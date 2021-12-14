Планерка Дмитрия Денисова: как убирают город и что ждать на Новый год в Калуге?

В понедельник, 13 декабря, Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планерка в горуправе Калуги.

Одна из обсуждаемых тем затронула обеспечение доступности дошкольного обучения в городе. С докладом выступила начальник управления образования Ольга ЛЫТКИНА.

Еще про одну актуальную новость, касающуюся проведения новогодних и рождественских мероприятий, рассказала начальник управления культуры Яна ВАСИНА.

В Калуге открыли пять новых садов.

Учимся с малых лет

- В 2021 году в Калуге открылись пять новых детских садов, - сказала Ольга Лыткина. - На Дубраве заработал детсад «Дельфиненок» на 240 мест, на Северном - «Бусинки» на 100 мест, на Терепце - «Лунтик» на 90 мест. В микрорайоне Кошелев начал прием детей детсад «Мечта», а на Знаменской улице - «Фантазеры». Первый рассчитан на 350 мест, второй - на 186.

До конца года будут приобретены в муниципальную собственность еще два детсада - на улицах Маяковского и Азаровской на 330 и 37 мест соответственно. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет ими обеспечены.

- Действительно, мы за последние годы неплохо продвинулись, - подчеркнул Дмитрий Денисов. - В микрорайонах появляются детские дошкольные учреждения. Мы должны создать максимально комфортные условия для появления детей и новых семей. Конечной целью является рождение новых калужан.

Калуга готовится к Новому году.

Праздник к нам приходит

- Новогодние мероприятия в Калуге в этом году начнутся 18 декабря, - сообщила Яна Васина. - Всего их запланировано 70. Одно из самых главных из них - открытие ёлок. 19 декабря она откроется на Московской, 25 числа — на Маяковского, а на следующий день — в сквере Матери. Главной елкой, как и в прошлом году, станет та, что установлена на площади Старый Торг. Ее откроют вечером, 31 декабря.

- Встреча калужан с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдет 26 декабря, - продолжила начальник управления культуры. - В этот день праздничное дерево загорится яркими огоньками, а дети смогут пообщаться со сказочными героями. Встреча с главным новогодним персонажем и его внучкой пройдут не в избе, а на открытой площадке перед резиденцией.

Мероприятия будут проводиться с учетом всех требований Роспотребнадзора.

Городской голова отметил, что каждому калужанину необходимо узнать о предстоящих событиях и планировать отдых в период новогодних праздников.

Куровской, Молодежный и Кошелев

В завершении планерки Дмитрий Денисов по традиции отвечал на вопросы граждан из соцсетей.

Первый вопрос касался новых мусорных контейнеров в микрорайоне Куровской.

Люди обеспокоены тем, что скоро заканчивается год. Своих долгожданных емкостей они так и не увидели.

- В этом году обязательно осчастливим жителей этого микрорайона, - обнадеживающе сказал заместитель начальника управления горхозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Спецтехника уже приобретена, установлено 46 площадок для контейнеров. Мы с Калужским региональным экологическим оператором плотно сотрудничаем по этому вопросу. С завтрашнего дня начнем развозить все контейнеры.

- Еще, конечно, предстоит поработать, - подчеркнул Дмитрий Денисов. - Контейнеры в этом году точно придут. Они из пластика темно-зеленого цвета. Внешне выглядят гораздо привлекательнее, чем металлические и проржавевшие контейнеры.

Следующей актуальной проблемой для жителей поселка Молодежный стала отсутствие елки.

Людей возмутило, что детям отказали в полноценном новогоднем празднике и не установили дерево.

Поселок Молодежный является частью деревни Лихун - это сельская местность, - объясняет градоначальник. - Целесообразно вырастить живую елку, чтобы на регулярной основе ее украшать. Предлагаю решить этот вопрос на долгосрочную перспективу. В сельской местности можно вполне выбрать место, где посадить и вырастить такое дерево.

- Все дети достойны, чтобы у них была новогодняя елка, - подытожил Дмитрий Денисов. - Давайте вместе найдем возможность и посадим ее, чтобы в следующем году, она уже стояла, росла и радовала вас.

Еще одной темой для обсуждения стала уборка территорий в Кошелеве.

Люди жалуются, что это место завалено снегом: дорожное полотно, тротуары и пешеходная зона. Перед магазинами сплошной лед. Управляющая компания «Стандарт» ничего путного не говорит.

- Поступило небольшое количество жалоб, специалисты выйдут и посмотрят, - сообщил заместитель начальника государственной жилищной инспекции Николай БУРКАНОВ. - Если есть какие-то проблемы, то, конечно, мы все объясним сотрудникам этой УК. Скажем, как проводить уборку, с какой периодичностью и в какое время.

- Это зона ответственности города и мы свои обязательства исполняем, - добавил Дмитрий Денисов. - Отработаем с этой управляющей компанией.

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