скорой Калуги мы провели несколько часов и даже съездили с бригадой на один из вызовов.

Взгляд изнутри

Рабочий день каждого сотрудника начинается с измерения температуры. У нас ее тоже померяли.

Заходим в диспетчерскую.

- Время звонка у нас фиксируется, - говорит диспетчер Людмила БРЮХАНОВА. - Перед выездом бригада облачается в защитные костюмы. На это уходит две минуты. Выезд и приезд обратно каждой бригады постоянно фиксируется. После звонка, знаем - уехали, теперь неизвестно, когда вернутся на станцию. В октябре вызовов было больше, чем обычно. Особенно участились случаи с пневмонией, коронавирусом, высокой температурой, ОРВИ. Работы столько, что пообедать удается не всегда.

За 10 минут, что мы были в диспетчерской, насчитали 6 вызовов.

Без укладки к больному ни ногой.

- Первое, что делает медработник, направляясь к пациенту - это проверяет набор медикаментов, - объясняет фельдшер Геннадий ПОНАМАРЧУК. - Этот набор называется укладкой. На любой вызов бригада берет его с собой. Фельдшеры пользуются им при оказании помощи как в салоне кареты скорой помощи, так и на дому. А бывает и на улице.

В укладке выездной бригады есть все необходимое.

Ковидные выплаты

- Нам платят президентские и губернаторские надбавки, - отвечает фельдшер на наши расспросы о зарплате. - Они распространяются на врачей, медбратьев и сестер, водителей скорой помощи и сотрудников, работающих с пациентами, у которых подтвердился коронавирус или есть подозрения. Имеются дополнительные страховые гарантии, если персонал заразится ковидом на рабочем месте. Медсестра может получать 50 000 рублей.

- В связи с этой пандемией, нагрузка сейчас большая, - говорит Геннадий Понамарчук. - 18 вызовов в день получается. Бригад не хватает. Зарплата, конечно, минимальная, только выплаты спасают. Про праздники и выходные вообще молчу - это не для нас.

Геннадий Понамарчкук показывает нам внутреннее убранство своей канарейки. Так называют машины скорой помощи.

Вызов - помчались

В салоне машины скорой помощи все стандартно. В укладках всегда есть ампулы с лекарствами. Имеется электроотсос для чистки легких. Как только Геннадию Вячеславовичу поступает вызов, мы едем на место.

Больная - 83-летняя пенсионерка с ишемическим инсультом, который она перенесла полтора года назад. Засекаем время. До места скорая доехала за 15 минут. Перед тем как зайти в квартиру, медики отправляют сигнал на подстанцию, что бригада прибыла.

По прибытии на место, фельдшеры в течение получаса оказали больной помощь. Пациентке сделали укол, померяли давление.

Итог выезда

Главный врач Регионального центра скорой медпомощи Анны ЧЕРНОВОЙ, которая возглавила учреждение в августе этого года, честно признается, что в 20-минутный удается уложиться не всегда. Причина этого только одна - возросшая нагрузка на систему из-за коронавируса.

- Мероприятия по улучшению нашей работы начались с конца августа, - говорит Анна Чернова. - Число вызовов в Калужской области, когда бригада медиков добирается на место менее, чем за 20 минут, выросло до 80,3%. Создалась единая дежурная диспетчерская служба, укомплектовали дополнительно бригады, получили от области 19 новых автомобилей с медицинскими укладками. Но из-за пандемии бригад по-прежнему не хватает.

Естественно, мы понимаем, что за те несколько часов, что мы провели на калужской скорой помощи получить объективную картину того, что происходит в этой сфере сейчас, достаточно сложно. Однако честность Черновой, признающей проблемы, и откровенные слова фельдшера о нехватке бригад и низких зарплатах, которые только ковидные надбавки и компенсируют, вызывают уважение.

Уважаемые читатели, а вам в последние несколько месяцев приходилось сталкиваться с проблемами при вызове скорой помощи? Или, может, наоборот, вам есть за что похвалить врачей? Пишите об этом в комментариях.

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