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Столичный художник нарисовала Калужское предприятие

Татьяна Светлова
Опубликовано: 09.12.2021 19:20 0 151
Столичный художник нарисовала Калужское предприятие

На первом этаже Инновационного культурного центра разместилась необычная космическая экспозиция «Полёт».

На больших листах оргалита можно увидеть процесс нанесения нанопокрытия на стекла летательного аппарата, создание конструкций для большого адронного коллайдера, деталей для ракет-носителей «Протон М».

Всю эту технику изобразила молодой художник Агне-Мария СИЛКИНАЙТЕ. Причем рисовала она Калужское предприятие, которое очень поразило её.  

На серию работ «Технология» лучше смотреть с противоположной стены.

- Серия «Технология» - самая любимая, - признаётся Агне-Мария. - Потому что я много с ней пережила, это была моя дипломная работа в Суриковском институте. Больше года готовилась, чтобы нарисовать. У меня были мешки, килограммы эскизов, я придумывала концепцию. Работа посвящена предприятию, которое находит в Калужской области и делает всё: от композитных материалов до деталей марсоходов. Удивительное место! Поражает, что оно находится настолько близко к нам. Серия нарисована не в случайном порядке. Здесь есть ритмическая задумка: круглые формы сочетаются с острыми. И это не точно переданный чертеж, а художественный образ. Если сюда придет человек, который в этом разбирается, он будет меня очень ругать. И лучше смотреть на работу с противоположной стены, чтобы видеть всю серию сразу.  

На выставку пришёл и губернатор Владислав ШАПША, который долго осматривал экспозицию, заметив, что Агне-Мария глубоко погрузилась в тему.

Дочь лётчика

- Я родилась в Литве, но всю жизнь прожила в России. Одно время уезжала в Лондон. Сейчас живу в Москве. Моя мама - физик, ученый. Но в какой-то момент она прекратила свою научную карьеру и занялась своим хобби – дизайном. Теперь это стало её основной профессией. А папа - летчик. Поэтому всё детство я провела на аэродромах, перебирая разные железки. Делала это с большим удовольствием. Обожала технику, относилась к ней также, как люди относятся к домашним животным. Для меня это не просто металл, железки – они как живые. Мои любимые книги: «Чайка» Джонатана Ливингстона, «Маленький принц» Экзюпери. Авиация - часть моей жизни, метафора чего-то большего, моя любимая тема. Правда, инженером я не стала, наверное, потому что больше любила рисование, чем математику.

Но я училась летать на вертолете, занимаюсь мотокроссом.

«Двигатель», 2021 год, оргалит, темпера.

Облазила свалки

- У Циолковского есть фраза: «Невозможное сегодня станет возможным завтра». Эти слова несут глубокий смысл: если чего-то сильно хотеть, мечту можно осуществить. На выставке «Полёт» в ИКЦ представлено несколько серий. Задумала я эту работу в 2017 году, так что это – многолетний труд. Началась авиационно-космическая тема с офортов (это вид гравюры). Я облазила все свалки, все авиационные мусорки, нарисовала все железки. Это была огромная работа. Гравюра для меня важна, потому что я рисую металл, работаю с металлом. На металлической пластине делаются специальные отверстия, туда забивается краска и печатается через специальные станок. У посетителей выставки есть редкая возможность потрогать «доску», с которой отпечатаны офорты. Обычно я этого не разрешаю.

Серия «Технология» сделана темперой на левкасе по старинной технике, которая использовалась для икон. А серия «Детство летчика» нарисована обычным карандашом на оргалите. Чтобы почеркнуть технологичность, мне нужны было простые материалы, которые можно найти, например, в цеху.

Серия «Детство лётчика». Посетители выставки фотографировались на фоне работ молодой художницы. 

Эта серия про то, как ребенок изучает разные аспекты авиации, понимает, что горячий воздух поднимает вверх, чувствует аэродинамику. Возможно, когда- то пытались почувствовать порывы ветра Циолковский или Гагарин. Все великие идеи рождаются с мечты. И здесь, на одной из картин, есть мой автопортрет, и мне позировали мама и племянник. Мне всегда было близко академическое искусство, вдохновляли работы Вермеера, Рембрандта, и хотелось изобразить нашу реальность в такой стилистике.

«Рокас», 2018 год.

«Шар», 2021 год.

Продолжение будет весной

- Я рисую, и портеры, и пейзажи, и стены расписываю, но любимая тема – техника, авиация. Я слежу за жизнью предприятий, интересуюсь новыми технологиями. И буду продолжать эту тему, готовить для «Циолковский фест», который пройдёт весной, новые работы.

Не девичий взгляд

Выставку можно увидеть до 10 января. Как сказала художественный руководитель ИКЦ Анна Сенатова, экспозиция Агне-Марии открывает цикл культурных событий, связанных со 165-летием со дня рождения Циолковского, которое будет отмечаться в следующем году.

- Полеты, техника, масштаб… совершенно не девичий взгляд, - заметила Анна СЕНАТОВА. – Это взгляд человека влюбленного в небо, в космонавтику, и в технику. И на Х юбилейном фестивале современного искусства «Циолковский Фест»-2022 Агне-Мария Силкинайте выступит титульным художником.


Анна Сенатова поздравила Агне-Марию с открытием авторской выставки.

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Татьяна Светлова
Опубликовано: 09.12.2021 19:20 0 151
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