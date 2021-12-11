Что туристы трут и не трут калужским скульптурам

Скоро Новый год. Калугу уже замело несколькими снегопадами. Город постепенно украшают праздничными гирляндами и елками.

Дух Нового года витает в воздухе уже ощутимо.

И постепенно Калуга готовится принять в новогодние каникулы тысячи туристов. Все-таки за 2021 год их поток в областную столицу заметно вырос и в этом их тоже ожидается немало.

Во многом этому помог прошлогодний статус новогодней столицы страны. Повысить туристическую привлекательность региона удалось и за счет празднования 650-летия города на Оке.

Накануне Нового года, как только Калугу накрыли первые снегопады, мы задались вопросом: «А что трут туристы калужским скульптурам?» Ведь признайтесь, что и вы, посещая другие города, наверняка фотографировались со скульптурами и терли на них что-нибудь на счастье или к деньгам, к исполнению каких-то желаний, или что там еще гласит местная традиция.

Что же трут в Калуге и почему, мы выясняли, пройдясь по городу с фотоаппаратом.

И вот что получилось в итоге.

В России появилось множество памятников Петру и Февронии, олицетворяющих супружескую верность. Есть такой и в Калуге во дворе храма в честь Рождества Христова на улице Ленина.

К этим покровителям семьи съезжаются влюбленные пары и одинокие девушки и юноши, чтобы попросить любви и семейного счастья.

За спиной Петра и Февронии расположен зайчик.

Существует примета, если потереть ему нос, то загаданное желание обязательно сбудется. Главное, чтобы оно было о любви.

Вот только потертостей на носу калужского ушастого нет, так что гости города, судя по всему, даже не знают о существовании как самого зайца, так и носотрущей традиции.

Предположим, что такое положение дел в Калуге сложилось из-за расположения памятника. Он стоит почти вплотную к стене и зайца за спиной Петра и Февронии попросту не видно.

В то время как в соседней Туле памятник стоит в центре площади и его легко можно обойти со всех сторон. Так что не заметить ушастого там сложно. Как следствие и нос у него натерт. Пусть и не до блеска.

А вот на пешеходной аллее улицы Кирова стоит городовой с собачкой.

Дети гладят по голове бронзовую собаку, а взрослые не упускают возможности на счастье потереть пряжку на ремне городового.

Еще согласно поверью, если потереть нагрудный знак городового, можно оградить себя от проблем с законом.

Почему трут собаку, тайна. Никаких традиций, связанных с этим мы не нашли. Может, вам они известны? Ждем ваших разъяснений и предположений в комментариях.

На аллее у площади Победы, находится скульптура ветерана.

Он просто присел на скамеечку и задумался, глядя на людей, проходящих мимо. У ног ветерана верный пес.

Прототипом скульптуры ветерана стал житель Кондрово Петр Федорович Филиппенков. В годы Великой Отечественной войны он был танкистом, заслужил множество почетных наград, которые теперь отлиты в бронзе на парадном пиджаке.

Никаких потертостей, слава Богу, на памятнике не обнаружено. Не для таких развлечений он был установлен и хорошо, что горожане и туристы это понимают.

А у здания Калужского государственного университета расположился Кот ученый, перенесенный сюда от дуба у «шарика».

Скульптура стала новым талисманом для студентов КГУ.

- Перед каждой сессией трем нос Коту учёному на удачу, - говорят студенты университета.

Возле калужского драмтеатра стоит, пожалуй, самая известная скульптура Калуги. Этот памятник театральному зрителю - единственный в мире.

- Существует легенда, что в городе, действительно, была такая девушка, которая нередко появлялась около театра с подобной табличкой, - рассказала пенсионерка.

Однако прототипом именно этой скульптуры стали ученицы её автора, члена Союза художников России Светланы Фарниевой: они по очереди позировали ей во время творческого процесса.

Никто из жителей и туристов не подходит и не трет скульптуру, может, загадывают желание иначе? А еще интересно, а сейчас кто-нибудь спрашивает лишний билет?

