Известный психолог: «Машина - трата времени, денег и нервов. Через 15 лет в Калуге автомобилей не будет»

Почему некоторые водители ведут себя на дороге неадекватно, что говорит о человеке его машина и манера вождения и как успокоится за рулем. Об этом мы поговорили с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

- Михаил, часто выезд на дорогу превращается в стресс, почему?

- Не знаю, стресс ли это для людей. Люди ездят себе спокойно… Камеры везде. Ремонт машин сейчас дорогой. Да и попадать в поле зрения не выгодно. В Интернете есть калужские соцсети, паблики, которые сразу выкладывают на своих страничках видео, если человек ведёт себя по-уродски. Никому попадать туда не хочется. В этом и смысл всеобщей информатизации. Камеры везде, и количество явных идиотов снизилось.

- За последние годы количество машин в городе увеличилось, ездить стало сложней.

- Так это еще лучше! Машин больше - скорость меньше.

- Пробки же раздражают…

- Разве это проблема? Печально, если они раздражают, значит, человек не умеет работать над собой. Какие-то слабые люди пошли. Ну, раздражают. А зачем ты тогда поехал?

- Некоторые далеко живут.

- А чего они далеко живут, кто их туда поселил? Это - условия. Меня снег, например, раздражает. Пробки - та же стихия. От нас разве как-то зависит, будут пробки или нет. Раздражает - надо дома сидеть.

Нет культуры вождения

- Многие отвратительно ведут себя за рулём: лезут, подрезают или, наоборот, не пропускают при перестроении, едут по обочине…

- Потому что мы ещё не привыкли к новым реалиям. Город старый, с узкими улицами. И культура вождения у нас до сих пор не сформирована.

- Но мы же одинаково учили правила, сдавали экзамен в автошколе. А ездят все по-разному. Почему люди не соблюдают правила?

- Зачастую они не имеют опыта.

- Или они слишком высокого мнения о себе?

- Я не думаю, мне кажется, эта история преувеличена. Есть люди, которые знают, что существует негласное правило: пропускать через одного. А многие просто не в курсе.

- И поворотники не включают, забывают?

- Ну, это своего рода понт. Тоже определенная категория людей: либо на премиальных иномарках, либо на корытах отечественного производства, чтобы подчеркнуть крутизну. Показать, что я могу позволить этого не делать. Но это до первого конфликта. Опасные люди всегда были и будут. И количество таких случаев будет возрастать. Но природа своё дело всё равно сделает. Она рано или поздно будет останавливать.

- Если на дороге возник конфликт или нахамили, стоит отвечать?

- Это насколько духу хватит и какое у человека желание. Если я чувствую силу, то веду себя нагло. Если не чувствую, сделаю вид, что ничего не произошло. Можно и ответить на хамство, если человек знает, на что он идет. Пусть конфликтует. Если не осознаешь последствий, то лучше себя притормаживать.

- Можно как-то снять эмоциональное напряжение за рулём?

- Нет, либо человек учится с собой работать, либо нет. Ко всему надо готовиться заранее. Если человек неподготовлен, то быстро ничего не сделаешь. Только молиться или принять какую-то таблетку. Дыхательные практики никто делать не будет. А тот, кто их знает, и так делает.

Общество состоит из Шариковых

- По манере вождения можно охарактеризовать человека?

- Естественно. Суетливость, хаотичные перестроения, резкие маневры. Как человек, например, сообщения пишет, так и машину водит. Если по 15 сообщений сразу строчит, то и ездит дергано, не плавно. Видишь, что на дороге неадекватный, надо либо подождать, пропустить либо обогнать, чтобы ничего не вышло.

- А если ругается за рулем?

- А кому он вредит? Только себе и пассажирам, если они есть. Пускай ругается, если ума нет. Это от банальной невоспитанности, неумения себя по-человечески вести и неумения управлять своими внутренними процессам. Часто - признак низкого интеллекта и низкой культуры. Это Шариковы. Общество, которое состоит из Шариковых и их потомков, причём обоего пола.

О мужчинах и женщинах

- У мужчин и женщин разная манера вождения?

- Нет, истории про блондинок преувеличены. Блондинки, может быть, более заметны, они выделяются. Мужчинам приятнее смотреть на женщин. А плохо учат вождению и тех, и тех. Не дают дополнительных знаний, негласных правил, которые нужны и приобретаются с опытом или узнаются на форумах в Интернете.

- У мужчин предвзятое отношение к женщинам за рулём.

- Это и в обратную сторону можно сказать. Многие люди относятся друг к другу предвзято.

- Почему так? Это ревность мужчин к технике?

- И к технике, и к свободе. Почему женщина не сидит дома, чего за рулем ездит? Её место у плиты должно быть, и работать тоже не надо.

- Как наш характер отражается в том, какую машину мы выбираем?

- Есть фетишисты, которым важны вещи: машина, одежда. Они всегда были и будут. И один к машине относится как к куску железа, а другой делает тюнинг, моет её каждый день. Это когда в жизни ничего более значимого и адекватного нет, надо хоть что-то делать значимым искусственно.

- От пола отношение к выбору авто зависит?

