«Волонтеры победы» делают добрые дела в Калужской области
В Калужской области с каждым годом расширяется волонтерское движение. Уже сложно представить хоть одно большое социально-значимое мероприятие в регионе без добровольцев.
«Волонтеры победы» - крупнейшее региональное движение в Калужской области. В нем состоит более 2000 человек.
5 декабря, в международный день добровольцев, активисты движения «Волонтеры победы» рассказали, для чего они занимаются этой деятельностью.
Алена Куприкова
Возраст: 16 лет
Место учебы: Гимназия №24
В волонтерстве 1 год и 4 месяца
- Я давно хотела стать волонтером. Но не знала, как это сделать. Мне написала знакомая, предложила вступить в движение «Волонтеры победы». Я согласилась. И не жалею об этом. Ведь мы делаем добрые дела. Навещаем ветеранов – это, наверное, самое важное из нашей деятельности. Также я научилась работать с незнакомыми людьми, нашла очень много новых друзей. У нас большая семья.
Михаил Жуков
Возраст: 19 лет
Место учебы: Машиностроительный колледж
В волонтерстве 7 месяцев
- Когда я в первый раз пришел в движение, мне хотелось из него сразу же уйти. Но потом изменил свое мнение. Понял, что здесь я развиваюсь, получаю новые знания. Времени своего совершенно не жалко, так как мы делаем полезные для общества вещи.
Алина Валявкина
Возраст: 16 лет
Место учебы: Школа №30
В волонтерстве 1 год и 6 месяцев
- Я сама зарегистрировалась на сайте и попала на первое мероприятие. После этого осталась с «Волонтерами победы» на такой большой промежуток времени. Готова и дальше делать добро.
Екатерина Глушенкова
Возраст: 15 лет
Место учебы: Школа №22
В волонтерстве 11 месяцев
- Мне всегда нравилась работа с людьми. Этот опыт я здесь получаю. Мы занимаемся социально важной деятельности. Мне эта очень нравится.
Алена Андриешкина
Возраст: 15 лет
Место учебы: Школа №30
В волонтерстве 5 месяцев
- Когда Калуга была Новогодней столицей России, я увидела волонтеров в форме. Меня это заинтересовало. Я решила вступить в движение. И не жалею об этом. Творить добро – это правильный и мудрый поступок.
Злата Чехлова
Место учебы: Школа №11
В волонтерстве 4 месяца
- Родители меня поддерживают в выборе моей деятельности. А некоторых друзей я уже привлекла к движению «Волонтеры победы»
Александр Сосин
Возраст: 25 лет
В волонтерстве 1 год и 7 месяцев
- Мы часто помогаем ветеранам. Я лично ездил обои клеить. Всегда любил помогать людям, это у меня с детства.
Елизавета Борисова
Возраст: 17 лет
Место учебы: Школа №10
В волонтерстве 1 год
- Волонтерство сильно развивает. У нас много общения, что очень нужно молодежи. Добровольчество также отдаляет от социальных сетей.
Милена Зорина
Возраст: 18 лет
Место учебы: Школа №18
В волонтерстве 2 года
- Я являюсь региональный координатором проекта «Наши победы». Мы занимаемся популяризацией истории, современных достижений России. Также проводим спортивные мероприятия, игры. Это направление мне наиболее близкое.
Полина Нистифорова
Возраст: 16 лет
Место учебы: Школа №18
В волонтерстве 1 год
- Мне больше всего понравились два мероприятия, в которых мы принимали участие. Это Новогодняя столица России и День города. Волонтерство помогает становиться более социальным человеком. Здесь я развиваюсь.
Дарья Гнеденкова
Возраст: 17 лет
Место учебы: Гимназия №19
В волонтерстве 1 год
- Многие мои друзья состоят в движении «Волонтеры победы». Родители также меня поддерживают
Иван Николаев
Возраст: 17 лет
Место учебы: Лицей №48
В волонтерстве 6 месяцев
- Я пришел сам в движение «Волонтеры победы». Мне нравится эта деятельность, притягивает атмосфера самой команды, много добрых и интересных людей.
Артем Митрохин - региональный координатор движения «Волонтеры победы» в Калужской области
Движению «Волонтеры победы» 6 лет. Я с 2017 года принял на себя управление региональным отделением. За это время мы достаточно плодотворно развиваемся. В начале было около 100 активистов, сейчас нас по всей Калужской области более 2000 человек. «Волонтеры победы» представлены во всех муниципальных образованиях региона.
Сохранение исторической памяти – достаточно модная тенденция. Мы еще же и стремимся развивать ребят. Сейчас есть целые корпоративные университеты. Проводим для молодежи обучение.
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