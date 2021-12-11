Фитнес-центры готовятся к потерям, а рестораны к похоронам. Бизнес Калуги рассказал, чего ждет от ввода QR-кодов с 15 декабря

Уже в ближайшую среду, 15 декабря, в Калуге и Калужской области вступают в действия новые антиковидные ограничения.

Напомним, согласно постановлению правительства Калужской области с этой даты ограничивается посещение ряда общественных мест теми калужанами, кто не имеет иммунитета от коронавируса.

Войти в организации общественного питания, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны в Калужской области можно будет только при предъявлении паспорта и одного из указанных в постановлении документов.

Вот их список:

действующий QR-код или сертификат о вакцинации COVID-19;

действующий QR-код о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев;

справка, подтверждающая вакцинацию или перенесенную болезнь в последние шесть месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный за последние 72 часа.

Калужские рестораны и кафе рискуют остаться без посетителей.

Вопрос выживания

Наш опрос работников областей, которых напрямую касаются будущие ограничения, показал, что постановление сильнее всего ударит по кафе и ресторанам. Документ вступит в силу в самый неудачный для этого бизнеса момент. Ведь новогодние дни являются пиком сезона для гостинично-ресторанной сферы.

- Любой ресторатор вам скажет, что это абсолютно печальная история. Теперь люди будут собираться на квартирах, в лофтах, а не в кафе и ресторанах, - прокомментировал ситуацию ресторатор Юрий СЕМЫКИН. - Мы видим опыт соседних регионов. Там потери ресторанного бизнеса составили около 60 процентов. У нас ведь после 2020 года и так немного заведений выжило. А после 15 декабря оставшиеся начнут также погибать.

- QR-коды вообще не надо вводить. Мы видим, как в некоторых регионах их отменяют, - говорит директор Торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта КОМИССАРОВА. - В нашем регионе эти губительные для бизнеса ограничения можно избежать двумя способами. Во-первых, перенести сроки введения QR-кодов на момент вступления в силу федерального закона. Его, кстати, даже еще не обсуждали в Государственной Думе. Во-вторых, можно не вводить QR-коды, а просто сохранять жесткий масочный режим. Иначе последствия для калужского ресторанного бизнеса будут очень печальными. Он просто первым рухнет. О каком тогда вообще развитии туризма в регионе можно говорить, если вам негде поесть и, извините, сходить в туалет. Просто жаль терять белый бизнес, которым мы целый год гордились. А сейчас мы просто положим красивый венок из QR-кодов на могилу ресторанной индустрии.

В калужский дворец спорта «Центральный» с 15 декабря не попасть без QR-кода.

Спортивные ограничения

В фитнес-клубах ежедневно тренируются тысячи жителей нашей области. Чтобы не потерять свои абонементы, многие ринулись в пункты вакцинации. В крупных фитнес-клубах для привитых проблем со входом не возникнет. Их заранее предупредили об ограничениях и даже готовы предоставить некоторые бонусы.

- Наши клиенты должны предоставить QR-код только один раз. Мы его введем в базу данных, - рассказывает директор одной из сетей фитнес-клубов Калуги Вадим ИГНАТОВ. - В основном, кстати, наши посетители реагируют на введение QR-кодов положительно. Есть некоторые нарекания, но мы стараемся их нивелировать за свой счет - предоставляем клиентам бонусы. Как введение QR-кодов ударит по фитнес-центрам Калуги, пока сказать сложно. Это покажет только время. Пока же мы можем опираться на опыт других регионов. Там рынок индустрии фитнеса отреагировал на такие ограничения резким спадом продаж в течение 2-3 месяцев.

Неудобства испытают и родители детей, которые занимаются спортом. Теперь без QR-кода довести своего ребенка до раздевалки не получится.

- Для воспитанников спортшкол не изменится ничего: для граждан до 18 лет QR-коды не требуются, - рассказали нам в региональном министерстве спорта. - Родители, которые приводят детей, смогут входить в посещения только при наличии QR-кода. Если его нет, то родитель сможет только довести ребенка до входной двери учреждения и передать тренеру.

В калужский дворец спорта «Центральный» взрослые внутрь будут заходить также только при наличии QR-кода.

В музее истории космонавтики QR-коды проверяют уже с 31 октября.

Культурный код

Для ценителей культуры есть только одна хорошая новость - музеи можно посещать без QR-кода. Исключение коснется только музея истории космонавтики, так как он находится в федеральном подчинении и местные законы ему не указ.

- С 31 октября все ходят по кодам. Посещаемость с самого начала никак не упала. Сейчас, правда, людей в музей приходит меньше, но это не связано с кодами, - прокомментировали ситуацию в Государственном музее истории космонавтики. - Несколько отказов от групп было, но из-за того, что просто приехать боялись из-за пандемии в целом. На входе работает служба безопасности, она и проверяет QR-коды. У них есть специальное считывающее устройство. Бывали случаи, когда приходят без QR-кода. Просто разворачиваются и уходят. Первое время возмущались. Сейчас уже все знают о нововведениях, но противники есть.

Не ожидают больших проблем после 15 декабря и в Калужском театре юного зрителя.

- После выхода постановления правительства Калужской области мы оперативно разместили соответствующую информацию на нашем официальном сайте, - рассказали в ТЮЗе. - Все зрители оповещены. Они знают, что с 15 декабря на спектакли необходимо приходить с QR-кодом и паспортом. Никаких проблем и очередей мы не ожидаем. Так что ждем зрителей на наших спектаклях.

Кино без QR-кода можно будет посмотреть только дома. Благо, онлайн-сервисов сейчас большое количество. А вот просмотр фильмов на большом экране будет доступен только для привитых калужан.

- Требования постановления, конечно, выполним. Проверять QR-коды при входе в зал будут контролеры одновременно с билетами, - отметила управляющая одного из калужских кинотеатров «Синема Стар». - Сколько времени будет отнимать их проверка, мы узнаем непосредственно 15 декабря. Но по опыту других кинотеатров можно сказать, что это очень мешает работе. Упадет посещаемость. После выхода с локдауна до сих пор мы сидим на ограничениях – 50% посадки зала. QR-коды еще усугубят ситуацию. Пенсионеры, которые к нам ходят по вторникам (вторник в кинотеатре льготный день, прим. ред.), не хотят прививаться. Соответственно, проходимость упадет. Работать будем в обычном режиме. А поздних сеансов особо нет.

- Для проверки QR-кодов на входе будут стоять два человека с фирменными телефонами, - говорит директор Калужского драматического театра Александр КРИВОВИЧЕВ о том, как будет жить его заведение после 15 декабря. – QR-код может быть как электронный, так и на бумаге. Нужны ли еще какие-то документы? Тут все относительно. Например, недавно был в Туле. Там я всего лишь назвал дату рождения, этого было достаточно для входа. Мы также никаких драконовских мер по отношению к нашим любимым зрителям применять не будем. Отнесемся к каждому адекватно и с пониманием. Ведь задача перед нами всеми стоит очень простая. Нужно как можно быстрее избавиться от этой заразы. И не надо говорить о каком-то чипировании людей. Это лишняя болтовня. О нас наши правоохранительные органы всё давным-давно знают, вплоть до группы крови.

Подытожить наш опрос можно тезисом: Калуга готовится к 15 декабря, но все еще надеется, что до наступления часа икс что-то изменится и перенос, а то и вовсе отмена сроков введения QR-кодов состоится.

Имеют ли право эти надежды на шанс - узнаем уже совсем скоро.

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