Волонтер победы из Норильска учит делать добрые дела калужских детей

5 декабря отмечается международный день добровольцев. В Калужской области волонтерское движение развивается семимильными шагами. Добровольцами становятся школьники, студенты и просто неравнодушные жители нашего региона.

Татьяна Жеглатая родилась в Норильске, но уже 20 лет проживает в Калужской области. И всю свою сознательную жизнь помогает окружающим. Но только недавно она официально стало волонтерам.

Татьяна вступила во всероссийское движение «Волонтеры победы». Успешный управленец, который построил карьеру, теперь учит добру молодых людей по всей Калужской области.

Добрые дела с самого детства

- Татьяна, как вы попали в добровольчество?

- Официально пришла только в феврале 2021 года. Хотя всю свою сознательную жизнь помогала людям. А теперь состою во всероссийском движении «Волонтеры победы».

- Почему все-таки решили стать членом этой большой семьи?

- Одному, конечно, можно делать добрые дела. Но, когда есть команда людей, которые объединены одной целью, получается все гораздо быстрее и лучше. К тому же мне близка тема Великой Отечественной войны. Она у меня в душе. В 2020 году я съездила в Ржев, увидела памятник Неизвестному солдату, и у меня в душе как-то все перевернулось. Поэтому, наверное, и вступила в «Волонтеры победы».

«Волонтеры победы» на Ильинских рубежах.

- Вы сказали, что всю жизнь помогаете тем, кто находится в беде. Наверное, это началось с самого детства.

- Все, конечно, зависит от воспитания. В нашей семье было принято помогать окружающим. Еще в Норильске, когда я училась в школе, не могла пройти мимо замерзающих котов и собак. Там ведь очень холодно. Поэтому подбирала животных, сажала их в пакет со сменной обувью и несла домой.

- Наверное, родители были не очень рады таким подаркам?

- Сначала они это не приветствовали, но потом мы вместе отмывали и отогревали животных. А уже после этого устраивали их в семьи.

- В старшем возрасте кому помогали?

- Я получала образование в те времена, когда была еще пионерская организация. Нас учили помогать старикам. Мы ходили к ним в гости, поздравляли с днем рождения.

- В лихие девяностые правильные советские традиции пропали. Вы видите, что сейчас помогать людям становится вновь модно?

- Вы правы. В 90-ые годы все переключились на свои проблемы. Потому что жизнь была крайне тяжелая. Людям просто некогда было смотреть вокруг. Сейчас ситуация изменилась. Многие хотят и помогают в трудных ситуациях.

Например, я три гола назад открыла клуб «Woman’s imperia». Это место, куда может придти любая женщина и получить поддержку и помощь. Два раза в неделю там абсолютно бесплатно проходят мастер-классы на разные темы: психология, воспитания детей, отношения, женское здоровье и красота. Мы находим и приглашаем спикеров из Москвы и Обнинска. Они также абсолютно бесплатно проводят мастер-классы, где женщины развиваются и поддерживают друг друга. Вот такой круг добра.

- Исходя из вашего жизненного опыта, как вы думаете, добро возвращается?

- Все, что ты делаешь, возвращается к тебе. Делать добро всегда приятно. Надо стараться зажигать энтузиазмом тех, кто рядом.

«Шагнувшая в Бессмертие». Урок, посвящённый подвигу Зои Космодемьянской, в Техническом лицей Обнинска.

Современная молодежь

- Многие говорят, что молодежь сейчас совсем другая. Она вся ушла в виртуальный мир. А на реальные дела у молодых людей времени и желания просто не хватает. Вы постоянно общаетесь с подрастающим поколением. Расскажите, какие они на самом деле.

- Только диванные критики могут писать, что у нас плохая молодежь. В моей команде собраны молодые люди от 16 лет и старше. Конечно, они не похожи на мое поколение. У них совершенно по-другому мозг работает. Они выдают такие идеи, до которых я, скажем, не догадалась бы. Вся молодежь у нас активная и хорошая, ей просто надо заниматься.

- Какими волонтерскими проектами лично вы занимаетесь в Обнинске?

- У меня есть команда из 10 человек. Вместе мы уже отработали на множестве проектах и событиях. Наша основная деятельность – это адресная помощь ветеранам. Но мы всегда участвуем и в других мероприятиях: субботниках, спортивных и городских событиях.

А месяц назад я стала региональным куратором школьных отрядов «Волонтеров победы». Сейчас мы очень активно организуем и настраиваем на волонтерскую деятельность ребят в образовательных учреждениях. Мы хотим, чтобы школьники с детства понимали, что такое добро, как можно помогать людям и животным бескорыстно.

- Насколько модно сейчас быть волонтером?

- Раньше наши добровольцы стеснялись в своих компаниях говорить о том, что они делают что-то бесплатно. Сейчас ситуация в корне поменялась. Волонтеров становится все больше, каждый день приходят новые ребята. И теперь у нас становится больше возможностей.

- Городские власти в Обнинске понимают, что волонтеры – это большая сила?

- Конечно, нашу деятельность стараются отмечать благодарственными письмами и грамотами. Это всегда очень приятно.

Раньше я сама искала события, на которые мы могли бы прийти и помочь. Приходилось напрашиваться, звонить и спрашивать, нужна ли наша помощь. Сейчас нас просят принять участие в мероприятиях. Мы, конечно, стараемся никогда не отказывать в помощи.

Проведение игры «Риск», «Блокадный дневник». Интеллектуальное соревнование между командами школ Обнинска

Все люди волонтеры

- Какое событие больше всего запомнилось вам в 2021 году?

- В рамках международного проекта «содружество» России и Беларуси был организован автопробег «От Бука до Байкала». Мы выступили как участники из Обнинска. Это, кстати, был единственный экипаж из России, который стартовал от Брестской крепости. Также я была инициатором и организатором маршрута по Калужской области. Автопробег был посвящен 9 мая - празднику, который для каждой белорусской и российской семьи был, есть и будет самым главным.

8 мая нам в торжественной обстановке передали капсулы со священной землей Брестская крепость-герой, которые мы доставили в Кузьминичи, Кинокомплекс ВоенФильм Медынь и Обнинск и передали их на вечное хранение.

Было очень много встреч с общественностью, ветеранами и молодежью, членами общественных объединений, историко-патриотических клубов. Везде осталась на вечное хранение не только горсть священной земли Брестской крепости, но и уверенность в том, что наши народы едины.

- Как волонтерство будет дальше развиваться?

- Я уверена на 100 процентов, что мы все по жизни волонтеры. Просто не каждый человек отдает этому отчет. Мы все помогаем друг друга. Нет такого человека, который никогда не делал бескорыстно добрые дела. Так что в ближайшее время добровольчество станет еще популярнее, оно объединит все слои общества. Не важно, кто ты. Все должны делать добрые дела, тогда мир станет лучше.

- Что вы можете пожелать добровольцам в Калужской области в День волонтера?

- Прежде всего, тепла в душе. Чтобы каждый из нас делал больше добрых дел. Тогда все изменится вокруг. Пусть будет много добра в нашем мире.

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