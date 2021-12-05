«Волонтеры победы» делают добрые дела в Калужской области

В Калужской области с каждым годом расширяется волонтерское движение. Уже сложно представить хоть одно большое социально-значимое мероприятие в регионе без добровольцев.

«Волонтеры победы» - крупнейшее региональное движение в Калужской области. В нем состоит более 2000 человек.

5 декабря, в международный день добровольцев, активисты движения «Волонтеры победы» рассказали, для чего они занимаются этой деятельностью.

Алена Куприкова

Возраст: 16 лет

Место учебы: Гимназия №24

В волонтерстве 1 год и 4 месяца

- Я давно хотела стать волонтером. Но не знала, как это сделать. Мне написала знакомая, предложила вступить в движение «Волонтеры победы». Я согласилась. И не жалею об этом. Ведь мы делаем добрые дела. Навещаем ветеранов – это, наверное, самое важное из нашей деятельности. Также я научилась работать с незнакомыми людьми, нашла очень много новых друзей. У нас большая семья.

Михаил Жуков

Возраст: 19 лет

Место учебы: Машиностроительный колледж

В волонтерстве 7 месяцев

- Когда я в первый раз пришел в движение, мне хотелось из него сразу же уйти. Но потом изменил свое мнение. Понял, что здесь я развиваюсь, получаю новые знания. Времени своего совершенно не жалко, так как мы делаем полезные для общества вещи.

Алина Валявкина

Возраст: 16 лет

Место учебы: Школа №30

В волонтерстве 1 год и 6 месяцев

- Я сама зарегистрировалась на сайте и попала на первое мероприятие. После этого осталась с «Волонтерами победы» на такой большой промежуток времени. Готова и дальше делать добро.

Екатерина Глушенкова

Возраст: 15 лет

Место учебы: Школа №22

В волонтерстве 11 месяцев

- Мне всегда нравилась работа с людьми. Этот опыт я здесь получаю. Мы занимаемся социально важной деятельности. Мне эта очень нравится.

Алена Андриешкина

Возраст: 15 лет

Место учебы: Школа №30

В волонтерстве 5 месяцев

- Когда Калуга была Новогодней столицей России, я увидела волонтеров в форме. Меня это заинтересовало. Я решила вступить в движение. И не жалею об этом. Творить добро – это правильный и мудрый поступок.

Злата Чехлова

Место учебы: Школа №11

В волонтерстве 4 месяца

- Родители меня поддерживают в выборе моей деятельности. А некоторых друзей я уже привлекла к движению «Волонтеры победы»

Александр Сосин

Возраст: 25 лет

В волонтерстве 1 год и 7 месяцев

- Мы часто помогаем ветеранам. Я лично ездил обои клеить. Всегда любил помогать людям, это у меня с детства.

Елизавета Борисова

Возраст: 17 лет

Место учебы: Школа №10

В волонтерстве 1 год

- Волонтерство сильно развивает. У нас много общения, что очень нужно молодежи. Добровольчество также отдаляет от социальных сетей.

Милена Зорина

Возраст: 18 лет

Место учебы: Школа №18

В волонтерстве 2 года

- Я являюсь региональный координатором проекта «Наши победы». Мы занимаемся популяризацией истории, современных достижений России. Также проводим спортивные мероприятия, игры. Это направление мне наиболее близкое.

Полина Нистифорова

Возраст: 16 лет

Место учебы: Школа №18

В волонтерстве 1 год

- Мне больше всего понравились два мероприятия, в которых мы принимали участие. Это Новогодняя столица России и День города. Волонтерство помогает становиться более социальным человеком. Здесь я развиваюсь.

Дарья Гнеденкова

Возраст: 17 лет

Место учебы: Гимназия №19

В волонтерстве 1 год

- Многие мои друзья состоят в движении «Волонтеры победы». Родители также меня поддерживают

Иван Николаев

Возраст: 17 лет

Место учебы: Лицей №48

В волонтерстве 6 месяцев

- Я пришел сам в движение «Волонтеры победы». Мне нравится эта деятельность, притягивает атмосфера самой команды, много добрых и интересных людей.

Артем Митрохин - региональный координатор движения «Волонтеры победы» в Калужской области

Движению «Волонтеры победы» 6 лет. Я с 2017 года принял на себя управление региональным отделением. За это время мы достаточно плодотворно развиваемся. В начале было около 100 активистов, сейчас нас по всей Калужской области более 2000 человек. «Волонтеры победы» представлены во всех муниципальных образованиях региона.

Сохранение исторической памяти – достаточно модная тенденция. Мы еще же и стремимся развивать ребят. Сейчас есть целые корпоративные университеты. Проводим для молодежи обучение.

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