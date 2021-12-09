Шахматист Сергей Шарабин: «Я хотел стать директором шахматной школы и поднять уровень Калуги до всероссийского, но назначили судью по хоккею»

В начале декабря в Калуге вышло в свет седьмое издание книги «Через тернии к счастью» известного в городе писателя и журналиста, тренера-преподавателя высшей категории по шахматам Сергея ШАРАБИНА.

В этой книге Сергей, имеющий серьезное заболевание, рассказывает о том, как на протяжении всей своей жизни пытается справиться с ним.

Также в декабре калужанам представят еще одну редакцию его шахматного всеобуча – учебника по шахматам для самых маленьких.

О жизни Сергея Шарабина и о том, что нового появилось в его творчестве, мы и поговорили в рамках интервью.

- Сергей, когда вам поставили этот страшный диагноз- ДЦП, и как проходила реабилитация?

- Я родился в Калуге 28 ноября 1960 года. Диагноз последствия детского церебрального паралича, установлен с 10 месячного возраста. Регулярное лечение проходил в специализированных санаториях «Калуга-бор», в Анапе, Евпатории, Китае.

В своей книге «Через тернии к счастью» я подробно описываю три свои поездки на лечение в Китай. Отношение государства, Минздрава страны и чиновников к проблемам и реабилитации людей с диагнозом последствия детского церебрального паралича.

Третья поездка состоялась благодаря Анатолию АРТАМОНОВУ и губернатору китайской провинции Шаньси.

Но главной проблемой стало то, что никаких предварительных документов по поводу того, какое лечение должно проводиться, не было. Договоренности на бумаге не зафиксировали, происходил только телефонный разговор.

- Как вам пришла в голову идея воплотить этот опыт в книгу?

- Мое лечение в китайской клинике превратилось в общенародное обсуждение. Многие земляки и россияне стали свидетелями и соучастниками моей борьбы за здоровье.

Калужане услышали о моей проблеме с лечением и помогли со средствами на поездку. Использовал и мои собственные сбережения, собранные за долгие годы тяжким трудом.

Я решил, что общественность должна узнать правду. Поэтому и написал эту книгу.

Сергей Шарабин у «Зимнего дворца» в Пекине в августе 2000 года.

- Что вас больше всего удивило в Поднебесной?

- По прибытию в Пекин очень поражался, с какой доброжелательностью меня встретили.

Культура, архитектура и мировоззрение китайцев поражает. Они совершено по-другому воспринимают окружающий мир и питание. Еда - это культ. Люди из Поднебесной совершенно по-другому к ней относятся. Для китайцев это - общение и божество.

Сразу же по прилёту в Сиань с переводчиком я отправился в больницу. Китайские врачеватели делали мне в основном иглоукалывание и капельницы. Готовили к оперативным процедурам. Должно было состояться серьезное хирургическое лечение.

Первая сложная операция планировалась 28 мая 2002 года на головном мозге. Но за сутки ее отменили. И я сам виню себя в этом.

- Почему в итоге вам отменили операцию?

- С самого утра 24 мая прикрепленная медсестра твердила, что мне обязательно нужно постричь волосы. Затем объяснила, что процедура переносится на понедельник.

Вечером слова Ван Хуичинь подтвердила старшая медицинская сестра Тя Хунвей, которая назвала дату - 28 мая.

Директор научно-исследовательского института традиционной китайской медицины Лю Шаомин впервые посмотрел мои российские фотографии. Я его поблагодарил за лечение и откровенно сказал, что мышцы лица и разговорная речь - хорошо, а все остальное плохо.

Также я сказал врачу, что не могу больше продолжать лечение, потому что у меня закончились деньги и придется ни с чем возвращаться в Калугу. В заключение сказал директору, чтобы не обижался. Что я его очень уважаю.

После этого между Лю Шаомином и медсестрой произошел разговор. Затем из письменного стола она достала мои статьи и ознакомила его с ними.

Директор жестами показал, что медицинский институт полностью берет на себя все затраты.

Китайская медсестра на два часа уложила меня под капельницу. И напомнила, что необходимо подстричься и помыться.

Мне с трудом верилось, что директор принял решение продолжать лечение за счет клиники не просто терапевтическими методами, а применять дорогостоящее оперативное вмешательство.

На короткое время медсестра вышла из палаты, а когда вернулась, она была вне себя. Мы втроем остались в палате, с нами находился еще социальный работник Сяо По. Он был очень зол на меня. Я ничего не мог понять. Знал только одно. Мне предстоит сложная операция на головном мозге, которая при успешном исходе избавит от парализации.

Я попал в очередную стрессовую ситуацию. Левая рука не могла разогнуться, а походка была черепашья. Во второй половине дня пришел директор института и отменил подготовку к операции.

Ближе к полудню позвонила переводчик и сотрудник администрации провинции Шаньси и грубо сказала, что знает о моей деятельности.

Дело в том, что я вел ежедневный дневник. Писал о каждом прожитом дне в медицинском институте. Зря я фиксировал все свои мысли и рассуждения в компьютерной базе данных. Как оказалось, через электронную почту она читала, что я пишу.

