Актёр калужского драмтеатра Александр Глухов: «Не пропустив через себя, я не смогу вызвать доверие зрителей»

На днях 80-летний юбилей отметил актер Калужского драмтеатра Александр ГЛУХОВ. Коллеги поздравили Александра Глухова с юбилеем и подарили раритетное фото. Многие удивлялись, что на подаренном фото ему 48 лет, а ведь не дашь!

Царь, просто Царь!

Он не пользуется интернетом, умеет поиронизировать над собой и слушает на ночь оперу «Дон Карлос». Каждый день - в театре, играет много. И органично смотрится в различных амплуа - от комедии до психологической драмы. Стройный, энергичный, с потрясающим чувством юмора. Коллеги удивляются, как Сан Саныч лихо отплясывает на сцене и учит длинные монологи. У него постоянно новые роли! Вот, в премьерном спектакле «Горе от ума» сыграл князя Тугоуховского, а в новогодней сказке будет царём Горохом.

Большая семья

- Александр Александрович, вы давно живёте в Калуге, а где родились?

- Родился я 5 декабря 1941 года на Волге в Нижегородской (тогда – Горьковской) области. Моя мама - Татьяна – учительница начальных классов. Отец – Александр - был судьей, две войны прошёл. Когда я родился, началось контрнаступление под Москвой. А на следующий день – память Александра Невского, это мой святой. Кроме того, в то время считалось: если отец на фронте, ребёнка надо назвать его именем. Вот меня, как и отца, назвали Александром. Семья была большая – 10 человек. У меня три сестры, три брата и одна сестра приёмная.

Калуга, 1957 г. Здесь Александру Глухову 16 лет. Девушки сходили по нему с ума.

- А как в Калугу попали?

- Когда в 1944 году образовалась Калужская область, отца направили сюда судьей. В Калуге у нас не было даже посуды, ели из консервных банок, суп варили из жмыха. У бабушки огород под парком культуры и отдыха был, я приходил к ней и просил хлеба. А она говорила: «Подожди ещё два часа». И когда мы чуть оклемались, помню, как просил маму: «Приготовь те вкусненькие котлеты синего цвета». А мама рыдала. Потому что это гнилую картошку мы собирали, и она синела. Такие «котлеты» мы называли «тошнотиками».

Мамы рано не стало. Мне тогда было 11 с половиной лет. Папа - молодой, красивый. Женился во второй раз. Папа был уникальной личностью! Спокойный, интеллигентный, голоса не повысит. Не курил, не брал в рот спиртного. Нашёл деньги в Гостином дворе и отдал кассирше – придут люди, вернёте. Нашёл в Москве в метро в женском клетчатом платке кучу денег. Мы тогда подумали: наверное, женщина корову продала. Так он отдал их сотрудникам метро, которые стояли с жёлтыми флажками, поезда отправляли: спросит кто – верните. Он думал, что все такие, как он.

Александр со своими сёстрами.

Папа многому учился самостоятельно. Легко решал задачи, которые у сестры весь курс не мог решить. Всего сам добивался. Родился он в семье мельника. У отца было 7 старших братьев и сестра. Причём, все намного старше его. 20 лет разницы! Когда он родился, его отцу было уже за 70, а матери – за 50. Братья - богатыри были, ходили на кулачные бои. И отец был сильным. С мамой он познакомился в Дивеево, где мощи Серафима Саровского. Мама работала там. И когда отец пришёл к ней, пятеро местных собрались побить его. Так он в одиночку уложил их один на одного, а маму посадил сверху, сказал: «Посиди, Танечка».

Ни одного грубого слова я от него никогда не слышал, лишь однажды был случай. Мне исполнилось 16 лет, и я остался ночевать у студенток. Я же взрослый! А они с женой меня до 4 утра искали. Нашли, но не потревожили. И когда я пришёл домой, отец молчал, а его жена мне что-то сказала. И я гордо заявил, что с сегодняшнего дня я совершеннолетний и могу поступать, как хочу. Отец посмотрел на меня и сказал: «Свинья». Ох, лучше бы он ударил меня!

Мечтал петь в опере

- У вас мама учительница, папа – судья, а вы выбрали творческую профессию…

- Это я в маму. Она играла главные роли в самодеятельности, Кручинину в «Без вины виноватые», как наша актриса Надежда Ефременко. А все мои сестры стали учителями, закончили физмат Калужского пединститута с отличием. И брат был учителем, потом директором школы, первым секретарём Спас-Деменского райкома.

В одном из первых спектаклей.

- А в каком возрасте вы решили, что станете артистом?