- Я не замечал. Фетишисты бывают обоих полов. Я видел равнодушных к авто женщин и очень трепетно относящихся мужиков. Мне кажется, с полом это не связано.

Какие машины опасны

- Иметь большую дорогую машину считается престижным.

- Наоборот. В силу того, что бензин дорогой, народ потихоньку приходит к экономии и отказывается от больших машин, многолитражек. Люди сейчас больше, чем когда бы то ни было, соизмеряют цену и качество. Если человек за городом живет, возможно, ему нужен внедорожник. А если в городе, то зачем? Опять же, трудности с парковкой, с перестроением. Люди это стали учитывать. Дешёвый понт никому особо не интересен. Никого ничем уже не удивить. И есть обеспеченные люди, которые ездят на скромных корейских автомобилях.

- Не замечали, что чем больше и дороже машина, тем наглее водитель?

- Может, в 1990-х так было. Не знаю, я не замечаю. Другое дело, что есть специфические автомобили, хозяина которых чаще всего надо опасаться. Например, «Тойота Камри» и «Нисан Теана». Вот почему-то, если видишь на дороге такую машину, особенно новую, – жди беды. Человек будет хамить, подрезать, нелепые действия совершать. Это какой-то особый клан.

Не садиться за руль

- Многие новички или те, кто пережил аварию, боятся сесть за руль. Что делать с таким страхом?

- Бывают и психопаты, и депрессивные, каких только не бывает. Лучше не садиться за руль, пока страх есть. Вообще, история про то, что водить автомобиль необходимо, не соответствует реальности. По-хорошему, если есть возможность не садиться за руль, можно и не садиться.

- Преодолеть этот страх можно?

- Можно. Для этого есть специалисты, которые назначат необходимый курс терапии.

- А самому?

- А как самому можно пломбу себе поставить? Нельзя. Тут - то же самое.

- Всегда есть волнение за рулем.

- Оно и в жизни есть, это нормально. Люди попереживают и всё.

Дорогой подарок

- Стоит ли родителям дарить ребёнку, например, на 18-летие, машину?

- А что в этом такого? Если есть возможность подарить квартиру, машину, яхту - дарят. А если нет возможности и дарят, тогда вопрос: зачем они это делают. Если ребёнок адекватный, его ничем не испортить: ни машиной, ни яхтой. Если дурак, его можно новым телефоном испортить, он точно также будет глупости делать. И если родители последствия своих действий не соизмеряют, пусть экспериментируют.

Кажущийся комфорт

- В будущем машин станет только больше.

- Или меньше. Потому что с какого-то момента будет понятно, что всё станет одной пробкой. И никакого средства передвижения не будет. Будет средство стояния.

- Есть шанс, что культура вождения в ближайшее время измениться?

- По моим наблюдениям, всё больше людей отказывают от машин. Это неэффективно. Любой здравомыслящий человек понимает, что иметь машину невыгодно. Это уже пережиток прошлого. Туда-сюда, и машин с двигателем внутреннего сгорания не будет. Мне кажется, если кто-то из нас купил сейчас машину - это будет его последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Экологическое лобби возьмёт власть и лишит людей возможности ездить на машинах. Лет через 15 мы вообще не вспомним, что такое автомобиль. Он даже сейчас абсолютно не оправдан, бессмысленен. Тот, кто говорит, что автомобиль ему прямо необходим, лукавит. Потому что общественный транспорт до сих пор развит плохо. А люди, которые создают пробки, это те, кто живёт в двух кварталах от работы и кому лень 10 минут пройтись пешком.

- Многим машина нужна, чтобы детей возить на учебу, тренировки, кружки…

- Причем тоже в соседний квартал. Смешно наблюдать, когда человек живет в трёх минутах от детского сада и ездит туда на машине. Я знаю такие случаи. А зимой завести, прогреть машину - это 15 минут, доехать, припарковаться - ещё 15 минут. Зачем? Три минуты пробежаться по свежему воздуху - гораздо быстрей и приятней. Но у людей дурацкий стереотип: раз есть машина, значит, на ней надо ездить.

- С маленьким ребёнком проще ездить на своей машине, чем в общественном транспорте. И безопасней – меньше риск заболеть.

- Нет, это кажется. Ну может, это кому-то удобней. Но вынести ребёнка из тепла, засунуть в непрогретую машину, потом из неё высунуть и засунуть опять в тепло. И где здесь больше вероятности, что он заболеет? Это мнимое удобство, кажущееся. Людям даже в голову не приходит, что можно по-другому жизнь построить. Настолько ригидное, мёртвое, непластичное мышление, диву даёшься! Ведь больше теряешь времени, денег, нервов, чем приобретаешь.

- И все-таки нервов теряешь…

- Конечно. Я говорю про общечеловеческую массу, которая не умеет с собой обращаться. Причем, люди мало того, что с собой обращаться не умеют, так ещё и другим будут дополнительно усложнять жизнь. Такой общенациональный вид спорта: дай-ка я сделаю себе как можно более не комфортно и окружающим заодно. Происходят соревнования. Если бы люди себе действительно жизнь облегчали, но они этого не делают. Просто кажущаяся забота о себе. Все эти эгоистические штуки, я бы понял, если бы это реально людям помогало. Но это мешает, вот в чём подоплека.

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