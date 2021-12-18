Калужский психолог рассказал, какая польза от Деда Мороза

Новый год – это время чудес, подарков и нового этапа жизни. Но бывает, что празд­ни­ки превращаются в ис­пы­та­ние и боль­шой стресс. Как вернуть радость в Новый год, всё успеть и хорошо отдохнуть, мы поговорили с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Без суеты

- Почему для многих Новый год очень важен, это значимый праздник?

- В первую очередь, Новый год - это детские воспоминания, которые вызывают тёплые чувства. Советские мультики про приключения Деда Мороза, Снеговика. Создаётся ощущение сказки, где Дед Мороз - добрый персонаж, которые дарит подарки. При этом соблюдается справедливость: чтобы получить подарок, нужно хорошо себя вести. Кроме того, в культуре некоторых стран, много рождественских историй, сказок. Новый год плотно переплетается с Рождеством. Ещё впереди, и у детей, и у взрослых новогодние каникулы. Всё это даёт радость, ощущение заслуженного отдыха, подведения итогов.

- По поводу подведения итогов. Часто к Новому году бывает эмоциональное выгорание.

- Кто по жизни суетится, тот на Новый год суетиться в два-три раза больше. А люди, которые живут размерено, вдумчиво, и Новый год остаются спокойными. Можно заранее вместе с семьей выбрать рецепты для праздничного стола, потом вместе поехать в магазин купить продукты. У всех есть свои традиции, ритуалы. Не надо для галочки делать четыре салата, потому что иначе стол пустой, а ёлку наряжать в цвета гороскопа и в последний момент успеть сесть слушать обращение Президента.

Тепло и внимание нужны всегда

- По традиции на Новый год надо подарить всем подарки. Нужно ли придавать особое значение новогодним подаркам или это как раз тот случай, когда важно просто внимание?

- Здесь у всех всё по-разному. Некоторые люди относятся к Новому году, как возможности сделать приятные памятные вещи для семьи: распечатать фото, придумать и повестить на стену красивый коллаж. Кто-то считает, что надо купить большой подарок для родных, например, телевизор, не размениваться на мелочи. А некоторые семьи живут по принципу: кто лучше и дороже подарит. И за частую это превращается в бесполезные траты, чтобы не обидеть вторую половину, а то куплю дешёвый подарок и весь Новый год на меня будут злится. Если люди мыслят таким категориями и отношения выстраиваются на материальном принципе, это грустно и обычно ничем хорошим не заканчивается.

- Почем некоторые люди определяют внимание ценой подарка: недорогую вещь подарил, значит, не любишь?

- Незрелость в каких-то вещах. Разумные взрослые люди мыслят другими категориями. Потому что дарить подарки и делать приятное для любимых, родных надо постоянно, а не только на праздник. Если люди живут с ощущением, что будет праздник и меня будут любить, мне подарят подарок, это неправильно. Потому что родные люди должны всегда получать наше тепло, заботу, внимание. И в какой-то момент надо их спрашивать: а что тебе для счастья надо?

- У мужчин к подаркам, датам чаще нейтральное отношение.

- Скорее, тревожное. Они начинают думать: понравится или не понравится. Голову ломать, бюджет определять. Хорошо, если кто-то даёт задание: в определённом магазине купить определённую вещь. Потому что женщины тоже переживают, боятся, что им купят парфюм, который не подойдет. Мне кажется, в плане парфюма, одежды, косметики сложно. С техникой - легче, например, подарить новую модель телефона. Это и обновление: год закончился и вот - новая модель, более удобная. Но здесь, у кого какие возможности.

Чего хотят дети

- Ощущение сказки остается важным для современных детей?

- Осень длится долго, ребенок привыкает к серости, слякоти. А потом начинается зима со снегом, санками, снеговиками. За окном гремит фейерверк, много вкусностей в холодильнике, под ёлкой откуда-то возникают подарки… Всё это создаёт особое ощущение. А критерием взросления является момент, когда мы начинаем подозревать, что Деда Мороза не существует.

- Что делать, если ребенок боится Деда Мороза?

- Не надо его пугать! Боится, потому что изначально уже имеет какой-то страх, который материализуется в форму Деда Мороза. Может быть, ребёнок насмотрелся какого-то страшного контента, или его напугал кто-то из родственников, сказал, что Бабайка придет. А сознание ребёнка не всегда может полноценно различить Бабайку и Деда Мороза. И ещё ребёнка пугает, если Дед Мороз – это папа. Потому что малыш понимает, что что-то не так. Дед Мороз напоминает родного человека. Этот диссонанс, несоответствие вызывает панику. Есть и другой момент, когда ребёнок остаётся один на один с Дедом Морозом, ему непривычно, что с ним чужой человек, который неожиданно оказался в квартире и просит стих рассказать. Другое дело, когда утренник в детском саду, и ребенок чувствует, что он не один, внимание равномерно распределяется на всех детей. И у него нет какой-то внутренней ответственности за происходящее: не надо что-то отвечать, говорить. И ребёнок получает от этого удовольствие.

