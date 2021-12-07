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Что творится в Калуге после сильного снегопада

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 07.12.2021 09:31 22 2830
Что творится в Калуге после сильного снегопада

В ночь на вторник, 7 декабря, как и обещали синоптики, на Калугу обрушился сильный снегопад. За пару часов в областном центре выпало несколько сантиметров снега.

Коммунальщики, как заявил городской голова Дмитрий Денисов, работали всю ночь, однако от утренних пробок калужан это не спасло.

Во вторник вовремя на работу и учебу добрались не все жители Калуги. С 8 утра движение плотно стоит на улицах Ленина, Московской, Жукова, Глаголева, Зерновой, Генерала Попова, Кутузова, Набережной, Киевском проезде.

Сложные дорожные условия увеличили количество ДТП в час пик. Очевидцы сообщают о разбитых машинах на улицах Кутузова, Жукова, Грабцевском шоссе и Глаголева в районе Синих мостов.

По состоянию на 9 утра движение в Калуге было затруднено и в центре, и на окраинах.

С перебоями ходит и общественный транспорт. «Управление Калужского троллейбуса» уже признало, что проблемы есть на всех маршрутах.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Калуге повысится до +1. Но осадки продолжатся. Правда, снегопад может смениться дождем.

В среду, 8 декабря, в Калужской области прогнозируется похолодание до -5 и новая порция снега. А вот затем нас может ждать пасмурная неделя с легким морозом, но без осадков.

Улица Воскресенская.

Вид с улицы Воробьевской на Правый берег.

Старый Торг.

Коммунальщики кучкуются возле областной администрации.

Затор на улице Набережной.

Главная елка Калуги покрылась слоем снега.

Красота в Центральном парке культуры и отдыха.

Елка в парке.

За ночь выпало несколько сантиметров снега.

На дорогах снежная каша.

Улица Никитина.

Вид с Каменного моста на Березуйский овраг.

Улица Баженова.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 07.12.2021 09:31 22 2830
Тэги: погода фоторепортаж снег
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