- В детстве у меня был высочайший голос, как у Робертино Лоретти и Жени Таланова, который исполнил «Родина слышит, Родина знает». У нас радио не выключалось с утра до ночи. Я круглые сутки пел арии и мечтал стать великим оперным певцом. А после высокого голоса в подростковом возрасте обычно появляется бас. Так и вышло. И я стал петь басом. Это было такое наслаждение! Но в 7 классе произошла мутация голоса. Я не знал, что в это время надо молчать и наблюдаться у специалистов. И сорвал голос.

Учился я сначала в калужской школе №5, когда было разделение на мужские и женские школы. А когда школы стали общие – в школе № 9. И играл в самодеятельности. Первый выход на сцену был в 4 года в семейном театре. Потом Олега Кошевого играл. Закончив школу, не знал, куда идти. Оперным певцом уже не мог быть. Учителем не хотел. Потому что видел, как мои сестры и братья готовятся к урокам, проверяют тетради. И как-то соседка рассказала, что в Москве есть нефтяной институт им. Губкина, очень хороший. Ну, я в него и поступил. И вместо лекций ходил на концерты, гениальных теноров слушал. Потом я ещё учился в институте радиоэлектроники. Но однажды задумался, что я здесь делаю? В то время была биржа. В августе артисты, режиссеры из провинции приезжали в Москву и в определенном месте собирались. Я пошёл туда. У меня внешность была яркая, там сразу обратили внимание. Шесть театров меня пригласили. И 10 лет я проездил по городам, по театрам, хотел набраться опыта.

- В каких городах вы жили?

- Работал на Сахалине, в Перми, в Чимкенте - поехал туда играть Ромео. Но там жить нельзя. Все вкусно, дешево, красиво. Но летом жара до +56 градусов. Зимы тёплые. 1 января было +18 градусов! Помню, что я шёл в джемпере и держал в руках модный болоньевый плащ. А жена сидела плакала, потому что хотела вернуться в Россию. И в следующем году я оказался на Северном Урале, в Березниках. Там была самая холодная зима - до -56 градусов. Туман стоял такой, что кондуктор шёл впереди троллейбуса, чтобы водителю было видно дорогу. Ветки деревьев - толстые, в инее. Красиво! Но дикий холод. Во всех городах я почему-то всегда жил возле театра. Дойти 500 метров, но в Березняках я успевал отморозить уши. И были строгие правила. В спектаклях только один состав, без замен, и даже на пробы ездить не разрешали. У меня отец умирает, а меня не опускают из Березняков. Я опоздал, не успел проститься.

Тонкая вещь

- Расскажите о любимых спектаклях.

- Одна из любимых ролей – Петька Богомать в спектакле «Иван и Мадонна» по пьесе Кудрявцева. У нас с режиссером Соколовым были сложные отношения, но мы нашли общий язык. И он мне дал роль на выбор. В этом спектакле совершенно гениально сыграл Михаил Пахоменко. А у меня была роль на сопротивление. Если бы вы видели мой костюм! Красный бархатный пиджак, капроновая полупрозрачная с кружевами рубашка и тельняшка. Штаны, заправленные в сапоги. Он же – жених! Отличный спектакль был! Потом Соколов меня ещё занимал в «Кукушкиных слезах».

Петька Богомать – любимая роль Глухова. Чего стоит только этот костюм с красным бархатным пиджаком.

В роли Вурма в спектакле «Коварство и любовь».

- Тогда я получил самый большой комплимент, - смеётся Александр Глухов. – Вурм же погубил героев. Диктую письмо, после чего героиня гибнет. Из зала с четвёртого ряда низким голосом на меня: «У..сука!» Высший комплимент!

А если хотите увидеть меня, как актёра, приходите на спектакль «Убивец» по «Преступлению и наказанию» Достоевского. Этот спектакль дался нам очень тяжело. Я три раза хотел уйти. Там я играю следователя Порфирия Петровича (в кино его играл Смоктуновский, и я специально не смотрел, чтобы не сравнивать, а то он перетянет). И есть финальная сцена, мой монолог. Никак он у меня не шёл. И вдруг режиссер Баранников включат Рахманинова «Всенощную», у меня как полились слёзы… Даже не знаю, что это было. Нахлынуло! Мне стало жалко Раскольникова. И режиссер сказал: «Всё, спектакль состоялся». Настолько тонкая вещь наша профессия! Это даже не профессия, а диагноз. Не пропустив через себя, я не смогу вызвать доверие у вас, зрителей! А пропускать через себя очень опасно. 26 лет назад со мной произошли фантастические вещи, о которых не могу говорить, так как на это нет благословения. И я обратился к Богу. Эти события не оставили ни малейшего сомнения в существовании Всевышнего. Я был на Афоне, в Иерусалиме, на Синае, и в России ездил по святым местам. Посетил Дивеево, где родители познакомились.