- Стоит ли заставлять ребёнка учить стих к Новому году, если он не хочет?

– Ну, ребенок потом может и учиться не захотеть. Надо понимать, что это ещё и педагогическая мера. Конечно, спорный вопрос, насколько хороша мотивация, связанная с материальным подкреплением. Здесь есть плюсы и минусы. Но почему бы ребёнку не потренировать лишний раз свою память и выучить стишок. И самое главное, у ребенка должен быть анализ: как я себя вёл? Заслужил ли я подарок? Возможность задуматься над своим поведением - это главная польза от Деда Мороза. Если ребёнок мыслит такими категориями, то прежде, чем сделать какую-то шалость, он задумается, что может остаться без подарка.

- Дети сейчас пишут письма деду Морозу, просят подарки.

- Сейчас это тренд, и везде - в фильмах, мультиках - обыгрывается.

- Но бывают такие желания, которые родители не могут исполнить.

- А это классно! Это - диагностика. Ребенок может, например, написать: «Дед Мороз забери дядю, потому что он себя плохо ведёт, обижает меня». И родители узнают, что на ребёнка оказывается психологическое насилие.

- Часто просят подарить животных.

- Животные - отражение того, что ребёнку не хватает тепла, контакта, общения. Не хватает взаимодействия с живым существом. Здесь, в первую очередь, надо подумать, как увеличить контакт с ребёнком. Дать ему ощущение любви, тепла. Но всё индивидуально! Может, в желании иметь кошечку или собачку, нет психологических смыслов. Ребёнок увидел у друзей щеночка, и это для него фантастические эмоции.

Не перегружать себя

- Что делать если скоро Новый год, а настроения нет?

- Есть люди, которые умеют создавать себе настроение. Это - навык. Ведь может так совпасть, что Новый год будет связан с проблемами, вопросами, болезнями, рабочими моментами, отчётами, надо побыстрее закрыть годовые проекты. В итоге, люди приходят к психоэмоциональному истощению и, конечно, в таком состоянии нет праздничного настроения. Лучше не откладывать всё на последний момент, а заблаговременно решать все вопросы, чтобы три-четыре дня до Нового года не стали интенсивом.

- Планы ведь тоже могут сорваться.

- Самая большая беда ждёт после Нового года. Потому что большинство людей в небольшой промежуток праздников хотят вместить невместимое. Планы строят: и елку нарядить, и на лыжах, на коньках покататься, и по городу погулять, и фотосессию устроить, и фильмы посмотреть, и книжку почитать. Праздники проходят, и оказывается, что из задуманного они сделали 15%. Поэтому самая важная рекомендация: не придумывать себе десятки разных дел, а выбрать одно-два. Когда мы себя перегружаем, потом чувствуем разочарование, у нас нет настроения. И в следующем году заранее настраиваемся, что ничего не получится, всё быстро пролетит, а через неделю – на работу. У человека создается определенная привычка, и Новый год проходит в грустных тонах.

- Бывает, что кто-то остаётся в Новый год один: болеет или не может уехать к близким.

- К счастью, у нас не только сам Новый год воспринимается, как праздник, но и вся новогодняя неделя. И некоторые люди иногда по пять раз отмечают: к одним сходят, отметят, к другим. Важно понимать, что никто не мешает отпраздновать позже. Если человек находится в больнице, то в палате он, чаще всего, не один. В отделениях к Новому году создают праздничную атмосферу: наряжают ёлки, вешают гирлянды, мишуру. И чувствуется праздник.

Эмоции запланировать невозможно

- А как вы отмечаете Новый год?

- Для меня это семейный праздник. До того, как женился, я до боя курантов отмечал с родителями, а потом мы встречались с друзьями. А сейчас - дома с женой и детьми. Приезжают бабушки, дедушки. Иногда мы к ним в деревню уезжаем. Составляем график, когда поехать к одним, когда – к другим. Ёлку ставим искусственную, наряжать её стараемся вместе. Если я сильно загружен работой, то всё равно прихожу и хотя бы мишуру под потолок вешаю. У каждого ещё сохранились старые советские стеклянные шары. И новые можно купить. Всё это создает тёплые воспоминания. И главный ритуал – проводить уходящий год со всеми плохими и хорошими событиями, которые были, и под бой курантов загадать желание.

В праздниках важна неспешность, когда город 1 января сонный, редкие прохожие на улице, мало машин. Это даёт возможность отдохнуть и набраться сил. Здесь хорошо переключиться. Иначе на следующий год праздник будет также восприниматься. Будут те же эмоции. Психика запоминает, что мы чувствуем в те или иные периоды.

- Значит, надо набраться положительных эмоций.

- В адекватном объёме. Мы же не можем предсказать: сейчас приду к друзьям, и буду счастлив, будет весело, хорошо. Не факт! И счастлив ты можешь быть совершенно в другие моменты. Невозможно запланировать какие-то ощущения, эмоции. И чтобы сильно не разочаровываться по поводу нереальных ожиданий, лучше стараться быть в моменте. Часто мы уходим в свои мысли, переживания, гонку и суету и теряется ощущение праздника.

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