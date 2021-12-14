Почему затянулись работы в сквере Волкова

В конце июля городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ говорил, что в Сквере Волкова к концу года планируется открыть футбольное поле с искусственным газоном.

- Провел выездную планерку и проверил работы на месте, сейчас здесь готовят основание под футбольное поле, завершат примерно к середине августа, - говорил он еще летом. - Затем на территорию зайдет подрядчик, выигравший конкурс, и займется укладкой качественного искусственного газона. В этом году поле введем в эксплуатацию.

В течение осени власти неоднократно подтверждали, что все идет по плану и проект сдадут вовремя.

В начале декабря мы решили посмотреть на каком этапе находится это строительство и смогут ли власти выполнить свои обещания.

Все так сразу не делается

По прибытии на место мы увидели следующую картину.

- Само футбольное поле уже готово, делали его все лето, - рассказал нам один из строителей. - На данный момент мы снимаем слой ненужного грунта. Подготавливаем основание для твердого дорожного покрытия. Для этого все необходимое у нас есть. Но не все так просто. Необходимо сделать много разных объектов. Ливневку надо еще провести, построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Он включит в себя: два теннисных корта, баскетбольную площадку и мини-футбольное поле. На это нужно время. В этом году точно не успеем, только в следующем.

Беговые дорожки и поле с воротами уже готовы, однако предстоит еще много работы.

Ключевым объектом, кроме футбольного поля, станет физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Как видно, работы по реконструкции и созданию спортивного комплекса в сквере Волкова продолжаются, но из-за погоды подрядчики не могут выполнить свой объем работы.

В глубине проблемы

По словам городского головы Дмитрия Денисова, установка ливневок на стадии завершения. Продолжаются прокладка сети водоснабжения и обустройство пешеходных дорожек.

Трибуна для зрителей уже готова. Она разместит 400 человек.

Городской голова поручил подрядной организации ускориться и работать в две смены, чтобы нагнать отставание по графику, которое сложилось из-за погодных условий.

Однако, как выяснилось после беседы с директором МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» Виталием ЛЕОНОВЫМ, проблема гораздо глубже, чем кажется изначально.

- Строительство самого футбольного поля уже завершено, - сказал Виталий Леонов. - Но работы еще продолжаются. Идет монтаж оборудования. Мы ждали поставок ресурсов для постройки административно бытового комплекса и вышек освещения. Планируем это все завершить к концу году. Мороз на самом деле не влияет на качество данного процесса.

Что касается физкультурно-оздоровительного комплекса, то эти программы будут реализоваться в следующем году, - продолжил Леонов. - Оборудование поступало централизовано. Оно пришло крайне поздно, в ноябре. Сейчас его установить физически не представляется возможным. Из-за этого строительство в сквере Волкова не завершится в этом году. Может быть в первом квартале следующего года. Дальше будет реализовываться вторая часть концепции сквера.

Так как весь этот комплекс находится в распоряжении спортивной школы «Торпедо», мы обратились за комментарием к директору этой организации Эдуарду ДЕМИНУ.

- Полностью доволен качеством выполненных работ, касающихся футбольного поля и легкоатлетических дорожек, - сказал директор спортшколы «Торпедо». - В следующем году работы по строительству ФОКОТа (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – Прим. ред.) продолжатся. Оборудование для этого пришло с опозданием, но это не отменяет задачу. Комплекс включит в себя небольшое футбольное поле размером 60х30, тренажерный комплекс, волейбольные и баскетбольные площадки. Посещение будет абсолютно бесплатным и открытым для всех.

Поле есть, ФОКОТа нет

Из слов Виталия Леонова и Эдуарда Демина стало ясно, что просто прийти поиграть в Сквер Волкова в этом году калужанам не удастся. Когда именно построят ФОКОТ в следующем году не известно.

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