В роли следователя Порфирия Петровича в спектакле «Убивец».

- Ваша дочь не стала актрисой?

- Дочь Ирина в детстве знала наизусть все мои роли. В 4 года сама вышла на сцену - поздороваться с артистами. Но закончила юридический институт, который закончил и мой папа. И сейчас она - судья арбитражного суда Москвы. Увлекается бальными танцами, выступает на конкурсах и в Париже, и в Вене. Присылает мне видео. Внучка Мария тоже юрист. А правнуку Лёше 11 с половиной лет. И он - самое высшее наслаждение, которое я получил в жизни. Когда правнук обнял меня, я понял, что такое растаять от нежности. Я просто растаял. Леша – настоящий мужчина, он ездит на квадроцикле, катается на горных лыжах, на лошади, рыбачит, охотится. Но, к сожалению, в Калугу редко приезжает.

От царя – до Бабы Яги

- В каком новом спектакле мы вас увидим?

- Сейчас была читка: драма Дударева «Вечер», работаем с Баранниковым. И готовим новогоднюю сказку «По щучьему велению». Это такая красота! Там балет задействован и костюмы потрясающие. Я играю царя Гороха. За свою жизнь много царей и королей сыграл. Один царь был любимый – в спектакле «Иван царевич», который шёл много лет, и не только дети с удовольствием его смотрели, но и родители. И Бабу Ягу играл на Сахалине.

- На Новый год?

- Нет, не на Новый год. Это был Шварц! Остроумный текст! Современная Баба Яга. На мне был брючный ансамбль в цветочках, клёш, рыжий парик, блёстки, зеленый лак. Такого лака тогда не было, и ногти красили гримом. Танец мне ставил солист магаданской оперетты. Я пробегал по залу. Один раз какой-то студент схватил меня и на колени посадил. А я ему: «Да не баба я!» Он испугался, вскочил.

- А вам самому не хотелось что-то поставить?

- Лет 20 назад я поставил моноспектакль, в котором сам же и сыграл «Комната смеха для одинокого пенсионера», второе название - «Русская народная почта». Его хорошо приняли. Но в репертуаре некуда было его ставить, тогда много спектаклей шло, все занято. И больше я не решался ничего ставить.

В «Горе от ума» Глухов в роли князя Тугоуховского появляется во втором акте.

Смоктуновский кофе не рекламировал

- Сейчас вы заняты в семи спектаклях, как запоминаете текст, у вас есть секретная методика?

- Полтора года назад я переболел ковидом. Очень тяжело. Был в реанимации и 4 суток ничего не помню. После ковида память и слух стали хуже. А методики особой нет. Моя жена как-то соседке говорила: «Мой никогда в руки текст не берет». Просто тело и мозг связаны. Мозг помнит, что ты сделал в это время: повернулся, связался с кем-то глазами. И само запоминается.

- Вам 80 лет не дашь. Как поддерживаете форму?

- Никак. Это генетика, в папу. Я вообще долгое время любил всё вредное. Но всегда много работал. И роли мне давали пионеров, студентов, аспирантов. Такой типаж был. В 40 лет я играл пионера Юру, Бабу Ягу, Змея Горыныча. Но сейчас уже много лет соблюдаю пост.

В спектакле «Д'Артаньян и три мушкетера» в роли отца Д'Артаньяна.

- Вы и в кино снимались, в «Чёрной кошке».

- В кино же редко приглашают. Сейчас много сериалов. Прельщают тем, что за два дня платят месячную зарплату. Но я к выбору роли отношусь очень принципиально.

- А дома кино смотрите?

- Смотрю. Сейчас «Вертинского» смотрел, там Виктория Исакова сыграла Марлен Дитрих/ Она, конечно, никакая не Дитрих. Но красивая женщина, и есть в ней какая-то стервозинка. Как актриса она может многое.

А вот от рекламы меня мутит, особенно когда там снимаются известные актеры. Слишком много сейчас Хабенского, Безрукова, Миронова. Нельзя торговать лицом. Раньше мы же ждали появления артистов! Я в Москве 7 лет жил, ходил на спектакли, видел многих знаменитых артистов. Раньше же было амплуа. Леонов – комедийный актёр, а когда я его увидел в «Поминальной молитве», внутри всё перевернулось. Или Раневская в спектакле «Дальше - тишина», я думал у меня сердце разорвётся. Моя самая большая мечта была сыграть князя Мышкина. И когда я увидел в этой роли Смоктуновского, выше не может быть ничего! И если бы он (что просто невозможно) стал кофе рекламировал, я бы не смог на него смотреть.

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