Исследователи выяснили судьбу известной калужанки

В начале ХХ века в Калуге жила скульптор Екатерина НИКИФОРОВА-КИРПИЧНИКОВА – автор памятника Гоголю. Василий Пуцко долго искал сведения о её биографии.

Екатерина Никифорова-Кирпичникова родилась в Калуге, но в нашем музее сохранилось всего шесть её скульптурных работ.

В музее изобразительных искусств открылась выставка, посвященная этой талантливой женщине. В витрине старинное фото молодой Екатерины Никифоровой. Сделано оно в начале ХХ века в фотоателье Стефании Адамович.

- Это фото передали родственники мужа Екатерины Дмитриевны, - говорит старший научный сотрудник Калужского музея изобразительных искусств, куратор выставки Василий ПУЦКО.

Счастливые годы

Екатерина Дмитриевна Никифорова родилась в Калуге в декабре 1879 года, скорее всего, в небогатой мещанской семье. Известно, что у неё был старший брат Александр.

В 1907 году она закончила скульптурное отделение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Училась у Павла Трубецкова, Валентина Серова, Константина Коровина. После училища вернулась в Калугу, 7 лет преподавала рисование в женской учительской семинарии, организовала художественный кружок. Устраивала выставки и сделала доклад о модных течениях того времени, шокировавший калужскую публику.

Работа Кирпичниковой «Лев и Львица». Она часто брала нейтральные, анималистические темы.

В 1915 году Екатерина выходит замуж и подписывается уже как Никифорова-Кирпичникова. Её муж - из Санчурска, а познакомились они, по предположениям исследователей, в Москве. Потом Кирпичниковы 10 лет жили за границей (Греция, Англия, Франция). В 1925 году вернулись в Россию. Некоторое время провели в Калуге. Из-за границы скульптор привезла деревянные работы и подарила Калужскому музею. В родном городе Екатерина Дмитриевна успевает выполнить барельеф с изображением головы Гоголя. Он был отлит в 1925 году. А в 1936-м вмонтирован в белый бетонный обелиск, установленный в парке Циолковского, где когда-то был домик, в котором жил писатель. Поначалу его действительно поставили на место флигеля, но затем перенесли в липовую аллею парка. А в 1990-х годах обелиск исчез. Говорят, что его среди бела дня сняли и увезли. Что с ним стало дальше – неизвестно. Талантливая работа Кирпичниковой пропала. В парке же появился черный обелиск, а в 2014 году был установлен памятник Гоголю. Судьба самой Екатерины Дмитриевны после Калуги сложилась трагически.

Памятник Гоголю с барельефом, выполненным Кирпичниковой, исчез из парка.

Екатерина с мужем в Лондоне.

Подкосили неприятности

- Считалось, что Кирпичникова умерла в 1930-е годы. Я ничего не мог понять, потому что в Московских каталогах значилось, что в 1930 годы она выставляет то одну вещь, то вторую. Но не может же покойник выставлять! – рассказывает Василий ПУЦКО. - Попытался навести справки. Но никто не мог ничего сказать. В 1990 году в Казани проходила конференция, посвященная искусству 1920-1930 г. И я написал небольшой доклад, посвященный Никифоровой-Кирпичниковой, в надежде, что кого-то заинтересую этим материалом. Но просчитался. Доклад был выслушан спокойно. Я и не знал, что в то время в Казани ещё были живы родственники её мужа. Племянник мужа – Пётр Кирпичников – известный химик с мировым именем. Всё это выяснилось сравнительно недавно. Более того, у меня с Кирпичниковыми в Казани оказались даже общие знакомые. Парадоксы судьбы! Теперь известно, что муж Екатерины Дмитриевны работал в полпредстве, поэтому они и жили за границей. В 1937 году его расстреляли. Сама Екатерина Дмитриевна была в ссылке в Казахстане. Освободилась только после войны. В Москву вернуться не могла. В Калуге родственников не было, потому что брат тоже был расстрелян в 1937-м. И единственными, кто её смог приютить, оказались родственники мужа, которые жили в глуши в Санчурске Кировской области. Там она и жила до самой своей смерти в 1955 году. И была уже морально травмированным человеком, практически не имела заказов и не могла делать новые скульптуры. А была удивительно талантлива! Но её буквально подкосили неприятности. И эта маленькая выставка стоила очень больших хлопот. Всё, что вы здесь видите, много лет приходилось собирать по крупицам.

«Портрет девушки», работа Екатерины Кирпичниковой, масло.

«Портрет старика», работа Кирпичниковой, цветные карандаши.

Жила на сундуке

О последних годах жизни Екатерины Дмитриевны известно мало. Но сохранились два письма, которые она отправила своей знакомой – скульптору Анне Голубкиной. Екатерина пишет:

«Вы спрашиваете о моих удобствах. Их нет. У меня нет своей комнаты. Я живу на сундуке. Работаю не дома, а в клубном помещении медиков, где выполняла заказ. Теперь всё же чувствую почву под ногами. Меня здесь хвалили по радио, это подняло мой престиж. И мои родственники стали более считаться со мной».

С родственниками мужа в Санчурске, 1951 год. Екатерина Дмитриевна в самом дальнем ряду.

Дом, в котором жила скульптор у родственников в Санчурске.

Фото с памятника на кладбище. Екатерина Дмитриевна похоронена в Санчурске.

Увидеть работы Екатерины Никифоровой-Кирпичниковой, фотографии и небольшой фильм о ней можно в музее изобразительных искусств до 16 января 2022 года.

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