Спортивные итоги ноября: успех волейболистов, провал в футболе и победы пловцов

В ноябре спортивная жизнь в России замедлилась. К сожалению, многие соревнования из-за коронавирусных ограничений отменяются, а некоторые турнира проходят без болельщиков.

Но даже в таких условиях спортсмены из Калужской области продолжают радовать своими победами.

В ноябре прекрасно выступили волейболисты клуба «Обнинск». На победной волне вместе с ними были и калужские пловцы. Да и в других видах спорта у нашего региона есть поводы для гордости.

Мария Каменева в ноябре выиграла золотые медали чемпионатов Европы и России.

Золотые пловцы

Плавание – олимпийский вид спорта, который приносит самое большое количество медалей для Калужской области на протяжении последних нескольких лет.

В ноябре на чемпионате Европы по плаванию в 25-метровом бассейне, который прошел в Казани, сборная команда России завоевала 24 медали – 11 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых, став лидером в медальном общекомандном зачете.

Свой весомый вклад внесла представительница Калужской области Мария Каменева. Спортсменка выиграла две золотые медали в эстафетном плавании. Также Каменева завоевала «серебро» на 100-метровке «комплексом» и «бронзу» на дистанции 50 метров вольным стилем.

Еще одну награду на чемпионате Европы выиграл Сергей Фесиков. Наш пловец завоевал серебряную медаль в комбинированной эстафете 4 по 50 метров.

По итогам соревнований Мария Каменева показала третий результат в рейтинге сильнейших спортсменок турнира.

Продолжили ковать медали калужские пловцы в Санкт-Петербурге. В Северной столице завершился чемпионат России.

Три золотые медали наши спортсмены завоевали в эстафетном плавании. Награды Калужской области принесли Сергей Фесиков, Михаил Вековищев, Антон Волошин, Андрей Арбузов, Анастасия Фесикова, Андрей Николаев, Елена Давыдова и Дмитрий Савенко.

В личном зачете наши пловцы выиграли еще две награды. Отличились Сергей Фесиков и Дмитрий Савенко.

В итоге путевки на чемпионат мира, который состоится 16-21 декабря в Абу-Даби, получили калужане Михаил Вековищев, Мария Каменева и Андрей Николаев.

Волейболисты из Обнинска лидируют в чемпионате России.

Первые в чемпионате России

Волейбольный клуб «Обнинск» успешно стартовал в первом для себя сезоне в профессиональном спорте. В Высшей лиге «Б» чемпионата страны подопечные Сергея Киндинова провели уже три тура.

В ноябре впервые за пять лет волейбольные матчи профессиональных клубов прошли в Калуге. Команда из первого наукограда сыграла четыре поединка. «Обнинск» добился максимального результата. Наши спортсмены по два раза переиграли клубы «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска и «Тюмень-ТюмГУ».

На матчи третьего тура «Обнинск» отправился в Ставрополь. На этот раз наши волейболисты встречались с местной командой «Ставрополь-СГАУ» и «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону). И вновь спортсмены из наукограда добились четырех побед. «Обнинск» уступил лишь в одном сете и набрал очередные 12 очков.

После трех туров команда из Калужской области возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги «Б» чемпионата России.

В декабре «Обнинск» сыграет в Воронеже. С 16 по 19 декабря наши волейболисты встретятся с клубами «Динамо-МГТУ» (Майкоп) и ЦОП (Краснодарский край).

Футболисты из Калужской области весной не будут бороться за медали.

Футбольный провал

В ноябре завершилась осенняя часть розыгрыша Футбольной национальной лиги-2. В этом турнире принимали участие клубы «Калуга» и «Квант» из Обнинска.

К сожалению, наши команды провели первую часть сезона крайне неудачно. «Калуга» и «Квант» заняли 10-ые места в своих подгруппах.

Весной наши футболисты будут выступать в утешительном турнире. «Калуга» начнет свой путь с 21-ой позиции, а «Квант» - с 17-ой.

Сборная России по голболу выиграла чемпионат Европы по голболу.

Победы в Турции и Иране

В городе Самсун завершился чемпионат Европы по голболу. Женская сборная России смогла, наконец, показать хороший результат после неубедительного выступления на Паралимпийских играх в Токио. Подопечные Илькама Набиева в финале чемпионата Европы одержали победу над сборной Турции.

Таким образом, золотые медали завоевали представительницы Калужской области Анастасия Мазур, Евгения Семина и Юлия Храпкова.

Денис Лобанов выиграл серебряную награду чемпионата мира.

В Тегеране прошел чемпионат мира по спорту глухих (каратэ). В турнире принимали участие около 100 спортсменов из 9 стран.

Сборная России в Иране выиграла серебряную медаль в командном кумитэ. Эту награду получил и калужский спортсмен Денис Лобанов.

В Ижевске завершилось первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Александра Рябченко заняла третье место в весовой категории свыше 70 килограммов.

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