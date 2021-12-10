В Калужской области полгода не могут найти водителя школьного автобуса

Дети поселка Якшуново и деревни Кожухово Дзержинского района оказались в сложной ситуации.

До школы, которая находится в поселке Чкаловский, пять километров от Якшуново и три – от Кожухово. Школьный автобус не ходит - нет водителей. И с начала учебного года более 60 детей добираются в соседнее село на уроки, кто как может. Больше всего детей в Якшуново и Кожухово, но есть школьники и в Осеньево, Недетово, которых тоже забирали. Если у родителей есть машина – повезло: они могут закинуть детей по дороге на работу. А остальным приходится ездить на рейсовом автобусе, чтобы не идти пешком по опасной двухполосной трассе.

Каждый день с ранцами и сменкой в слякоть, метель и гололёд дети ждут рейсовый автобус на окраине поселка. Обочины нет, стоят практически на проезжей части. А сейчас скользко и родители переживают за детей.

Теперь вся надежда на рейсовый автобус. Ждут его на улице в любую погоду.

«Волнуемся за детей»

У жительницы посёлка Кожухово Анны СУХАРЕВОЙ трое детей. Утром старшую дочку Леру она собирает в школу, а среднюю Ульяну - в садик. Едут девочки на обычном рейсовом автобусе, который ходит три раза в день в определённое время. Сама Анна остается дома с младшим годовалым малышом. - Сейчас зима, сильные снегопады, а нам надо каким-то образом детей в школу доставить! – говорит Анна. - Проблемы со школьный автобусом начались с лета. Тогда были каникулы, но малышей мы возили в детский садик. В Чкаловской школе два автобуса: один - для маленьких детей, второй – для школьников (он принадлежит ГУ «Школьный автобус»). В августе уволились оба водителя. Автобусы перестали ходить. У меня маленький ребёнок, я не могу с двумя старшими ездить до школы. Приходится одних отправлять. Волнуюсь за них, как доехали, все ли в порядке. На школьном автобусе отправлять их не боялась, потому что там они были под присмотром взрослых. Теперь наши воспитатели тоже добираются пешком пять километров по неосвещенной трассе, с двух сторон которой – лес. На дорогу могут выйти дикие животные, в этих местах видели волков. Автобус был нашим спасением!

- Детский сад работает с 7 утра до 17:00. Многие родители ездят на работу в Калугу, им приходится постоянно отпрашиваться. Возят детей на своей машине, по дороге подбирая других ребят. – У жительницы посёлка Якшуново Ирины БУРКАЛОВОЙ в школу ходят сын Серёжа и дочка Варя, а младшая Дарина – в садик. - Из-за ситуации со школьным автобусом мне пришлось уволиться с работы и искать удалёнку. Но и с удалённой работы постоянно отпрашиваюсь, чтобы возить детей. Мы живём не в городе, у нас нет маршруток, Пазиков, такси. Поэтому некоторые малыши остаются дома. Рейсовый автобус из Калуги ходит редко. Все дети стараются побыстрей зайти, чтобы занять место, но большая часть едет стоя, а это небезопасно в отличие от поездок в школьном автобусе, где посадочные места рассчитаны на детей. Зимой автобус может задержаться или вообще не прийти. И каждый раз переживаешь: в школу дети доехали, а вдруг обратно рейса не будет.

- У меня в школу ходят двое старших сыновей - Артём и Саша, а дочка ещё маленькая, и не могу её в садик отдать из-за отсутствия водителя, - рассказывает мама троих детей из пос. Якшуново Светлана БУРОВА. – Сейчас сыновья ездят в школу на рейсовом автобусе. Страшно отпускать их одних, кто за них отвечать будет! Мы постоянно на нервах, переживаем за детей! Остановки находятся практически в поле, там нет камер видеонаблюдения. Утром темно, трассу заметает снегом. На ней много автомобилей. Светофоров нет. Вдруг дети выбегут на дорогу! В Якшуново остановка на окраине посёлка, мы ждём автобус на холоде. Многие простужаются и болеют. А сейчас начнутся морозы. Вся зима ещё впереди! Почему детям каждый день приходится преодолевать такие расстояния?

- Недавно был ураган, деревья падали. Мы не пустили Владика в школу, потому что не известно, сколько он простоит на остановке, прождёт рейсовый автобус возле леса. А Лину в детский сад не на чем возить, - у жительницы пос. Якшуново Ирины ВОЛКОВОЙ сын Владислав учится в четвёртом классе, а дочке Ангелине 4 года, - Из школы дети возвращаются тоже на рейсовом автобусе в 14:00. Но у Владика бывает 5 уроков, и ему приходится ещё час просто сидеть ждать, потому что домой не уехать. А у старшеклассников - по 7 уроков, которые заканчиваются позже 14:00. И учителя отпускают детей, потому что иначе придётся пешком идти. Дети не по собственной вине пропускают последние уроки, остаются без знаний по этим предметам. А мы хотим, чтобы они посещали школу, получили образование! Школьные автобусы в это время простаивают, ржавеют и в итоге придут в негодность.

Нужен хотя бы один водитель

Местные и областные власти в курсе сложившейся ситуации. Родители уже обращались и в районую администрацию, и в прокуратуру, и в министерство образования и науки Калужской области. Писали коллективное письмо. Ответы получали, как под копирку: водителя ищут, подбирают кандидатуры. Только ситуация сильно затянулась. Обращались родители и к губернатору Владиславу Шапше. После этого школе выделили временного водителя, правда, только на пару недель.

Объявление же в соцсетях Чкаловской школы о том, что срочно нужен водитель, появилось лишь 6 декабря, после возмущений и многочисленных жалоб родителей.

- Мы знаем, что за два последних месяца не раз пытались устроится на работу водителями наши местные жители, - сообщили нам в родительском комитете. - Но организация по разным причинам им отказывала. Очень просим выделить нам хотя бы одного водителя на детский сад и школу. Помогите, не бросайте нас в беде!

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