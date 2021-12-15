Калужский бизнес рассыпался в благодарностях губернатору за перенос ковидных ограничений на январь

15 декабря настало. Но в день, когда в Калуге и Калужской области должны были вступить в действие новые антиковидные ограничения, ровным счетом ничего не произошло. Губернатор Владислав Шапша еще 13 декабря перенес ввод ограничений ровно на месяц - на 15 января.

Это решение приветствовали абсолютно все. От обычных граждан до представителей бизнеса.

Мы решили узнать у последних, что они думают по поводу этого решения главы региона.

В первые часы после видеобращения губернатора многие рассыпались в комплиментах Владиславу Шапше.

- Уважаемый Владислав Валерьевич! От себя, от своей семьи, от наших сотрудников, от моих коллег рестораторов, их сотрудников и их семей большое Вам человеческое спасибо за ваше решение, - написал калужский ресторатор Кирилл ОКУНЕВ в соцсетях. - Невозможно передать что эта отсрочка значит для нас и наших бизнесов. Мы все с робкой надеждой ждали этого решения и параллельно с тревогой прорабатывали сценарий ввода кодов и последствий для нас. Опыт коллег рестораторов в соседних областях, где ввели QR коды, настораживал. Не представляю, как нелегко принимать такие решения, особенно в такие тяжелые времена, когда многие люди крайне озлобленны и во всем видят подвох. Уверен найдутся и те, кто будут недовольны.

15 января - великолепное компромиссное решение, честно говоря мы даже не рассчитывали на такое, - продолжил Кирилл Окунев. - В наших подразделениях привитых сотрудников уже больше 95%, мы со своей стороны также стараемся быть ответственными. Мы все хотим, чтобы пандемия поскорее закончилась, и все вернулось на круги своя.

В первые часы после видеобращения губернатора высказалась и президент Торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта Комиссарова:

- Владислав Валерьевич, без лести, вы - лучший, потому что понимаете. Спасибо! Калужскому бизнесу очень важно, когда его слышат и понимают. Мы видим, какую ответственность вы берете, принимая это решение. И, поверьте, все это ценят.

Все калужане смогут спокойно отдохнуть в ресторанах и кафе на новогодних праздниках.

Спустя сутки, когда первые эмоции улеглись, Виолетта Комиссарова прокомментировала решение губернатора еще раз и рассказала о том, что же значит отсрочка введения QR-кодов на месяц для калужского общепита.

- Везде – от малюсеньких кафе в районах до самых известных калужских ресторанов – люди восприняли эту новость крайне позитивно. Мы понимаем, что губернатор взял на себя такое решение. Это значит, что глава региона слушает и слышит людей. Даже при том, сколько мерзостей выливается на него в социальных сетях, - отметила Виолетта Комиссарова. – Эта мера здорово поддержит нашу сферу общественного питания. Не только руководителей кафе и ресторанов. Всех работников этих заведений. Есть, опять же, цепочка поставщиков, которая также могла остаться практически без работы.

- Приятно, что так сделали. У людей появилось чувство праздника, я бы это так назвал. Есть время немного «подышать». А то было бы очень тяжело, печально и удручающе. Все мы ждали смертной казни, но завершается год хорошо, - отметил ресторатор Юрий Семыкин. – Если честно, то такое решение где-то чувствовалось. Но 100-процентной уверенности не было. Для нашего персонала это самое пересылаемое сообщение после «С 8 марта» и с «Новым Годом». Получился приятный новогодний подарок для всех нас.

Опросили мы и представителей других сфер бизнеса, которгых касается эта тема.

- Наверное, от такого решения нам станет немного легче. Хотя все равно волна пошла у клиентов, которые негативно относятся к введению QR-кодов, - рассказывает директор сети фитнес-клубов Вадим Игнатов. – Хорошо, что передвинули сроки. Все-таки это праздничные дни. Теперь мы сможем более спокойно завершить год. Хотя мы продолжаем собирать данные о наших клиентах. У нас появилось время, чтобы подготовиться к предстоящим ограничениям.

Для других участников QR-амнистии вряд ли что-то сильно изменилось. Руководители театров, филармоний, концертных залов и кинотеатров и до обращения губернатора не сильно переживали за введения ограничения.

А, учитывая положительную динамику на коронавирусном фронте и закрытие COVID-отделений в больницах региона, к 15 января все может вновь измениться. Все-таки День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта точно никто не отменял.

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