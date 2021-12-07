Что творится в Калуге после сильного снегопада
В ночь на вторник, 7 декабря, как и обещали синоптики, на Калугу обрушился сильный снегопад. За пару часов в областном центре выпало несколько сантиметров снега.
Коммунальщики, как заявил городской голова Дмитрий Денисов, работали всю ночь, однако от утренних пробок калужан это не спасло.
Во вторник вовремя на работу и учебу добрались не все жители Калуги. С 8 утра движение плотно стоит на улицах Ленина, Московской, Жукова, Глаголева, Зерновой, Генерала Попова, Кутузова, Набережной, Киевском проезде.
Сложные дорожные условия увеличили количество ДТП в час пик. Очевидцы сообщают о разбитых машинах на улицах Кутузова, Жукова, Грабцевском шоссе и Глаголева в районе Синих мостов.
По состоянию на 9 утра движение в Калуге было затруднено и в центре, и на окраинах.
С перебоями ходит и общественный транспорт. «Управление Калужского троллейбуса» уже признало, что проблемы есть на всех маршрутах.
По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Калуге повысится до +1. Но осадки продолжатся. Правда, снегопад может смениться дождем.
В среду, 8 декабря, в Калужской области прогнозируется похолодание до -5 и новая порция снега. А вот затем нас может ждать пасмурная неделя с легким морозом, но без осадков.
Улица Воскресенская.
Вид с улицы Воробьевской на Правый берег.
Старый Торг.
Коммунальщики кучкуются возле областной администрации.
Затор на улице Набережной.
Главная елка Калуги покрылась слоем снега.
Красота в Центральном парке культуры и отдыха.
Елка в парке.
За ночь выпало несколько сантиметров снега.
На дорогах снежная каша.
Улица Никитина.
Вид с Каменного моста на Березуйский овраг.
Улица Баженова.
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