Еще один любопытный памятник, наделавший некогда в Калуге много шума, расположился на Театральной улице.

Согласно поверью, «Мешок с деньгами» приносит удачу и достаток, если посидеть на нем или потереть. И, судя по потертостям, калужане и гости города активно его придерживаются.

Оно и понятно. Уж что-что, а денег просить люди любят!

На пешеходной части улицы Театрально расположился Циолковский с велосипедом, смотрящий вверх. Памятник называется «Грёзы о небе».

Согласно воспоминаниям современников, Циолковский ездил по Калуге на велосипеде с начала весны и до первого снега.

Памятник можно потрогать, покрутить педали велосипеда и даже посидеть в седле.

Судя по потертостям, туристы и калужане загадывают у Циолковского желания, а судя по отсутствию нескольких деталей, некоторые их тут же и исполняют.

Нулевой километр трут если только ногами, а желание загадывают, кидая в центр монетку. Если попадаешь – желание сбудется.

Однако на эту достопримечательность мы обратили внимание потому, что с ней обошлись ну очень несправедливо. Помимо того, что он попросту завален снегом и его пришлось откапывать, прямо на композицию, в которую помимо нулевого километра входит древний булыжник от мостовой, которым когда-то была вымощена улица Театральная, поставили фундамент одной из опор световых гирлянд.

Понятно, что гирлянды дело хорошее и создают новогоднее настроение, но почему должны страдать знаковые объекты? Неужели нельзя произвести простейшие математические расчеты и перенести конструкцию на метр-другой в любую из сторон?

Тем более, что ее установили в прошлом году. То есть у властей был целый год на исправление этой проблемы, но никаких мер они не приняли до сих пор.

Печальный принцип «одной рукой лечим, другой калечим» в действии.

Скульптура, изображающая предполагаемую встречу основоположника отечественной космонавтики и конструктора космических кораблей, появилась в Калуге недавно.

Была ли эта встреча на самом деле доподлинно неизвестно, но свидетельства, говорящие о том, что это возможно, имеются.

Согласно историческим данным, практик и теоретик принимали участие в одной и той же конференции и вполне могли пересечься да поболтать в ее кулуарах.

Особый символизм скульптурной композиции придает и место ее установки - пересечение улиц Циолковского и Королева.

Никаких трущих традиций этим памятникам так и не придумали, вот туристы их и не трут.

В сквере у Музея космонавтики расположилось множество новых объектов, но так как они носят больше ознакомительно-познавательный характер и к жанру городской скульптуры отношения не имеют, туристы им ничего не трут.

Равно как и скульптуре первого человека в космосе Юрию Гагарину.

Также мы осмотрели и памятник Николаю Гоголю, который установили в 2014 году в парке Циолковского.

Казалось бы, сама природа наделила классика идеальным для трения органом – выдающимся шнобелем, а скульптор добавил к нему перо с чернильницей. Три - не хочу.

Ан нет, не делают этого молодые писатели, призывая музу. Не желают будущие Пелевины у классика славы и признания, не просят вдохновения заезжие поэты и прозаики. Такая потенциальная традиция зазря пропадает!

Впору филфаку КГУ подключиться к ее созданию да всем миром натереть Гоголю нос или чернильницу, чтоб заблестели, приманивая туристов и прославляя наш славный город новой литературной традицией.

Еще одну интересную скульптуру можно лицезреть перед зданием государственной телерадиокомпании «Калуга» на площади Телевизионной.

Она установлена к 90-летию областного радио и 25-летию первого регионального телевизионного эфира.

Но журналистам туристы тоже ничего не трут. Оно и понятно – их принято не тереть в реале, а полоскать в Интернете. Но наш брат на это не в обиде. Главное, чтобы любимому читателю, зрителю, слушателю было хорошо.

Так что с наступающим вас, дорогие читатели. Желаем вам в новом году, чтобы все натертые и загаданные мечты обязательно сбылись!

Уважаемые читатели, а с какими интересными традициями и памятниками вы сталкивались в различных городах, будучи туристами? Присылайте свои рассказы и фотографии в комментарии!

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