Записывал слова лечащего врача, которая не скрывала своего негодования от очень скудного финансирования лечения российского пациента администрацией провинции. К тому же переводчица многое переводила администрации неверно и самые ключевые детали были упущены. Многое в этом деле зависело от языкового барьера. И я очень сожалею, что так получилось.

Таким образом, было отменено самое главное событие, ради которого я отправился в Китай. Я расстроен и разочарован после 9 мая этой поездкой. Значит, не судьба быть здоровым.

- Насколько регулярно вам нужно проходить курс лечения?

- Мне процедуры желательно проходить хотя бы раз в полгода. По направлению врача в поликлинике не принимают 2 года пациентов, нуждающихся в различных физиопроцедурах.

10 декабря я поеду в клинику имени академика Бурденко, чтобы мне Министерство здравоохранения России выделило государственную квоту для прохождения интенсивного курса лечения в Германии или Китае.

Эту поездку в Москву на медицинскую комиссию я добивался 9 месяцев. Но уверен на все 100%, что они мне откажут.

- Почему вы уверены, что вам откажут в квоте?

- Это будет пятая по счету государственная комиссия по отбору советско-российских граждан на высокотехнологичное лечение за рубежом. Первый раз мне отказали в 1988 году. Когда я находился непосредственно во Всекитайском Центре лечения и реабилитации инвалидов с диагнозом последствий ДЦП и должен был пройти полный 280-дневный курс лечения.

Минздрав страны категорически отказался оплачивать лечение. В государстве больных страдающий тяжелым неврологическим заболеванием ДЦП миллионы. Лечение очень дорогостоящее. При этом диагнозе поражаются определенные участки мозга. Все упирается в деньги и медицинскую систему.

Сергей Шарабин проводит мастер-класс на Дне физкультурнике.

- Несмотря на все ваши проблемы со здоровьем, вы известны в Калуге как высококлассный шахматист. А что вас привело в тренерскую профессию? Как вы добились таких успехов на этом поприще?

- Серьезно шахматами увлекся с конца 4-го, в начале 5-го класса. Несколько раз выступал на чемпионате России среди инвалидов опорно-двигательной системы.

Перед собой поставил цель в 7-м классе стать мастером спорта по шахматам или в крайнем случае тренером. Я в те далекие школьные годы понял, что за счет шахмат можно поправить свое здоровье на Западе. Эмиграции никогда не боялся и был готов уехать. В старших классах мне даже присвоили кличку «Диссидент». И я этим очень гордился.

Получив высшее образование начал работать тренером по шахматам. Мой общий стаж - 35 лет. Работал в детско-юношеской спортивной школе № 5 с 1986 по 2017 год.

Я хотел стать директором этой шахматной школы, чтобы поднять калужских шахматистов на всероссийский уровень. Отправлял свое резюме в управление физической культуры спорта и молодежной политики. Но директором назначили судью по хоккею.

- В калужских шахматах давно не воспитывали сильных гроссмейстеров. Какие, на ваш взгляд, проблемы в этом виде спорта в нашем городе имеются?

- Да, действительно, только один уроженец калужской земли имеет звание гроссмейстер. Это наш земляк, почетный гражданин Калуги Юрий АВЕРБАХ. Я, кстати, в свое время брал у него интервью.

​​​​​​А большие проблемы в калужских шахматах в последнее время возникли потому, что тренерский состав из-за маленькой зарплаты уходит с работы. Безусловно, они преданы своему делу, но им тоже нужно выживать.

- Сергей Николаевич, вы постоянно в этой жизни боретесь. За свое здоровье, за работу, за справедливость в конце концов. Что придает вам силы не сдаваться и не опускать руки?

- Таким меня воспитали родители. Идти только вперед. Никогда не сворачивать от поставленной цели.

Отец у меня военный с многолетним стажем. Прошел всю войну. Дважды контужен и раненный. Сумел уберечь раздробленную левую ногу. Он научил на собственном примере бороться за жизнь.

Всегда быть целеустремленным и никогда не пасовать перед трудностями, не опускать руки. Любить жизнь, как бы трудно ни было.

Я творческая личность. Мне хочется потомкам поведать в своих произведениях, в какой социально-политической формации нам довелось родиться, жить и выживать. Как стать и быть человеком в обществе при страшном диагнозе.

Сергей Шарабин с экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

Наша справка

С 2004 по 2014 года вышло шесть изданий книги Сергея Шарабина «Через тернии к счастью».

В 2018 г. вышла книга «Мафия», посвященная памяти его родителей: Николая Григорьевича и Любови Константиновны, в которой рассказывается о политической, государственной и экономической ситуации в стране с 2000 до 2018 года.

Также Сергеем Шарабиным в соавторстве написаны книги по шахматной специализации с Эльвирой Коган «Шахматы для самых маленьких», и «Шахматный всеобуч».

Следующее произведение, которое Сергей Шарабин уже начал писать, называется «Коррупция или государственная проституция». Оно посвящено интернету и расскажет том, что как его превратили в игрушку для взрослого человека, чем он напоминает китайский.​​

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